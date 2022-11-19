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السبت، 19-11-2022 03:09 م

مدرسة المونتيسوري الحديثة تعتمد حلول "زين كاش"

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الوكيل الإخباري - انطلاقاً من استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز منظومة الدفع الإلكتروني في المملكة، وتوفير وسائل دفع رقمية متطورة تتسم بالسهولة والأمان والموثوقية لمختلف الفئات ومن كافة الأعمار، أعلنت شركة زين كاش عن تعاونها مع مدرسة المونتيسوري الحديثة لإتاحة استخدام خدمات محفظة زين كاش الرقمية داخل مرافق المدرسة.
وتهدف زين كاش بهذه الخطوة إلى إتاحة المجال للمدارس والمؤسسات التعليمية للاستفادة من منظومة الخدمات الإلكترونية والرقمية المتطورة التي تقدّمها،بما يتماشى مع أهداف الشركة للمساهمة بتطبيق مبدأ الشمول المالي، إلى جانب التسهيل على الطلبة بالقيام بالمعاملات المالية اللاتلامسية، بالإضافة إلى المساهمة في تثقيفهم بخدمات التكنولوجيا المالية لتعزيز قدراتهم لاستخدام الخدمات المالية الإلكترونية، مما يتيح لهم التحكّم بمصروفاتهم بكل سهولة ويسر وتجنب ضياع الأموال النقدية، وإمكانية الاستفادة من باقة الخدمات المميزة التي توفرها.

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ويتيح التعاون بين زين كاش ومدرسة المونتيسوري الحديثة تزويد طلبة المدرسة بسوار الدفع الإلكتروني المربوط بمحفظة زين كاش والمُدعّم برقاقة ذكية ويعمل بتقنية اللاتلامسية (NFC)، ليتمكّن الطلبة من الدفع مقابل مشترياتهم إلكترونياً دون الحاجة إلى أوراق النقد، كما سيتمكّن ذوي الطلبة وعبر محفظة زين كاش من تتبع الحركات المالية التي تتم بواسطة السوار، بالإضافة إلى إمكانية تحويل النقود من وإلى المحفظة، الأمر الذي يخدم مساعي واستراتيجية المدرسة التي تتضمن تقليل التعامل بأوراق النقد، لمواكبة ما يشهده القطاع المصرفي من تطورات متسارعة وتحول كبير نحو اعتماد وسائل الدفع الإلكترونية.

يُشار إلى أن زين كاش– أول محفظة إلكترونية عبر الهاتف النقّال على مستوى المملكة- تقدّم  العديد من الخدمات المالية الرقمية، حيث يمكن لمستخدميها إتمام معاملاتهم المالية كالسحب والإيداع، والشراء من المحلات التجارية والمطاعم والتسوّق عبر الإنترنت محلياً ودولياً، من خلال بطاقة زين كاش ماستركارد التي تقدَّم لمشتركي زين كاش فور فتح المحفظة، إضافة إلى عمليات تحويل واستلام الأموال بين الأفراد ومن محفظة إلى أُخرى، وشراء بطاقات الشحن وتسديد فواتير الإنترنت وخطوط الهاتف، وكافة الدفعات للجهات المفوترة تحت مظلة "إي -فواتيركم"، وشراء البطاقات الإلكترونية، إلى جانب الاستفادة من خدمة الدفع عبر رمز الاستجابة السريع “QR Code”، وخيارات الدفع المتعددة اللاتلامسية.


 




 

 


 

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