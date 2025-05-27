كيا الشرق الأوسط وأفريقيا تحتفي بالإطلاق الإقليمي الرسمي لطراز كيا K4

الوكيل الإخباري-



• من المرتقب أن تحقق كيا K4 التميّز من خلال تصميمات فاستباك سيدان الجديدة بالكامل، وبفضل تقنيات القيادة المتطورة ومظهرها الرياضي ومساحتها الداخلية االفريدة

• يمثل طراز كيا K4 إصدار 2025، بتصميمه الأنيق والمستقبلي ركيزة أساسية في إطار مسيرة كيا التحولية نحو السيارات الكهربائية

• تتميز السيارة بأحدث مجموعة من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة ADAS من كيا والتي يزيد عددها عن 10 أنظمة ما يؤكد على التزام كيا المستمر بتوفير تجربة قيادة آمنة ومريحة

اضافة اعلان



أعلنت كيا الشرق الأوسط وأفريقيا، عن الإطلاق الإقليمي الرسمي لسيارة كيا K4، والتي من المتوقع أن تُحدث ثورة في فئة سيارات السيدان، بفضل مساحتها الداخلية الرائدة، وتقنياتها المتطورة، وراحتها الفائقة، كما قدراتها الديناميكية خلال القيادة.



تم إطلاق سيارة كيا K4 في الرياض، المملكة العربية السعودية، يومي 7 و 8 مايو، حيث شهد الحضور عن كشف الطراز الجديد عن قرب. وتتميز "نيو-سيدان" بتصميمها الأنيق والمستقبلي ومساحتها المُعزَّزة، لتمثل ركيزة أساسية من شأنها تعزيز مسيرة التحول لشركة كيا إلى عالم السيارات الكهربائية.



وقال أحمد السودودي، نائب الرئيس للتسويق و المنتج والتنقل في كيا الشرق الأوسط وأفريقيا: "تعكس كيا K4 التزام الشركة بتقديم سيارات سيدان رياضية تجمع بين الأداء العالمي، والتصميم الجريء، والتكنولوجيا المعززة. نحن سعداء بتقديم تجربة تتجاوز توقعات العملاء من خلال هذه المركبة، التي تتضمن العديد من الابتكارات، والتي من شأنها إعادة تعريف فئة السيارات المدمجة في المنطقة. لقد نالت هذه السيارة إعجاب العملاء وتمكنت من حصد الجوائز في الأسواق العالمية، حيث فازت بجائزة "التصميم الجيد"، لذا نحن متحمسون لإطلاقها في منطقة الشرق الأوسط. ونتطلع إلى إلهام عملائنا لاعتماد التنقل العملي من خلال سيارة كيا K4، مع الحصول على أقصى درجات الراحة و التي لم يسبق توفرها ضمن أي سيارة سيدان من قبل".



تتميّز كيا K4 بطول يبلغ 4,710 ملم، أي بزيادة قدرها 70 ملم مقارنةً بطراز كيا سيراتو، لتقدم أبعادًا رائدة في فئتها ضمن فئة السيارات المدمجة. كما تبلغ قاعدة العجلات 2,720 ملم، ما يمنحها طابعاً رياضياً استثنائياً خلال تواجدها على الطرقات.

ويُعزز هيكلها الممتد ووضعية الجلوس المنخفضة من حضورها الديناميكي، مع توفير مساحة رحبة للركاب، بما في ذلك 964 ملم من المساحة المخصصة للأرجل في الصف الثاني، ما يجعلها الأفضل في فئتها.



كيا K4: تصميم جريء وطابع مبتكر



تتميز سيارة كيا K4 بحضور لافت من خلال خطوطها المنحوتة وشكلها الانسيابي، ما يعكس فلسفة التصميم الخاصة بشركة كيا " اتحاد الأضداد". وتضفي الإضاءة المميزة لخريطة النجوم والواجهة الأمامية بتصميم وجه النمر الرقمي، طابعاً عصرياً على السيارة.



