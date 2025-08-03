مركز الحسين للسرطان يدعو الأردنيين للاشتراك في برنامج "تأمين رعاية" لضمان العلاج

07:01 م

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الوكيل الإخباري- أعلن مركز الحسين للسرطان عن فتح باب الاشتراك في برنامج "تأمين رعاية" لجميع المواطنين الأردنيين ممن تتراوح أعمارهم بين 20 و60 عامًا، وغير المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، بهدف تأمين العلاج في حال الإصابة بمرض السرطان – لا قدّر الله – وضمان الوصول إلى الرعاية المتخصصة دون عناء أو تأخير. اضافة اعلان





وأوضح المركز أن الاشتراك في البرنامج يُمكن الأفراد من الحصول على العلاج في مركز الحسين للسرطان، أحد أبرز المراكز الإقليمية في رعاية مرضى السرطان، متيحًا بذلك تغطية علاجية متقدمة ومتكاملة تُخفّف من أعباء التكاليف الباهظة والإجراءات المعقدة التي قد تواجه المرضى عند التشخيص.



ودعا المركز الراغبين بالاشتراك إلى التسجيل بسهولة من خلال الرابط الإلكتروني https://ccp.khcf.jo/ أو عبر الاتصال على الرقم 0791228888، مؤكدًا أن الوقاية والتخطيط المسبق هما السبيل الأضمن لمواجهة أي ظرف صحي طارئ، وبما يعزز من فرص العلاج المبكر والرعاية الفعالة.