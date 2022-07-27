للعام الرابع على التوالي “ZINC” تستمر بعقد ورشات تدريبية للنساء حول الاستخدام الآمن للأجهزة الذكية

الوكيل الإخباري - في إطار مذكرة التفاهم التي تجمع شركة زين الأردن وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، والتي تهدف إلى تطوير ورفع مستوى الوعي بأهداف التنمية المستدامة للعام 2030 في الأردن، لا سيما الهدف الخامس (المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة)؛ واصلت منصّة زين للإبداع وللعام الرابع على التوالي عقد ورشات تدريبية للنساء حول الاستخدام الآمن لأجهزتهن الذكية، والتي تحمل عنوان “Me and My Mobile”. اضافة اعلان



واستهدفت الورشة لهذا العام الفتيات الأقل حظّاً من العاصمة عمّان، واللاتي تتراوح أعمارهن بين (13-15) عاماً، وتشارك فيها 15 فتاة، حيث انطلقت فعالياتها خلال الأسبوع الماضي في منصّة زين للإبداع بمجمع الملك الحسين للأعمال وتستمر حتى شهر أيلول القادم.

وتتناول الورشة مجموعة من المجالات والمواضيع التي ستتوزّع على 8 جلسات، منها كيفية إنشاء بريد إلكتروني، وكيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والألعاب الإلكترونية على الأجهزة الذكية، وأهم التطبيقات الإلكترونية، وجلسة توعوية حول الجرائم الإلكترونية، والتسويق الرقمي، وغيرها، يقدمها مجموعة من الخبراء والمدربين المميزين.

وتهدف المنصّة من خلال هذه الورشات إلى تدريب السيدات والفتيات لا سيما الأقل حظّاً على الاستخدام الآمن لأجهزتهن الذكية، في ظل التحوّل الرقمي وتعاظم أهمية وسائل التواصل الاجتماعي والمنصّات الرقمية وتوسّع انتشارها وتأثيرها، والذي قد يعرّض بعضهن للخطر في حال عدم الاستخدام السليم لهذه التقنيات، بالإضافة إلى المساهمة في محو الأمية الرقمية لدى الفتيات وتدريبهن ليصبحن متعلّمات رقمياً، والاستفادة من هواتفهن المحمولة كوسيلة لاكتشاف فرص وتطبيقات مفيدة، والتعرف على مواقع ومنصّات تعليمية عبر الإنترنت واستثمار وقتهن بشكل إيجابي.

يذكر بأن هذه الورشة هي الأولى لهذا العام، وستُعقد الورشة الثانية خلال الأشهر القادمة لتستهدف فئة أخرى من السيدات والفتيات من محافظة الزرقاء، وذلك بهدف إفادة عدد أكبر من النساء على اختلاف أعمارهن وظروفهن الاجتماعية من مختلف محافظات المملكة، حيث وصل عدد السيدات المستفيدات من هذه الورشة حتى الآن إلى اكثر من 100 سيدة وفتاة .