كما تستوحي المصابيح الأمامية والخلفية العامودية بتقنية LED تصميمها من طرازات كيا الكهربائية، ما يضفي لمسات بارزة ومضيئة على الواجهة الأمامية والخلفية. أيضاً يعزز الشبك الأمامي الرفيع ومقبض الباب الخلفي الخارجي العمودي من المظهر الرياضي والأنيق للمركبة . ويكتمل التصميم الخارجي بعجلات جديدة ذات تشطيب مصقول (machined-finish)، تمنح السيارة مظهراً تقنياً فريداً يعكس الابتكار والدقة في التفاصيل.



كيا K4: تصميم سلس وتجارب متكاملة



ترتقي المقصورة الداخلية لكيا K4 بمعايير التميز ضمن فئتها، حيث تقدّم تجربة متكاملة تجمع بين الأناقة والتكنولوجيا المتطورة. وتتضمن مقصورة القيادة الواسعة شاشة رقمية مدمجة تشمل شاشتين بقياس 12.3 إنش وشاشة تحكم في المناخ بقياس 5.3 إنش، تعمل جميعها من خلال نظام المعلومات والترفيه من الجيل التالي CCnC – في خطوة تُعد الأولى من نوعها ضمن فئة سيارات السيدان المدمجة.



كما تتضمن المركبة أزراراً تعمل باللمس تمنح السائق تحكماً كاملاً ومباشراً، بالإضافة إلى إضاءة داخلية قابلة للتعديل تضفي طابعاً شخصياً على تجربة المقصورة، وشاحن لاسلكي، وفرامل يد كهربائية مزوّدة بخاصية الثبات التلقائي (Auto Hold)، إلى جانب مقود جديد بتصميم Double D Cut العصري.



وبالإضافة إلى المقصورة الواسعة والرائدة في فئتها، تم تجهيز كيا K4 بمقعد أمامي كهربائي مزود بالتهوية لتحقيق أقصى درجات الراحة، وكونسول وسطي مرن مجهز بحوامل أكواب قابلة للتعديل، فضلاً عن سقف بانورامي يمنح شعوراً بالانفتاح والرحابة.



كيا K4: أداء قوي وخيارات متنوعة



تتميز سيارة كيا K4 باعتبارها السيارة الوحيدة في فئتها التي توفر قيادة مفعمة بالحيوية، مع ثلاثة خيارات قوية من المحركات تلبي احتياجات مختلف الأسواق. يأتي محرك Gamma سعة 1.6 MPI مقروناً بناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات، ويولّد قوة قصوى تبلغ 121 حصاناً، مما يسمح بتقديم تجربة قيادة اقتصادية واستجابة سلسة. أما محرك Nu سعة 2.0 MPI، والمزوّد أيضاً بناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات، فيولّد 150 حصاناً، ليمنح توازناً مثالياً بين الأداء والكفاءة في استهلاك الوقود. ولمحبّي الأداء الرياضي، يتوفر محرك 1.6T-GDI المزود بشاحن توربيني، والمتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات، ليقدّم قوة مبهرة تبلغ 190 حصاناً، تضمن تسارعاً ديناميكياً وتجربة قيادة مفعمة بالحماسة.



كيا K4: أنظمة ذكية لتعزيز السلامة



توفر كيا K4 مجموعة موسّعة ومعززة من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) كخيار إضافي، في إطار التزام كيا المستمر بمنح السائقين الثقة خلف المقود. وتشمل أحدث حزمة أنظمة مساعدة السائق المتقدمة ADAS من كيا، نظام تجنّب الاصطدام الأمامي 2.0 (FCA-2)، ونظام التحكم الذكي في السرعة (SCC)، ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار (LKA)، ونظام المساعدة في تتبّع المسار (LFA)، ونظام المساعدة في تجنّب الاصطدام عند النقطة العمياء (BCA)، وشاشة عرض النقطة العمياء (BVM). وكخيار إضافي يتوفر نظام الرؤية الشاملة (SVM)، ويهدف إلى توفير رؤية بزاوية 360 درجة عند الرجوع للخلف أو ركن السيارة، من خلال استخدام كاميرات موزّعة حول المركبة.