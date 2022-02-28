كيا تحصد المركز الأول في دراسة الاعتمادية السنوية لعام 2022 من مركز دراسة جيه دي باور

الوكيل الاخباري - أعلنت الشركة الوطنية العربية للسيارات، وكلاء كيا في الأردن، عن تحقيق شركة كيا الكورية إنجازاً جديداً لها، وذلك إثر تصنيفها في المركز الأول ضمن دراسة الاعتمادية 2022، والتي يجريها مركز دراسة جيه دي باور الأميركي البحثي المرموق.

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وقد حازت كيا على المركز الأول ضمن الدراسة التي تُعنى بتسجيل عدد المشكلات المبلّغ عنها بعد ثلاث سنوات الملكية، كأقل علامة تجارية من حيث المشاكل المبلغ عنها، متفوقة بذلك على العديد من العلامات التجارية الأخرى.

وجاء هذا التصنيف بعد تسجيل ما مجموعه 145 نقطة بالمتوسط لكل 100 سيارة، والذي يعتبر رقماً مميزاً، خاصةً بمقارنته مع العام الماضي، كما يعد برهاناً على التحسن المستمر في الجودة والمتانة والحرفية في تطوير سيارات كيا الجديدة.



وحول هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العربية للسيارات - كيا الأردن، محمد عليّان: "فخورون بالتصنيف المتقدم الذي استطاعت كيا العالمية، نيله، وهو ما يبرهن على جهودها المتواصلة والدؤوبة للارتقاء بكل ما تقدمه، وذلك تجسيداً لاستراتيجيتها الجديدة التي أطلقتها العام الماضي 2021، والتي تسعى معها لاحتلال مكانة رائدة في سوق التنقل المستقبلي."



وأضاف عليان بأن كيا الأردن، وانطلاقاً من نقل هذه التجربة للمستخدمين في المملكة، فإنها لا تكتفي بوضع أحدث منتجات علامة كيا بين أيديهم، بل أنها تحرص أيضاً على تقديم أفضل الخدمات سواء كانت قبل وأثناء وبعد البيع، بما في ذلك خدمات الصيانة التي تقدمها عبر شبكة من المراكز المتخصصة، والتي حازت على العديد من الجوائز خلال الأعوام السابقة.



وتقدم جيه دي باور سنويًا جوائز للجودة والاعتمادية والأداء، لاختيار طرازات السيارات التي احتلت المرتبة الأعلى ضمن فئتها في السوق.

أمّا عن هذه الدراسة، فهي تبحث في الموثوقية طوال فترة استخدام تمتد لثلاث سنوات، مما يعني أن السيارات التي تم تقييمها في هذه الدراسة هي طرازات تعود لعام 2019.





