مجموعة كابيتال بنك تحقق أداءً تشغيلياً قوياً خلال النصف الأول من عام 2026

الوكيل الإخباري- أعلنت مجموعة كابيتال بنك نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2026، والتي أظهرت استمرار متانة أعمالها الأساسية، مدعومة بنمو الإيرادات التشغيلية، ومساهمة شركاتها التابعة في دعم النتائج، إلى جانب مواصلة تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز حضورها الإقليمي.

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وأظهرت النتائج المالية للمجموعة تحقيق صافي أرباح بلغت 85.7 مليون دينار خلال النصف الأول من العام، مدعومة باستمرار نمو الإيرادات الأساسية، حيث ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 11.5% ليبلغ 136 مليون دينار، مقارنة مع 122 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما سجل إجمالي الدخل نمواً بنسبة 3.6% ليبلغ 226 مليون دينار، مقارنة مع 218.2 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الماضي.



وعلى صعيد المركز المالي، واصلت المجموعة تعزيز قاعدة أعمالها، إذ نمت صافي التسهيلات الائتمانية إلى 3.9 مليار دينار بنهاية حزيران 2026، مقارنة مع 3.86 مليار دينار بنهاية عام 2025، وبلغت ودائع العملاء 5.6 مليار دينار، فيما استقرت الموجودات عند 8.73 مليار دينار، وبلغت حقوق الملكية 991.8 مليون دينار بنهاية حزيران 2026، مقارنة مع 988.6 مليون دينار بنهاية عام 2025، مع المحافظة على قاعدة رأسمالية قوية ومستويات سيولة مرتفعة، بما يعزز مرونة المجموعة وقدرتها على مواصلة تنفيذ خططها الاستراتيجية.



وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك، باسم خليل السالم، إن النتائج التي حققتها مجموعة كابيتال بنك خلال النصف الأول من العام جاءت بفضل الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لجلالة الملك عبد الله الثاني، التي كان لها دور محوري في ترسيخ استقرار الأردن وتعزيز مسيرة النمو الاقتصادي.



وأضاف السالم أن المجموعة واصلت تنفيذ الاستراتيجية لبناء مؤسسة مصرفية إقليمية ترتكز على تنويع الأعمال، وتعزيز التكامل بين شركات المجموعة، وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين، فيما تواصل خططها التوسعية وفق نهج متوازن يجمع بين النمو المدروس والإدارة الحصيفة للمخاطر، الأمر الذي عزز قدرتها على المحافظة على متانة مركزها المالي.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك، تامر غزالة، إن نتائج النصف الأول تؤكد متانة الأعمال المصرفية الأساسية للبنك واستمرار نمو الإيرادات التشغيلية، مدعومة بارتفاع صافي إيرادات الفوائد، إلى جانب عودة تكلفة المخاطر إلى مستوياتها الطبيعية، بما يعكس جودة المحفظة الائتمانية وكفاءة السياسات التي يتبعها البنك في إدارة المخاطر. وأضاف غزالة أن البنك سيواصل التركيز على تعزيز جودة الإيرادات، وتطوير خدماته ومنتجاته المصرفية، والاستثمار في الحلول الرقمية.



وقد أشار غزالة إلى التزام كابيتال بنك بالتميز والاستثمار في تطوير خدماته الرقمية، وتبني أحدث التقنيات المصرفية، حيث حصد البنك مؤخراً العديد من الجوائز الهامة بالإضافة إلى اختيار كابيتال بنك ضمن قائمة مجلة Global Finance لأفضل البنوك الخاصة على مستوى العالم لعام 2026.



وفي العراق، واصل المصرف الأهلي العراقي تحقيق أداء تشغيلي جيد خلال النصف الأول من العام، مدعوماً بالنمو المستمر في أنشطته المصرفية الأساسية، والتوسع في أعماله التجارية، حيث أشار المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي، أيمن أبو دهيم، أن المصرف واصل تحقيق نتائج جيدة مدفوعة بالنمو المتواصل في الأعمال المصرفية التجارية الأساسية، والتي باتت تشكل المساهم الرئيس في إيراداته، بما يعكس نجاح الاستراتيجية التي انتهجها خلال السنوات الماضية لتنويع الإيرادات، وتعزيز جودة الأرباح، والارتكاز على أنشطة مصرفية مستدامة.