 
الإثنين 2025-03-10 02:38 م
 

مجمع الملك الحسين للأعمال يستضيف وفد إتحاد الغرف السعودية وهيئة تنمية الصادرات السعودية

به
مجمع الملك الحسين للأعمال
 
الإثنين، 10-03-2025 01:41 م

الوكيل الإخباري-   استضاف مجمع الملك الحسين للأعمال وفدًا من إتحاد الغرف السعودية وهيئة تنمية الصادرات السعودية ، وذلك على هامش مشاركتهم في فعاليات ملتقى الأعمال الأردني السعودي المشترك.

اضافة اعلان


تأتي هذه الزيارة في إطار حرص مجمع الملك الحسين للأعمال المستمر على تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية. تم تنظيم زيارة ميدانية لأعضاء الوفد إلى المجمع.


وقد تم خلال الزيارة تبادل الأفكار والخطط لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات، بما يساهم في تحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي

Image1_3202510133341565352723.jpg
Image1_3202510133350940368228.jpg
Image1_320251013340559740672.jpg
Image1_3202510133412778723502.jpg
Image1_3202510133420291062342.jpg
Image1_3202510133429346125099.jpg

 
 
gnews

أحدث الأخبار

د

طب وصحة أطعمة تحمي من جلطات القلب في رمضان.. تعرف عليها

خحك

المرأة والجمال زيوت بذور الفواكه والنباتات: سر الجمال لبشرتك وشعرك

ج\ج\

المرأة والجمال وسادات التونر: الحل المثالي لبشرة صحية ونضرة

نت

المرأة والجمال الترتيب المثالي: هل نستخدم الكونسيلر قبل كريم الأساس؟

ت

أسواق ومال الولايات المتحدة تستأنف تصدير الذرة إلى روسيا

نننن

فن ومشاهير بميزانية ضخمة.. تركي آل الشيخ يعلن عن مسلسل 'أكشن' لأحمد عز

ا

شؤون برلمانية مجلس النواب يتراجع عن السماح بالاستغناء عن 5% من العمال سنويا

تعبيرية

أخبار محلية عطل مفاجئ يضرب منصة X في الأردن



 
 



 

الأكثر مشاهدة