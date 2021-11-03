مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن تطلق حملة صيانة

الوكيل الاخباري - أعلنت مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن، عن إطلاق حملة صيانة الشتاء في مركز الصيانة وقطع الغيار ، لمؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن، الكائن في منطقة البيادر الصناعية، والذي بدأ يوم الثلاثين من أكتوبر الماضي ويستمر لغاية يوم الرابع من نوفمبر الجاري.



ويشمل العرض خصم 50% على غيار زيت المحرك، وخصم 35% على القطع المستهلكة، وفحص انظمة موانع الإنزلاق والمكابح، وفحص نظام التدفئة وموانع تشكل الضباب على الزجاج، وخصما يبلغ 25 % على كافة أجور الصيانة، بالإضافة لفحص مجاني للاطارات باشراف فني من شركة كومهو للاطارات،وهذا العرض شامل السيارات الصالون وارد الوكالة فقط.

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وبهذه المناسبة، قال السيد علي عليان، ، نائب الرئيس لمؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن: " يسرنا ان نقدم لزبائننا الكرام هذه الحملة الخاصة بالصيانة وقطع الغيار، والذي يشمل خصما استثنائيا، وندعوهم لانتهاز الفرصة والاستفادة منه للقيام بصيانة سياراتهم ومركباتهم ابقائها في أحسن حالة فنية حفاظا على راحتهم وسلامتهم والتي هي نصب أعيننا ومحل إهتمامنا الدائم".



وسيتم استقبال الزبائن من السبت الى الأربعاء من الساعة 8:00 صباحاً حتى 4:30 مساءً،



الخميس من الساعة 8:00 صباحاً حتى 1:00 مساءً، وعلى مالكي سيارات هيونداي الراغبين في الاستفادة من العرض يرجى حجز المواعيد مسبقاً من خلال الهاتف على الارقام التالية :

065821320

