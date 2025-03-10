مجمع الملك الحسين للأعمال يستضيف وفد إتحاد الغرف السعودية وهيئة تنمية الصادرات السعودية

الوكيل الإخباري- استضاف مجمع الملك الحسين للأعمال وفدًا من إتحاد الغرف السعودية وهيئة تنمية الصادرات السعودية ، وذلك على هامش مشاركتهم في فعاليات ملتقى الأعمال الأردني السعودي المشترك.

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تأتي هذه الزيارة في إطار حرص مجمع الملك الحسين للأعمال المستمر على تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية. تم تنظيم زيارة ميدانية لأعضاء الوفد إلى المجمع.