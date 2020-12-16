لعبة Gardenscapes النابضة بالحياة متاحة الآن عبر Huawei AppGallery

الوكيل الاخباري - أصبحت لعبة ألغاز المطابقة الثلاثية الشهيرة "Gardenscapes" من "Playrix" متاحة على "Huawei AppGallery".



اعتباراً من الآن، سينطلق مستخدمو"Huawei AppGallery"في رحلة إلى جانب "أوستن"، الخادم الشخصي الموثوق، حيث يعيدون حديقة جميلة إلى مجدها من خلال إكمال الآلاف من مستويات ألغاز المطابقة الثلاثية.



وكجزء من حملة "مهرجان الألعاب" العالمية المستمرة لنهاية العامالتي يقدمها تطبيق"Huawei AppGallery" يمكن لمستخدمي هواوي الاستمتاع بعروض استرداد نقدي حصرية تصل إلى 15% في الفترة ما بين25 و31 كانون الأول الجاري، وهي أعلى قيمة يمكن العثور عليها خلال عمليات الشراء داخل التطبيق.



ويمكن للاعبين الذين قاموا بتثبيت تطبيق "Gardenscapes" في وقت مسبق تسجيل الدخول باستخدام حسابهم على فيسبوك لحفظ تقدم اللعبة، وبعد ذلك تنزيل اللعبة من متجر تطبيق "Huawei AppGallery" للاستفادة منعروض الاسترداد النقدي الحصرية عن طريق تسجيل الدخول من خلال حساب فيسبوك نفسه، أو تنزيل تطبيق "Huawei AppGallery"من هنا إذا كانوا يستخدمون جهازاً غير تابع لشركة هواوي.

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تعليقًا على هذه الخطوة، صرّح مكسيم كيريلينكو، مدير تطوير الأعمال في "Playrix": "يسعدنا أن نكون قادرين على منح المزيد من اللاعبين في جميع أنحاء العالم إمكانية الوصول إلى لعبة "Gardenscapes" المحبوبة من خلال إطلاقها على"Huawei AppGallery". لقد كان الدعم والتوجيه الذي تلقيناه من هواوي خلال هذه العملية رائعاً، ويسعدنا أن نتمكن من تقديم عروض استرداد النقود لجمهورنا".



في"Gardenscapes"، يشعر اللاعبون بالارتياح عند إعادة بناء حديقة واستعادة مجدها السابق من خلال تجربة لَعِب مألوفة وجديدة في الوقت نفسه.

إلى جانب تقنية ألغاز المطابقة الثلاثية القياسية، تقدم اللعبة تعزيزات خاصة ومساعدات، مثل المفرقعات والقنابل، لتغيير تجربة اللعب بالكامل للمستخدمين. بفضل الآلاف من المستويات الفريدة والدرجات المتفاوتة من الصعوبات، فمن المؤكد أنها ستُسْعِد عشاق ألعاب الألغاز!



تحتوي اللعبة أيضاً على قصة معقدة تضيف بُعداً مختلفاً للتجربة بأكملها. فبينما يشرع اللاعبون في الترميم، سيكتشفون الأسرار المختلفة وراء الحديقة بينما ترافقهم شخصيات فريدة متنوعة وحيوان أليف رائع.

يمكن للاعبين حتى التعاون مع أصدقائهم على "Gardenscapes" من خلال مزامنة حساباتهم على فيسبوك. بمجرد المزامنة، يمكنهم إرسال الأرواح لبعضهم البعض والتشارك لتحقيق المركز الأول في لوحة المتصدرين.



يسعى"Huawei AppGallery"، وهو التطبيق الرسمي لشركة هواوي، جاهداً ليكون سوق التطبيقات المميز الذي يوفر للمستهلكين المزيد من الخيارات ويزود المطورين بتكنولوجيا أكثر ابتكاراً لإعادة تحديد إمكانيات تجارب المستخدمين.

تعد حملة "مهرجان الألعاب" العالمية المستمرة لنهاية العام، والتي تسعى إلى تشجيع المستخدمين على استكشاف طرق جديدة للعب على المنصة مع سلسلة من المزايا الحصرية، واحدة من العديد من الحملات التي يقدمها تطبيق "Huawei AppGallery" على مدار العام، وهي شهادة على التزام هواوي بتحقيق رؤيتها.



يتعاون "Huawei AppGallery" أيضاً بنشاط مع أفضل العلامات التجارية العالمية ومطوري الألعاب لجذبهم إلى المنصة لضمان وصول المستهلكين إلى بعض أكثر ألعاب الهاتف شعبية.

ويزود "Huawei AppGallery" أكثر من 500 مليون مستخدم نشط في أكثر من 170 دولة ومنطقة حول العالم بآلاف التطبيقات التي تندرج ضمن 18 فئة، بما في ذلك الألعاب ووسائل التواصل الاجتماعي والترفيه والعديد غيرها.



حمّل الآن تطبيقلعبة "Gardenscapes"من "HuaweiAppGallery" واستمتع بترميم حديقتك الخاصة!



