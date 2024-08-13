محفظة Samsung Wallet تُقدِّم حلولاً ذكية للمقيمين والزوار في فرنسا

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الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن توفيرها تجربة استخدام أكثر ذكاءً وانسيابية للمقيمين والسياح الفرنسيين في فرنسا لميزة Samsung Wallet. ابتداءً من هذا الصيف، ستدعم Samsung Wallet خدمات Île-de-France Mobilités (IDFM) على أجهزة هواتف Galaxy من سامسونج، وسيتمكن المستخدمون من الوصول إلى بطاقة Navigo Travel Card عبر هذه الخدمة، ما يوفر لهم تجربة انتقال عام سلسة في منطقة إيل دو فرانس. بالإضافة إلى ذلك، ستسمح ميزة "الإضافة إلى المحفظة" للزوار بالاستمتاع بسهولة بالمعالم السياحية الشهيرة في باريس. وبالتعاون مع الخطوط الجوية الفرنسية، ستوفر Samsung Wallet للمستخدمين تجربة سلسة لإدارة تذاكر الطيران على هواتف Galaxy.



وقال وونشيول تشاي، رئيس فريق المحفظة الرقمية في وحدة أعمال Mobile eXperience بشركة سامسونج: "تفخر سامسونج بتعزيز سهولة الوصول من خلال الابتكار التكنولوجي لصالح شركتي Île-de-France Mobilités وAir France الفرنسيتين. من خلال إضافة ميزات إدارة السفر الجديدة إلى Samsung Wallet، نقدم مستويات جديدة من الراحة للمقيمين الفرنسيين وزوار فرنسا، وذلك خلال موسم السفر الصيفي المزدحم."



تمكين النقل المحلي السهل في باريس



ويمكن للمقيمين والزوار في فرنسا هذا الصيف الاستفادة من تجربة نقل عام سلسة داخل منطقة إيل دو فرانس بفضل الدعم المقدَّم من شركة "IDFM". ويمكن للمستخدمين الوصول بسهولة إلى تطبيق IDF Mobilités من خلال اختصار تم تحميله مسبقاً ضمن قائمة Transit في Samsung Wallet.

كما يمكن للمسافرين الاستفادة من هذه الخدمات بسرعة وراحة، إذ يمكنهم ترك طوابير التذاكر والبوابات وركوب الحافلات والمترو وخطوط Réseau Express Régional (RER) ببساطة من خلال النقر على أجهزتهم الذكية بنظام Galaxy من سامسونج، ما يقلل الحاجة إلى استخدام البطاقات المادية أو التذاكر ويوفر تجربة نقل خالية من المتاعب.



تعزيز تجربة السفر المبسّطة في فرنسا



وفي مناطق أخرى من فرنسا خارج باريس، يستطيع مستخدمو هواتف Galaxy من سامسونج الاستفادة بسهولة من خدمات النقل العام المعتمدة على الدفع عبر البطاقة في العديد من المدن الرئيسية، بما في ذلك مرسيليا وليون وتولوز وليل وآكس أون بروفانس. وللمسافرين إلى مطار باريس شارل ديغول، توفر حافلات RoissyBus وOrlyBus رحلات متواصلة سريعة ومباشرة من وسط المدينة. وباستخدام أجهزة Galaxy من سامسونج، يمكن للمسافرين ببساطة النقر على هواتفهم للدفع والانطلاق، ما يسرع عملية التنقل ويعزز من إمكانية الوصول.



وبالنسبة للسفر الدولي، يتم الآن توسيع وظيفة "الإضافة إلى المحفظة" لتشمل الخطوط الجوية الفرنسية والرحلات الشريكة، ما يسمح لمستخدمي Galaxy من سامسونج بإضافة بطاقات الصعود إلى Samsung Wallet. كما سيجد المسافرون من الخارج أن عمليات الدفع الدولية وإمكانيات إضافة البطاقات إلى المحفظة ستعمل بسلاسة عند زيارتهم لفرنسا. وعند وصولهم إلى وجهتهم، سيتم تنبيه المستخدمين لهذه الميزات عن طريق إشعار، ما يضمن إدراك المستخدمين لكل ما تقدمه محفظة Samsung Wallet أثناء تنقلهم في المنطقة - من استكشاف المعالم السياحية المحسنة وخدمات النقل المحلية وصولاً إلى التنقل الدولي المبسط.



تعزيز السياحة عبر مناطق الجذب البارزة



علاوة على ذلك، تعمل محفظة Samsung Wallet على تمكين خاصية "إضافة إلى المحفظة" للتذاكر الخاصة بالمعالم السياحية الشهيرة وغيرها، ما يجعل الوصول إليها أسهل من خلال هواتف Galaxy من سامسونج. ويمكن للزوار الآن استكشاف مختلف وسائل الترفيه في فرنسا بكل سهولة، بدءاً من معالم شهيرة مثل قصر فرساي وصولاً إلى أكثر من 200 دار سينما في أنحاء الدولة.



