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الثلاثاء، 26-01-2021 04:33 م

للمرة الثانية .. Laverda Hotel Aqaba يحصد على تقييم (9.2) نقطة من موقع Booking.com - صور

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الوكيل الاخباري - استطاع فندق (Laverda Hotel Aqaba ) أو (فندق لافيردا العقبة ) أن يتبوأ مكانا رفيعا وبارزا على المستوى المحلي ، من حيث تقديم الخدمات الفندقية المتميزة والراقية ، بطريقة جذبت أنظار مرتاديه .

وقد أدى ذلك إلى حصول الفندق ، الذي بات أيقونة واضحة في التميز ، ولوحة جذابة إلى حصوله على جائزة تقييم النزلاء للعام (2021) من خلال موقع (Booking.com)، حيث حصوله على (9.2) نقطة من (10) نقاط للعام الثاني على التوالي ، ما يعني أن الفندق حصد ثقة النزلاء في زمن قياسي ، بالرغم من مرور عامين على إنشائه فحسب.

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وتعود ملكية الفندق لشركة جهاد العجارمة ، الذي تمكّن من جني ثمار جهوده ، أمام آداء متميز للقائمين عليه ، حيث الأيادي الأردنية ، التي أخذت على عاتقها خدمة النزلاء على أكمل وجه .

وأمام نظام تركي ، ونظافة واضحة ، وأثاث من الطراز الأول ، وأسعار مناسبة ، وموقع خلاب ، وخدمة متألقة ، يضحي فندق ( لافيردا العقبة) علامة فارقة أمام الفنادق السياحية ، على الواجهة المحلية .

وصرح مدير الفندق ، رامي الصيفي " ما يهمنا أن نقدّم الخدمة المتكاملة أمام مرتاديه ، ونسعى للوقوف على أهم ما يطور الآداء ويحسّن من الخدمات".

وأضاف لـ"الوكيل الإخباري" : تساهم شركة العجارمة ، على الوقوف على أهم ما يزيد ويحسّن آداء الفندق ، وما وصلنا إليه يعتبر دفعة نحو التقدم والإزدهار .

ولفت ، أن نظام بناء الفندق على الطراز التركي ، كونها تعتبر الأكثر رغبة لدى السياح والمحليين.

وعبّر الصيفي عن أمله في أن يكون للفندق فروع أخرى خارج الأردن ، وهذا يندرج نحو خطط القائمين على الفندق .

ويقع (Laverda Hotel Aqaba) على بعد 300 م من شاطئ الغندور ويوفر مكان إقامة مع مطعم ومواقف خاصة مجانية للسيارات وصالة مشتركة وتراس، تشمل المرافق المتوفرة في مكان الإقامة هذا صراف آلي وخدمة الكونسيرج، بالإضافة إلى خدمة الواي فاي المجانية في جميع أنحاء مكان الإقامة.

كما يوفر مكان الإقامة مكتب استقبال يعمل على مدار 24 ساعة وخدمة الغرف وتحويل العملات للضيوف.

وتحتوي الوحدات على تكييف وتلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية وثلاجة وغلاية وحوض استحمام ساخن ومجفف شعر ومكتب.

 

وتحتوي الغرف في الفندق على حمام خاص مع بيديت ولوازم استحمام مجانية، وتُطل على البحر، تم تجهيز جميع الغرف في Laverde Hotel بمنطقة جلوس.


ويقدم الفندق وجبة إفطار كونتيننتال أو بوفيه إفطار.

 


 

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