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الأربعاء، 12-04-2023 11:01 ص

مركز زين يختتم بطولة PUBG Mobile الرمضانية

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الوكيل الإخباري - اختتم مركز زين للرياضات الإلكترونية (Zain Esports Jo) بطولة PUBG Mobile الرمضانية، التي أقيمت نهائياتها مساء الإثنين بمشاركة 16 فريقاً من عدة دول عربية، ونقلت عبر البث المباشر على الصفحة الرسمية لمركز زين على الفيسبوك.اضافة اعلان


وانطلقت المنافسات النهائية وسط أجواء حماسية بنسبة وصول على الفيسبوك فاقت الـ 38 ألف شخص، فيما زاد عدد المشاهدين عن 11 ألف مشاهد، اذ تحظى لعبة PUBG Mobile بشعبية وانتشار واسع بين أوساط الشباب والمهتمين بالألعاب الإلكترونية.

وفاز فريق RTG ESPORTS بلقب البطولة وحصل على جائزة نقدية بلغت 600 دينار، وفاز فريق SLY MACHINE بالمركز الثانية وبجائزة نقدية بقيمة 300 دينار، فيما حل فريق NIGMA GALAXY ثالثاً وحصل على جائزة نقدية بلغت 200 دينار.

وكان مركز زين للرياضات الإلكترونية قد أقام تصفيات البطولة بمشاركة 64 فريقاً ضمت 320 لاعباً، حيث أجريت يومي 5 و 6 نيسان لاختيار الفرق المتأهلة للنهائيات، حيث جاء تنظيم المركز لهذه البطولة ضمن خططه لنشر ثقافة الألعاب الإلكترونية وتشجيع الشباب وتبني مواهبهم في هذا المجال، وذلك نظراً للفرص الواعدة التي يزخر بها هذا القطاع والأهمية المتزايدة التي يحظى بها على مستوى العالم.

 




 

 


 

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