الثلاثاء 12-12-2023
الوكيل الاخباري
 

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

مستشفى النجار بغزة: انتشار الإسهال والجدري بين النازحين في رفح

الملك يغادر إلى مدريد وجنيف في زيارة عمل

تعطّل مشغّل الإنترنت والاتصالات الأكبر في أوكرانيا

بوابل من قذائف الهاون .. سرايا القدس تقصف تجمعات للعدو في خانيونس

3 دنانير .. انخفاض سعر ليرة الذهب بالاردن اليوم

صحفي من غزة لـ الوكيل يتحدث عن ظروف إنسانية مؤلمة يعيشها النازحون

بيان صادر عن الحوثيين -فيديو

دعوة أميركية للحكومة اليمنية لحماية البحر الأحمر

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شمال رام الله

عاجل

الملك يغادر إلى مدريد وجنيف في زيارة عمل

الثلاثاء، 12-12-2023 10:55 ص

كريم توسع حملتها لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في الأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات بعد تبرع الزملاء في الشركة بأكثر من 540 ألف دولار

WhatsApp Image 2023-12-11 at 11.56.05_b2fe0059


الوكيل الإخباري - توسّع شركة كريم - التطبيق متعدد الخدمات الرائد في المنطقة - حملتها لإغاثة غزة في الأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بعد أن تبرع الزملاء بأكثر من 540 ألف دولار لتقديم الإغاثة لسكان القطاع المتضررين في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة.اضافة اعلان

ويمكن للعملاء في هذه الدول استخدام تطبيق كريم للمساهمة في حملة إغاثة غزة من خلال تكية أم علي في الأردن ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المملكة العربية السعودية والهلال الأحمر الإماراتي، وستقوم شركة كريم بمطابقة تبرعات أعضاء كريم بلص في عمان ودبي.
وقال مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة كريم: "تتمثل إحدى الركائز التي قامت عليها شركة كريم في تعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي في مجتمعاتنا. لقد آلمنا بعمق ما شهدناه اليوم من معاناة وألم وفقدان للأرواح البريئة في غزة، ونحن نؤمن في كريم بأن لدينا مسؤولية كبيرة في تقديم شتى وسائل الدعم لمجتمعاتنا المنكوبة في هذه الاوقات الصعبة."
وأضاف شيخة: "خلال الشهر الماضي، ساهم الزملاء في شركة كريم بجمع أكثر من 540 ألف دولار لصالح جهود الإغاثة في غزة. وندعو اليوم عملاءنا إلى التبرع بسخاء للمجتمع الفلسطيني، الذي علمنا معنى وأهمية المقاومة والقوة والابتكار حتى في خضم الصعوبات."


وتضع كريم السعي إلى تحسين حياة الناس في المنطقة في صلب أهدافها، فقد ساهم الزملاء والعملاء لدى كريم في دعم العديد من البرامج التي تحقق أثرًا في المجتمع، بما في ذلك حملات الإغاثة الطارئة للاجئين في الأردن ولبنان، وبناء المنازل للمجتمعات المتضررة من الفيضانات في باكستان، وتعليم الأطفال ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية. وفي عام 2021، أطلقت كريم ميزة جديدة تتيح للعملاء التبرع مباشرةً لدعم جهود برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في غزة والضفة الغربية من خلال التطبيق.
 هذا وتمكّنت كريم في السنوات الثلاث الماضية وحدها من خلال جمع التبرعات والتمويل من خلال تحصيل أكثر من 4.2 مليون دولار لدعم المبادرات التنموية والإنسانية والتمكينية في مختلف الأسواق التي تعمل فيها الشركة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Untitled

زين تنظم وقفة تضامنية وتواصل دعمها للأهل في غزة

111

حلويات الحاج محمود حبيبة واولاده تعلق دوامها الاثنين تضامناً مع غزة

0

الاردنية للطيران تعلن عن السفر على وجهاتها بأسعار مخفضة وقيم حقيقية

logo zain

"زين" تتعاون مع تحالف شركات اتصالات خليجية لإطلاق "مركز ابتكار الاستدامة"

Samsung Core Tech Less Microfiber Cycle

كيف ترتقي سامسونج بالتجارب المنزلية إلى المستوى التالي؟ "التكنولوجيا المركزيّة Core Tech لأجهزة سامسونج المنزلية

WhatsApp Image 2023-12-05 at 1.45.49 PM

"نحو أفق جديد: COP28 كمحفز لثورة اقتصادية وبيئية عالمية"

أخبار متعلقة
Untitled

زين تنظم وقفة تضامنية وتواصل دعمها للأهل في غزة

WhatsApp Image 2023-11-22 at 5.47.59 PM

الأردن في مواجهة العاصفة: دبلوماسية الحكمة والتحدي في قلب الأزمة الفلسطينية

Untitled

الشركة المعاصرة لتزويد المعدات - وكيل إم جي في الأردن يوُسّع انتشاره في الأسواق بالتعاون مع موقع موتري.كوم

387037502_633157752326133_5189318938026296597_n

لأول مرة في الأردن إطلاق خدمة “Arabi Shopix” للشركات الصغيرة والمتوسطة من شركة أكابس بالتعاون مع البنك العربي

AR-MG WebSite 768x576

إم جي الأردن تطلق حملة "مكتسحين لسبب"

WhatsApp Image 2023-11-09 at 6.12.15 PM

الكابتن زهير محمد الخشمان مستذكرًا ذكرى تفجيرات عمان الثامنة عشر، والتي وقعت في 9 نوفمبر، والتي استهدفت ثلاثة فنادق وأسفرت عن استشهاد 56 شخصًا وإصابة 115 آخرين