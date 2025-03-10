مجمع الملك الحسين للأعمال يستضيف وفد إتحاد الغرف السعودية وهيئة تنمية الصادرات السعودية

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص مجمع الملك الحسين للأعمال المستمر على تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية. تم تنظيم زيارة ميدانية لأعضاء الوفد إلى المجمع.
وقد تم خلال الزيارة تبادل الأفكار والخطط لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات، بما يساهم في تحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي
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