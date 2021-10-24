مركز زين ZainEsportsJO يقيم البطولة الأضخم لنجوم البث في لعبة 'ببجي'

الوكيل الاخباري - ضمن برامجه المستمرة لدعم قطاع الرياضات الإلكترونية في المملكة وتأهيل لاعبين قادرين على المنافسة عالمياً في هذا المجال من خلال البطولات المحلية التي تسهم في صقل مهارات اللاعبين؛ أقام مركز زين للرياضات الإلكترونية - الأردن (ZainEsportsJO) يوم الجمعة البطولة الأضخم لنجوم البث في لعبة "ببجي"، بمشاركة مجموعة من أبرز نجوم البث الأردنيين في مجال الألعاب الإلكترونية.

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وأقيمت البطولة وفقاً لنظام النقاط المعتمد في بطولات "ببجي"، بالتعاون مع النجم فيصل الحاج حسن الشهير بـ"أبو غازي"، وبمشاركة 18 فريقاً مع النجوم المشاركين، وهُم: ماهر سلطانة (Maherco)، وهاني القبلان (3ABSI)، ومحمد البدور (Abo ATA)، وعبدالله الدويري (Abod)، وأحمد المحارمة (Ahmadco)، وآلاء كتكت (ALAA)، وطارق الصرايرة (Al Karke)، وعبدالله اسماعيل (Chibo)، وعيسى عمانه (CLARK)، ودانه السيلاوي (Dana Gaming)، وفراس البدور (Dayson)، ومحمد مشعل (ABU MASHAL)، وأسامة باكير (Newton)، وفارس البدور (OutLaw Gaming)، وعمر عبدالله (Raichu)، وعمر الشرع (X-Omar Blaze)، وثائر العبادله (Da3bol gaming)، وأمجد الدويري.



وأشاد المشاركون بجودة اتصال الإنترنت المزوَّد عبر تقنية "زين فايبر"، نظراً لأهميته من ناحية السرعة والثبات في مثل هذه الألعاب التي تحتاج إلى اتصال إنترنت بمواصفات قياسية يمكن الاعتماد عليه لضمان عدم حدوث انقطاعات أو تذبذب في السرعة.



وجرى خلال البطولة تقديم مجموعة من الجوائز للمشاركين تضمنت رصيداً مجانياً لكل مشارِك على محفظة "زين كاش"، بالإضافة إلى أجهزة خلوية وأجهزة لوحية وساعات ذكية وسماعات مقدمة من هواوي، فيما حظيت البطولة بمتابعة واسعة من قبل المهتمين بالألعاب الإلكترونية، حيث وصل عدد مشاهدي البث المباشر للبطولة عبر صفحة "ZainEsportsJO" إلى أكثر من 295 ألف مشاهِد.



وفاز فريق (Chibo) بالمركز الأول وحصل على جائزة نقدية قيمتها 2000 دولار، وحلّ فريق (OutLaw Gaming) بالمركز الثاني وحصل على 1500 دولار، وجاء فريق (Abod) ثالثاً ليحصل على 1000 دولار، فيما حلّ فريق (Dana Gaming) رابعاً وفريق (ABU MASHAL) خامساً، ليحصل كل منهما على جائزة قيمتها 750 دولار.