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لهذا السبب يجب أن تكون HUAWEI FreeBuds 4i خيارك الأول للسماعات الجديدة

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الوكيل الاخباري - هل تفكر في شراء زوج جديد من سماعات الأذن اللاسلكية؟ مع وجود العديد من الخيارات، قد لا تعرف أي زوج تحصل عليه.

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هناك عدد من العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها قبل شراء زوج جديد من سماعات الأذن، مثل جودة الصوت وعمر البطارية وإلغاء الضوضاء وما إلى ذلك.

 

ومع وضع ذلك في الاعتبار، قمنا بإحضار أحدث سماعات أذن لاسلكية عالية الجودة من هواويللتعرف على أبرز خصائصها.

 

تابع القراءة لمعرفة لماذا سماعات HUAWEI FreeBuds 4i قد تكون خيارًا مميزًا.

جودة الصوت       
أول شيء فحصناه هي جودة الصوت. هذه مهمة جدًا خاصةً إذا كنت تخطط لاستخدام سماعات الأذن الجديدة للموسيقى.

 

تأتي سماعات HUAWEI FreeBuds 4i مزودة بمحرك ديناميكي بحجم 10 مم، والذي يضمن بشكل أساسي حصولك دائمًا على جودة صوت نقية بغض النظر عن نوع الصوت، لأن المحرك يتيح نطاقًا أوسع من السعات للحصول على أصوات جهير أقوى.

 

تم أيضًا ضبط سماعات HUAWEI FreeBuds 4i بخبرة للموسيقى؛ إنها توازن بمهارة بين ترددات الصوت الآلية والصوتية.

البطارية وسرعة الشحن


تحتاج سماعاتك اللاسلكية التالية إلى أن تدوم طويلاً وتعمل طوال اليوم.

 

بالإضافة إلى ذلك، لا تريد إضاعة الوقت في إعادة شحنهابين الحين والآخر.

 

تدعم سماعات HUAWEI FreeBuds 4i الشحن السريع لمعالجة أي مخاوف بشأن البطارية المنخفضة، ويمكن أن توفر لك 10 ساعات من تشغيل الموسيقى المستمر أو 6.5 ساعة من المكالمات الصوتية بشحنة كاملة.

 

جنبًا إلى جنب مع علبة الشحن، يمكن أن تمنحك ما يصل إلى 22 ساعة من تشغيل الموسيقى أو 14 ساعة من المكالمات الصوتية.

 

 

علاوة على ذلك، يمكن أن توفر سماعات الأذن هذه 4 ساعات من تشغيل الصوت بشحن سريع لمدة 10 دقائق فقط في استراحة القهوة.

 

بفضل الشحن السريع وعمر البطارية المثير للإعجاب،لن تقلق بشأن مستوى البطارية عندما تكون بالخارج، أو تضطر للعودة إلى المنزل لمجرد شحن سماعات الأذن.

تقنية إلغاء الضجيج النشطة


هذه ميزة أساسية في سماعات الأذن اللاسلكية لتزويدك بتجربة صوتية غامرة، خاصةً في المناطق المزدحمة والصاخبة.

 

تقوم سماعات HUAWEI FreeBuds 4i بتوليد موجات صوتية عكسية لإلغاء الضوضاء من محيطك.

 

تعمل هذه التقنية على إلغاء الضوضاء المحيطة للحصول على تجربة صوتية غامرة، سواء كنت في مركز تجاري مزدحم، أو في الشارع، أو في مقهى صاخب.

 

علاوة على ذلكً، تأتي سماعات HUAWEI FreeBuds 4i مع وضع الوعي – Awareness Mode للسماح لك بالبقاء على دراية بمحيطك والتواصل بوضوح مع من حولك دون الحاجة إلى نزع سماعات الأذن.


يقول ليث الوكيل واصفًا تجربة استخدامه لسماعات HUAWEI FreeBuds 4i: "راحة لا توصف لسماعة لاسلكية ذكية مع إلغاء ضجيج نشط. استخدمتها لأربعة أيام حتى الآن، ومن المزايا الأكثر إثارة في سماعات HUAWEI FreeBuds 4i سهولة ربطها مع الهاتف، جودة الصوت النقية، ثباتها على الأذن وبالتالي راحة تامة أثناء الارتداء، وعمر البطارية الطويل.

 

بشكل عام، أشعر بالسعادة والرضا عن تجربتي مع سماعاتي الجديدة".

 


تأتي سماعات HUAWEI FreeBuds 4i بثلاثة ألوان رائعة: الأبيض السيراميكي، الأسود الكربوني، والأحمر، كما انها خفيفة الوزن تناسب قناة الأذن وتجعلها مريحة للارتداء طوال اليوم، كل ذلك بسعر أقل من 100 دينار أردني، حيث تتوفر بسعر 84 دينارًا.


 




 

 


 

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