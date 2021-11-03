الأربعاء 03-11-2021
الوكيل الاخباري

الأردن يدين هجوم إرهابي استهدف مستشفى عسكري في كابول

انخفاض أسعار الشحن البحري لن يؤثر على أسعار الملابس في الأسواق

وفيات الأربعاء3-11-2021

21 ألفا و650 إصابة كورونا نشطة في الأردن الأربعاء

أسعار الذهب الأربعاء 3/ 11/ 2021

التعليم العالي: تحديد موعد بدء التقديم للاستفادة من المنح والقروض

تشكيلات التربية على طاولة الإدارية النيابية الأربعاء

انخفاض ملموس على أجور الشحن البحري

موجة حزن تجتاح تويتر إثر قضية وفاة حمدة الخياطة

مراكز إعطاء لقاح كورونا الأربعاء 2021/11/3

الأربعاء، 03-11-2021 09:51 ص

يستمر خمس ايام وتشمل خصم 35% على القطع

مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن تطلق حملة صيانة

IMG_20211103_091324


الوكيل الاخباري - أعلنت مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن، عن إطلاق حملة صيانة الشتاء في مركز الصيانة وقطع الغيار ، لمؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن، الكائن في منطقة البيادر الصناعية، والذي بدأ يوم الثلاثين من أكتوبر الماضي ويستمر لغاية يوم الرابع من نوفمبر الجاري.

ويشمل العرض خصم 50% على غيار زيت المحرك، وخصم 35% على القطع المستهلكة، وفحص انظمة موانع الإنزلاق والمكابح، وفحص نظام التدفئة وموانع تشكل الضباب على الزجاج، وخصما يبلغ 25 % على كافة أجور الصيانة، بالإضافة لفحص مجاني للاطارات باشراف فني من شركة كومهو للاطارات،وهذا العرض شامل السيارات الصالون وارد الوكالة فقط.

اضافة اعلان


وبهذه المناسبة، قال السيد علي عليان، ، نائب الرئيس لمؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن: " يسرنا ان نقدم لزبائننا الكرام هذه الحملة الخاصة بالصيانة وقطع الغيار، والذي يشمل خصما استثنائيا، وندعوهم لانتهاز الفرصة والاستفادة منه للقيام بصيانة سياراتهم ومركباتهم ابقائها في أحسن حالة فنية حفاظا على راحتهم وسلامتهم والتي هي نصب أعيننا ومحل إهتمامنا الدائم".

وسيتم استقبال الزبائن من السبت الى الأربعاء من الساعة 8:00 صباحاً حتى 4:30 مساءً،


الخميس من الساعة 8:00 صباحاً حتى 1:00 مساءً، وعلى مالكي سيارات هيونداي الراغبين في الاستفادة من العرض يرجى حجز المواعيد مسبقاً من خلال الهاتف على الارقام التالية :

065821320

 




 

 


 

إقرأ ايضا
GetAttachment

ما هي خدمات الدعاية والتسويق التي يقدمها السوق المفتوح لمشتركيه؟

WhatsApp Image 2021-10-15 at 17.25.28

فلاورد تطلق حملة عبير الأمل في أكتوبر الوردي

0L5A0662

أريج تطلق الحلقة الأولى من بودكاست 100 واط بدعم من سفارة مملكة هولندا في الأردن

Huawei Picture 02-11-2021

HUAWEI MateView GT تتربّع على عرش الأجهزة التي تجمع بين العمل والتسلية

البنك-العربي-الشميساني-202101

البنك العربي وتكيّة أم علي يجددان اتفاقية التعاون بينهما

Capital Bank Logo Variations-03

اتفاقية تعاون بين كابيتال بنك والمفوضية الأوروبية وبنك التنمية الهولندي

أخبار متعلقة
IMG_20211016_161641

هيونداي الأردن تطلق عروض خاصة على مركبات الهايبرد بالتعاون مع بنك لبنان والمهجر