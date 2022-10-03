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الإثنين، 03-10-2022 03:15 م

مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن تطلق حملة تمويل موديلات 2023 بالتعاون مع بنك صفوة الاسلامي

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الوكيل الإخباري - أعلنت مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن عن بدء حملة تمويل لموديلات 2023
والتي تشمل تمويلا بدفعة أولى والتقسيط على الهوية فقط.

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ويشمل العرض مجموعة من سيارات هيونداي وذلك بالتعاون مع بنك صفوة الاسلامي.

وبهذه المناسبة قال السيد زيد العبداللات الرئيس التنفيذي لمؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن: "يسر مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن، ان تتيح الفرصة لمحبي هيونداي لاقتناء موديلات 2023 وان توفر لهم هذا العرض المالي الميسر على مجموعة مميزة من سيارات هيونداي المتمتعة بالتصميم الأنيق والتقنية المتطورة والتجهيزات المتعددة بالاضافة للكفالة المصنعية".


ويمكن للراغبين في هذا العرض زيارة معارض هيونداي شارع المدينة الطبية بجانب مؤسسة المواصفات والمقاييس، من السبت الى الخميس من الساعة 9:00 صباحاً حتى  8:00 مساءً، ويمكنهم التواصل من خلال الهاتف:065821320

 




 

 


 

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