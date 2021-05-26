ماكدونالدز الأردن آمنة بفروعها كافة

الوكيل الاخباري - أعلنت ماكدونالدز الأردن عن شمول جميع موظفيها العاملين داخل المطاعم ( 1688 موظف ) باللقاح المضاد لفيروس كورونا وفقاً للبروتوكولات المعتمدة من وزارة الصحة الأردنية ومن تنطبق عليهم الشروط.

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حيث تأتي هذه الخطوة تطبيقاً للإرشادات العامة التي تفيد بأهمية أخذ المطعوم في أقرب وقت ممكن للمساهمة في مكافحة انتشار الجائحة.



كما أن ماكدونالدز الأردن تعتبر من أوائل المنشآت المحلية في الاستجابة للتحذيرات والتوجيهات الرسمية في تطبيق إجراءات السلامة والتباعد وزيادة عدد عمليات التعقيم الدورية لكافة المرافق، وقياس دوري لدرجات حرارة الموظفين وتشديد الرقابة على الإجراءات، بالإضافة إلى استحداث طرق عمل مبتكرة تمنع الاختلاط المباشر بين الموظفين والزبائن، وصولاً إلى عملية توصيل طلبات آمنة تحافظ على صحة عاملي التوصيل والزبائن على حد سواء.



يذكر أن ماكدونالدز الأردن كانت قد عملت منذ بداية الجائحة على إنشاء غرفة عمليات خاصة، لمتابعة سير العمل وتطبيق الإجراءات الوقائية، وقد كان لها عظيم الأثر في مراقبة مستوى الخدمة والمحافظة على صحة طاقم العمل والزبائن.