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الأحد، 24-10-2021 10:31 ص

كارفور تقدّم 150عربة تسوّق مجانية احتفالاً بذكرى انطلاقتها الـ15 في الأردن

Carrefour Jordan 15 Anniversary


الوكيل الاخباري - تحتفل كارفور، التي تملكها وتديرها شركة "ماجد الفطيم" في الأردن، بذكرى مرور 15 عاماً على تأسيسها وتواجدها المستمر في المنطقة منذ عام 2006. وستقوم كارفور بإهداء 150 عميلاً جميع محتويات عربات تسوقهم مجاناً، وذلك بمعدل 15 عميلاً يومياً، وخلال الفترة الممتدة حتى 31 تشرين الأول الجاري، إلى جانب تقديم خصومات كبيرة تصل حتى 40%.

وسيتم اختيار عربات التسوق الرابحة بشكلٍ عشوائي، كل يوم على مدار 11 يوماً، ودون وضع حدّ أقصى على حجم مشتريات عربات التسوق الرابحة. وسيتم اختيار الرابحين من بين المتسوّقين في فروع كارفور أو عبر موقع كارفور  الإلكتروني على الإنترنت على حدٍ سواء. وسيقوم فريق عمل كارفور المتواجد على صناديق الدفع بالاختيار العشوائي لعربات التسوّق من جميع فروع الهايبرماركت والسوبرماركت في الأردن.

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أما المتسوّقون الفائزون عبر الإنترنت، فسيحصلون على قسيمة شرائية بذات القيمة، خلال فترة لا تزيد على 14 يوماً بعد إتمام عمليات الشراء.

وقال مدير كارفور الأردن لدى "ماجد الفطيم للتجزئة"، نجيب حداد: "لعبت كارفور لأكثر من 15 عاماً دوراً نشطاً في المجتمع الأردني الآخذ بالتطور وفي سوق التجزئة الأردني منذ ذلك الحين، ونتطلع الآن للاستمرار في خدمة عملائنا 15عاماً أخرى وأكثر. ورسالتنا هي أن ننهض بالمجتمعات التي نخدمها، ما يجعلنا نشعر بأهمية التواصل مع عملائنا بشكلٍ فردي من خلال تقديم مفاجآت فريدة من نوعها وعروض حصرية لهم خلال هذه الفترة.

 

ومن خلال تسديدنا ثمن مشتريات 150 عميلاً، سنساهم في نشر البهجة باحتفالنا بالذكرى الخامسة عشرة لانطلاقتنا في الأردن، وتحقيق أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم."

وتواصل كارفور خلال هذه الاحتفالات، تحقيق قيمة فريدة من نوعها واستثنائية لكافة عملائها من خلال كل تجربة تسوق، حيث تتضمن حملتها للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة عشرة مجموعة من العروض والتنزيلات المميزة، والتي تتضمن خصومات تصل حتى 40% على عدد من الفئات، تشمل المواد الغذائية والمنتجات الطازجة والأجهزة الإلكترونية والأدوات المنزلية والمعدات الرياضية والمفروشات، لمساعدة العملاء على الحصول على كافة احتياجاتهم اليومية.


 




 

 


 

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