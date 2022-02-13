كيف تحافظ على صحتك ولياقتك مع ساعةHUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II؟

الوكيل الاخباري - تحمل الساعات الذكية لمستخدميها اليوم من هواة الساعات والتكنولوجيا المتطورة الكثير من المزايا التي تُعزّز تجربة هواتفهم الذكية، وتُثري أنماط حياتهم المختلفة.

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تُقدّم ساعة HUAWEIWATCH GT 3مجموعة مراحل القمر II، وهي الساعة الذكية الأحدث من هواوي، شكلًا عصريًا لمجموعة مراحل القمر II، وساعة شاملة للصحة واللياقة البدنية، كما توفّر إدارة صحية متكاملة، ببطارية فائقة تدوم إلى 14 يومًا، وقدرة على الاتصال بأجهزة هواوي والأجهزة الأخرى التي تعمل بنظاميْ Android وiOS.

وستُخبرك هذه المقالة بالمزايا التي تجعل من هذه الساعة خيارًا مناسبًا لتحسين لياقتك البدنية.



تدريب شخصي يُلائم حالتك البدنية وعاداتك في التمرين

مستعينةً بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تضبط ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II خطط تدريب متخصصة لك.

إذ إنّ بإمكانك تعيين أهداف التدريب الخاصة بك، لتتولى الساعة بدورها وضع خطة تدريبية تلائم حالتك البدنية وتفضيلاتك من التمارين، ثمّ تقييم قدراتك الرياضية بدءًا من أوّل تدريب، كما تزوّدك الساعة أيضًا بتحديث خطط التدريب أسبوعيًابناءً على أدائك، وبما يحقق لك أفضل النتائج.

تمارين متنوعة تزيد عن 100 وضعٍ للتمرين

بفضل ميزة مراقبة التمرين المطوّرة، توفّر ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II أكثر من 100 وضعٍ لتمرينات متنوّعة، منها 18 وضعًا احترافية للتمرين، و12 تمرينًا في الهواء الطلق، و7 تدريبات داخلية، لتتفوق بذلك على الساعات الذكية الأخرى المتوفّرة في السوق من حيث عدد التدريبات وتنوّعها بما يلائم جميع المستخدمين على اختلاف تفضيلاتهم في التمرينات.



تذكيرات منتظمة تهتم بصحتك

ستُظهر لك ساعة HUAWEIWATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر IIتذكيرات شخصية منتظمة، مثل التذكير باستهلاك المياه اليومي، والتنبيه للتحديات الصحية، وتقديم التوعية اليومية، والتذكير بالنوم المبكر، وحجم التمرين. وستساعدكالساعة أيضًا من خلال التذكيرات على تطوير روتين يومي صحي.



مراقبة مؤشرات الصحة وتتبع اللياقة البدنية دون توقّف

تزوّدك ساعةHUAWEIWATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر IIبمراقبة مستمرة لمؤشراتك الصحية، فهي مجهّزة بتقنية HUAWEI TruSeenTM 5.0+ الجديدة المطوّرة، والتي ابتكرتها هواوي لتحسين مراقبة وقياس معدل ضربات القلب بدقة 5bpm،لتنافس بها الساعات الذكية الأخرى التي تعمل بمعدّلbpm10.

وتتميز هذه التقنية بتصميمها المريح الاستثنائي، وقدرتها على تقليل الضوضاء أثناء الجري والمشي والأنشطة الأخرى، لتُحقق درجة عالية من الدقة في المراقبة.



تحديد المواقع مزدوج النطاق

ولأنّها مدعومة بخمسة أنظمة للأقمار الصناعية الرئيسية حول العالم، تتميّزساعة HUAWEIWATCH GT 3مجموعة مراحل القمر IIفي أدائها عند تحديد المواقع. وبفضل شريحة تحديد المواقع ثنائية النطاق المدمجة والأداء الاستثنائي المضاد للتدخل،أصبح بإمكانك تتبع كل جزء من جهدك بدقة أثناء التدريبات.

وتزوّدك الساعة بعد انتهاء التمرين بمسار نشاطك الذي تتبعته؛ لتتمكن من مشاركته مع أصدقائك عن طريق تطبيقHUAWEI Health ،ودعوتهم للانضمام إلى المنافسة. تدعم الساعة الذكية أيضًا التنقل الدقيق في وضع دون الاتصال بالإنترنت (Offline Navigation).



الخلاصة

إنّ ساعة HUAWEIWATCH GT 3مجموعة مراحل القمر IIهي مدربك الشخصي الذي يهتم بصحتك ولياقتك ويمكنك الاعتماد عليه.وببطاريتها التي تدوم حتى 14 يومًا، سترافقك الساعة طوال يومك، وتتبع صحتك ونومك، وتقدّم لك ميزات مساعد الحياة المريح، دون أن تقلق لشحنها في كل يوم.



تتوفر ساعةHUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II الجديدة حاليًا في الأردن بأربعة ألوان مذهلة هي: الأسود مقاس 46 مم بسعر 179 دينارًا، والبني مقاس 46 مم بسعر 199 دينارًا، والأسود الليلي مقاس 42 مم بسعر 162 دينارًا، والذهبي الشامبين مقاس 42 مم بسعر 229 دينارًا.

وبإمكانك اقتناؤها من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط التالي: t.ly/snqa، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/mjHh، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة،وستحصل على هدية مجانية عبارة عن ميزان HUAWEI Scale 3. وتأتي الساعة مع خدمة HUAWEI Care؛ حيث تتمتّع بضمان ضد الكسر العرضي للشاشة لمدة سنة.



