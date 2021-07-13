الوكيل الاخباري - تقديرًا للجهود المبذولة لتعزيز التنوّع بين الجنسين، شاركت مؤسسة لومينوس للتعليم وفازت في مسابقة “Forward Thinking” – (Journey1GenderDiversity) التي نظمتها مؤسسة التمويل الدوليّة (IFC) ضمن برنامج تمكين المرأة في المشرق (MGF) وهو عبارة عن برنامج تابع للبنك الدولي، يهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء وزيادة الفرص المتاحة لهن في كل من الأردن، لبنان والعراق.

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تعتبر هذه المسابقة جزء من منصة التعلم التي تُعنى بتوظيف النساء ومشاركتهن في القوى العاملة والتي أطلقتها مؤسسة التمويل الدوليّة في الأردن، بالشراكة مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية – انتاج ([email protected]) واللجنة الوطنيّة الأردنية لشؤون المرأة (JNCW) .



وبناءً عليه، ستتلقى مؤسسة لومينوس للتعليم خدمات استشاريّة مقدمة من مؤسسة التمويل الدوليّة (IFC)، تتضمّن تقارير وخطة عمل للتمكين الاقتصادي للمرأة، وتوصيات لخلق بيئة عمل متوازنة ومناسبة تراعي المساواة بين الجنسين لضمان فرص عمل عادلة لكافة الموظفين في المؤسسة.



هذا وقد نوّه السيد إبراهيم الصفدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة لومينوس للتعليم عن أهميّة هذه المشاركة قائلا “نحن نؤمن في مؤسسة لومينوس للتعليم بأن لتمكين المرأة أثر يمتد لمن حولها.

ونحن نفتخر بكوننا مؤسسة تضم قوة عاملة تشكل فيها النساء الموهبات والمجتهدات 40% من نسبة القوة العاملة، اللواتي يساهمن بعملهن الجاد بالعديد من نجاحاتنا وإنجازاتنا. لذا نواصل السعي لخلق بيئة عمل مريحة لهن ترعى وتدعم تطويرهن المستمر طوال رحلتهن المهنيّة”.



ومن الجدير بالذكر، أن مؤسسة لومينوس للتعليم هي عضو في هيئة الأمم المتحدّة للمرأة ومنظمة العمل الدوليّة (UN Women – WEPs Global Network).

وكجزء من التزامها، اعتمدت مؤسسة لومينوس للتعليم مبادئ الأمم المتحدّة لتمكين المرأة بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مكان العمل والمجتمع. هذا وتؤمن مؤسسة لومينوس للتعليم بأن التنوع في مكان العمل هو أداة للنمو والازدهار، كما أنها تسعى دومًا لخلق بيئة عمل تمكّن المواهب المتنوعة وتزيد من إبداعاتها، لتشجيع الابتكار والإبداع والاجتهاد.



إضافة إلى ذلك، وقعت مؤسسة لومينوس للتعليم مذكرة تفاهم مع برنامج “تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل “في 15 يونيو بهدف تعزيز المشاركة الاقتصاديّة للمرأة وتطوير وتحسين سياسات وممارسات الموارد البشرية عبر 8 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يتم تمويل هذا المشروع من قبل وزارة الخارجيّة الأمريكيّة ومبادرة الشراكة الأمريكيّة الشرق أوسطيّة (MEPI) وتنفذه الجامعة الأمريكيّة في بيروت (AUB) بالشراكة مع lMss] سيّدات الأعمال والمهنيات .(BPWA)

