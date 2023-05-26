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الجمعة، 26-05-2023 02:20 م

كريم تطلق برنامج "Careem Plus" في الأردن لولاء العملاء

كريم


الوكيل الاخباري - أعلنت كريم المنصة الإلكترونية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط عن إطلاق كريم بلاص "Careem Plus" في الأردن، برنامج ولاء العملاء المدفوع الذي يوفر للمستخدمين مزايا قيّمة عبر جميع الخدمات التي يقدمها بمتوسط ادخار شهري بقيمة 15 دينار.

ويمكن الاشتراك بالبرنامج مقابل مبلغ 2,99 دينار شهرياً، حيث يحصل العملاء من خلال هذه الخدمة على قيمة أكبر لمدفوعاتهم. وتشمل فوائد برنامج كريم بلاص "Careem Plus" تمكين المستخدمين من الاستفادة من خدمة التوصيل المجانية غير المحدودة على طلبات الطعام من آلاف المطاعم والتي تزيد قيمتها عن 5 دنانير، ورصيد كريم مرتجع على 10 رحلات بقيمة 10%, ومساعدة أسرع من أفضل مقدمي الخدمة.

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ويوفر مشتركي كريم بلاص "Careem Plus" في الأردن حوالي 20 دينار أردني شهريًا، وقد يتمكن البعض من توفير حوالي 70 دينار في الشهر. ويجدر الذكر أن أحد العملاء قام بتوفير 350 دينار أردني منذ الاشتراك ببرنامج كريم بلاص ويعتبر هذا الرقم الأعلى حتى الآن.

وعلقت فرح عودة، المدير العام لكريم في الأردن: "يوفر لنا تطبيق كريم بخدماته المختلفة منصة مثالية لتحقيق رؤيتنا الكبرى والمتمثلة في تبسيط حياة العملاء وتوفير خدمات يومية مريحة لجميع أفراد المجتمع من خلال تطبيق واحد. ويسعدنا في كريم أن نرى اكثر من مليون عميل يستمتعون بخدمات كريم المختلفة في الأردن، معتبرين التطبيق شريك موثوق لتوفير الوقت والمال. والآن مع برنامج كريم بلاص "Careem Plus" تقدم كريم قيمة إضافية للمستخدمين من خلال خصومات متعددة على خدمات مختلفة تقديراً لوفاء عملاء كريم على مدار الأعوام السابقة".

وأضافت عودة: "سيتمكن المشتركون من توفير ما لا يقل عن 15 دينار أردني كل شهر أثناء استمتاعهم بوجباتهم المفضلة من شاورما الضيعة، شاورما ع صاج، ستاربكس، برغريز، وآلاف المطاعم الأخرى. نحن متحمسون لتقديم توفيرات مثل هذه الحجم لعملائنا."


انطلقت "كريم" في الأردن عام 2016، وبدأت عملياتها في عمان قبل أن تتوسع إلى إربد والزرقاء. وتقدم كريم مجموعة واسعة من الخدمات لتلبية الاحتياجات المختلفة لعملائها بما في ذلك خدمة توصيل الركاب وتوصيل الطعام  والمحلات التجارية بالإضافة الى خدمة كريم بوكس لتوصيل احتياجات العملاء والشركات عند الطلب. ويذكر أن كريم بلاص هي خدمة اشتراك شهري تقدم خصومات ومزايا حصرية لمستخدميها.


للاشتراك بخدمة "Cplus"، يرجى تحميل تطبيق كريم من متجر التطبيقات "أبل ستور"، أو "جوجل بلاي"، أو تحديث نسخة التطبيق للحصول على أحدث خدمات كريم.


 




 

 


 

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