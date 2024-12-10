مجموعة "ايه . جيه . آي" تفوز بثلاث جوائز ضمن قطاع التصميم والهندسة على صعيد منطقة الشرق الأوسط خلال العام 2024

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الوكيل الإخباري- يشهد قطاع التصميم والهندسة في منطقة الشرق الأوسط تطوراً استثنائياً، حيث تواصل المشاريع الضخمة في مجالات البنية التحتية والعقارات والمدن الذكية تشكيل ملامح جديدة للمنطقة. ومع نمو الطلب على الحلول المبتكرة والمستدامة، يتزايد التنافس بين الشركات الهندسية والمعمارية لتقديم تصاميم متطورة تلبي احتياجات التنمية السريعة وتعكس طموحات الحكومات والشركات لتحقيق رؤى المستقبل. اضافة اعلان





وتلعب الابتكارات التكنولوجية، مثل نماذج معلومات البناء وتقنيات الذكاء الاصطناعي، دوراً محورياً في تعزيز كفاءة التصاميم الهندسية وتقليل التكاليف، مما يضع المعايير العالمية في متناول الشركات العاملة في المنطقة. بالتوازي، تكتسب الاستدامة اهتماماً كبيراً مع تصاعد الحاجة إلى التوافق مع المتطلبات البيئية ومعايير البناء الأخضر.



وفي هذا السياق المليء بالتحديات والفرص، تواصل مجموعة ايه . جيه . آي، الرائدة في مجالات الهندسة المعمارية والاستشارات الهندسية، قيادة المشهد من خلال الابتكار والجودة. حيث عززت المجموعة مكانتها هذا العام بفوزها بثلاث جوائز مرموقة تعكس التزامها الراسخ بالتفوق والتطوير المستدام.



فعلى هامش فعالية "ديزاين ميدل إيست 2024"، المنصة التي تحتفي بالإبداع في مجالي التصميم والهندسة، وشاركت فيه كبرى الشركات من جميع أنحاء العالم، مع أكثر من 500 ترشيح ضمن فئات متعددة، فازت المجموعة بجائزة "أفضل شركة استشارية للعام" على ما تقدمه من خدمات هندسية متكاملة، وفاز المهندس حمزة عوّاد، الرئيس التنفيذي للمجموعة، بجائزة "الرئيس التنفيذي للعام 2024" تقديراً لقيادته الاستثنائية وجهوده الدؤوبة في تعزيز أداء المجموعة ورفع معايير التميز والابتكار في مشاريعها المختلفة.



كما فازت المجموعة خلال فعالية "ميدل إيست كونسالتنت 2024"، المنصة الأبرز في تقييم معايير قياس الأداء في قطاع الاستشارات الهندسي، بجائزة أفضل شركة هندسية للأعمال الهندسية الكهروميكانيكية، من بين أكثر من 140 ترشيحاً من شركات التصميم والهندسة الدولية.



وفي تعليقه على هذه الإنجازات المرموقة، صرّح المهندس حمزة عوّاد، الرئيس التنفيذي للمجموعة بقوله: "تعتبر هذه الجوائز شهادة حقيقية على العمل المتميّز الذي قدّمه فريقنا، والدعم الكبير من شركائنا، وعلى الثقة التي يضعها عملاؤنا في ايه . جيه . آي. إن التزامنا بالابتكار والجودة المستدامة هو ما يجعلنا في المقدمة. هذه الإنجازات تُعزز مكانتنا كشركة رائدة وتؤكد على رسالتنا في تقديم حلول متميزة تلبي تطلعات عملائنا وتُسهم في تطوير القطاع بشكل كلّي. نحن عازمون على مواصلة رحلتنا في تحقيق المزيد من النجاحات وأن نظل عند حسن ظن الجميع بنا".



جدير بالذكر أن المجموعة تحظى بخبرة واسعة تزيد على 60 عاماً، وفريق عمل يضم أكثر من 1300 مهندس وخبير وفني يعملون في أكثر من 20 دولة، وقد تمكنت المجموعة من تنفيذ أكثر من 2000 مشروع ناجح، مما ساعد في تشكيل مشهد الهندسة والتصميم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها. وتؤكد هذه الإنجازات قدرة المجموعة على الجمع بين المواهب العالمية والخبرات المحلية لتقديم حلول هندسية متكاملة تلبي أعلى معايير الجودة والابتكار، مما يعزز مكانتها كشريك موثوق للمشاريع المستقبلية الكبرى.



