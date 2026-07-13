كيا "Carnival" و "K4" تتصدران فئتيهما في دراسة الجودة الأولية الأمريكية (IQS) لعام 2026 الصادرة عن "JD Power"

الوكيل الإخباري- دبي، الإمارات العربية المتحدة، 1 يوليو 2026، حقق اثنان من أكثر طرازات "كيا أمريكا" شعبيةً على المركز الأول في فئتيهما ضمن دراسة الجودة الأولية الأمريكية لعام 2026 (IQS) الصادرة عن "JD Power"، حيث تصدر طراز "Carnival 2026" فئة المركبات متعددة الاستخدامات (Minivan)، فيما حصد طراز "K4" المركز الأول في فئة السيارات المدمجة، وحقق كذلك المركز الثاني على مستوى قطاع السيارات بأكمله من حيث الجودة الأولية.

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وحصل مصنع "كيا" في نويفو ليون بالمكسيك، الذي يُنتج طراز "K4"، الجائزة الذهبية لجودة المصانع، تقديرًا لتحقيقه أعلى مستويات الجودة الأولية بين مصانع السيارات في قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية، والتي تُمنح استنادًا إلى إنتاج مركبات تسجل أقل عدد من العيوب خلال فترة التملك الأولية (باستثناء المشكلات المرتبطة بالتصميم).



ويتميز طرازا "Carnival" و"K4"، اللذان سجلا بأقل عدد من مشكلات الجودة خلال أول 90 يومًا من الملكية في فئة كل منهما، بمقصورتيهما الداخلية الواسعة وتجهيزاتهما المتقدمة وتصميمهما الجذاب، حيث يأتي هذا الإنجاز في أعقاب تسجيل الطرازين لمبيعات قياسية، حيث سجل طراز "Carnival" مبيعات قياسية لمدة ستة أشهر متتالية، فيما سجل طراز "K4" مبيعات قياسية على مدار خمسة أشهر متتالية.



وبهذه المناسبة، قال شون يون ، الرئيس والمدير التنفيذي لـ"كيا أمريكا الشمالية" و"كيا أمريكا"، إن "طرازي (Carnival) و(K4) يوفران مستويات الجودة التي يبحث عنها الأفراد عند شراء سيارة جديدة، ويعكس تصدر كيا لفئتين من السيارات في دراسة الجودة الأولية الأمريكية لعام 2026 (IQS) الصادرة عن JD Power، بالإضافة إلى حصول طراز "K4" على المركز الثاني على مستوى القطاع في الجودة الأولية، التزام كيا بتلبية تطلعات عملائها وتجاوز توقعاتهم".



وتستند دراسة الجودة الأولية الأمريكية (IQS)، التي تحتفل هذا العام بمرور 40 عامًا على إطلاقها، إلى آراء 78 ألفًا و514 مشتريًا ومستأجرًا لمركبات 2026 الجديدة، جرى استطلاع آرائهم بعد مرور 90 يومًا على امتلاك المركبة. كما تتضمن الدراسة بيانات زيارات مراكز الصيانة، المستندة إلى مئات الآلاف من الحالات الفعلية التي أبلغ عنها العملاء لدى وكلاء السيارات الجدد المعتمدين، وتعتمد منهجية الدراسة على دمج أحدث بيانات إصلاح المركبات مع بيانات صوت العميل (VOC) الخاصة بشركة JD Power، والتي يتم جمعها على مدار العام ونشرها شهريًا للعملاء المشتركين. وتتيح هذه المنهجية المطورة لشركات صناعة السيارات رصد المشكلات المحتملة في مرحلة مبكرة قبل أن تتطور إلى تحديات أكبر تؤثر في مستويات الجودة.



* يشار إلى أن فئات مختارة من طرازي EV6 الكهربائي بالكامل وEV9 الكهربائي بالكامل ذو الثلاثة صفوف من المقاعد (طراز 2025)، إلى جانب طرازات سبورتاج (باستثناء النسخ الهجينة HEV والهجينة القابلة للشحن PHEV)، وسورينتو (باستثناء النسخ HEV وPHEV)، وتيلورايد، يتم تجميعها في الولايات المتحدة باستخدام مكونات ذات منشأ أمريكي وأخرى موردة من مختلف أنحاء العالم.



نبذة عن شركة كيا



كيا هي علامة سيارات عالمية مع رؤية لتوفير حلول تنقل مستدامة للمستهلكين والمجتمعات حول العالم. تأسست الشركة في عام 1944 وواصلت تقديم حلول التنقل لأكثر من 80 عامًا. ومع 52 ألف موظف حول العالم وحضور في ما يزيد على 190 سوقًا، ومنشآت تصنيع في 6 دول، تبيع الشركة اليوم حوالي 3 ملايين سيارة سنوياً. وتتصدر "كيا" اليوم جهود ترويج السيارات الكهربائية والسيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات وتطوير مجموعة متنامية من خدمات التنقل، وتشجيع ملايين الأشخاص حول العالم على استكشاف أفضل سبل التنقل. ويعكس شعار الشركة - الحركة التي تلهم – التزامها بإلهام المستهلكين عبر منتجاتها وخدماتها.



للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع العالمي لعلامة كيا أو غرفة الأخبار العالمية للشركة.

كما يمكن متابعة آخر الأخبار عبر عبر حساب "Kia Global Newsroom" على إنستغرام، وحساب "Kia Global News" على لينكدإن.



نبذة عن شركة كيا أمريكا



يقع المقر الرئيسي لشركة كيا أمريكا في مدينة إيرفاين بولاية كاليفورنيا، وتواصل الشركة تصدرها لدراسات جودة السيارات. كما صُنفت كيا ضمن قائمة TIME لأكثر الشركات استدامةً في العالم لعام 2025.