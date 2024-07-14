كابيتال بنك يوفر تقنية ReadSpeaker للقراءة الصوتية على موقعه الإلكتروني

الوكيل الاخباري - أعلن كابيتال بنك عن إطلاق تقنية ReadSpeaker للقراءة الصوتية على موقعه الإلكتروني لتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية، بهدف زيادة الوصول إلى خدمات البنك عبر الإنترنت والتنقل فيها بسهولة أكبر واستقلالية، إضافة إلى إدارة شؤونهم المالية بثقة.

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وتتوفر تقنية ReadSpeaker على أجهزة الحاسوب، الهواتف المحمولة و الأجهزة اللوحية، لتتيح للمستخدمين الاستماع إلى محتوى الموقع من خلال أيقونة مكبر الصوت الموجودة على الصفحة، وبمجرد تفعيلها، يتم قراءة النص بصوت اصطناعي عالي الجودة، مع إمكانية إيقاف القراءة مؤقتاً، بالإضافة إلى خدمة الترجمة لعدة لغات، عدا عن وجود مزايا إضافية عند زيارة الموقع من خلال الهواتف الذكية لتلائم احتياجاتهم.



ويتماشى تقديم خدمة القراءة الصوتية من كابيتال بنك مع توجيهات البنك المركزي الأردني لتعزيز الشمول المالي لجميع شرائح وفئات المجتمع، من خلال إزالة الحواجز وتعزيز إمكانية الوصول لخدماته المالية المتنوعة.



تعتبر هذه الخطوة، واحدة من المبادرات التي يقوم كابيتال بنك بتنفيذها لتعزيز الشمول المالي وتحقيق الوصول للخدمات المالية بسهولة، ويتطلع البنك إلى تقديم المزيد من الخدمات والابتكارات لتحسين تجربة العملاء والارتقاء بها.

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