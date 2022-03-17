معدات مهنية للبيع، مستلزمات مطاعم في الأردن

الوكيل الاخباري - إن كنت تفكّر في بدء مشروعك الخاص، سواء كان ذلك في قطاع الأغذية والطعام أو في أي قطاع مهني وتجاري آخر، فإنّ أول ما يجب التفكير فيه هو كيفية الحصول على معدات وأدوات بأسعار مناسبة ودون جهد كبير، ولتحقيق ذلك ما عليك سوى زيارة قسم شركات - معدات مهنية على منصة السوق المفتوح ليكون وجهتك الإلكترونية التي تقودك بكل سهولة وسرعة إلى الحصول على جميع ما تحتاجه من معدات وأدوات مختلفة لتجهيز مطعمك أو محلك بشكل شامل.



بعد الذهاب إلى قسم شركات - معدات مهنية، ستجد قسم فرعي اسمه معدات طبية ومهنية، والذي يندرج تحته كل من معدات محلات ومطاعم، وأدوات ومعدات، ومعدات طبية، ولوازم معدات البناء، ومعدات المصانع، وغيرها، مما يعني أنك ستجد الكثير من الأجهزة والآلات والمعدات التي يحتاجها كل من يعمل في القطاع الهندسي والصناعي والمهني والزراعي والمطاعم، وبذلك يكون السوق المفتوح هو الحل الأمثل لتطوير أعمالكم ومؤسساتكم مع توفير الوقت والجهد عليكم ورفع المستوى الإنتاجي الذي يزيد بدوره الطلب على منتجاتكم ويضمن نجاح مشروعكم.



يمكنك من خلال هذا القسم أن تتعامل وتتواصل بشكل مباشر مع البائعين؛ أفراداً وشركات، مع العلم أنك ستجد صور واضحة وأرقام للتواصل في كل إعلان، منها الجديد ومنها المستعمل بمختلف العلامات التجارية والمواصفات والأسعار، كما يمكنك أن تكون أحد مقدمي العروض على السوق المفتوح بشكل سريع وسهل.

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لماذا موقع السوق المفتوح؟

تتمتع منصة السوق المفتوح بالمصداقية، وتوفر أعلى معايير الأمان والموثوقية، ناهيك عن ما توفر من واجهة مستخدم سهلة التعامل معها سواء كان ذلك على الموقع الإلكتروني أو على التطبيق الذكي، ويمكن من خلالها الإعلان على سلع للبيع أو الإيجار خلال وقت قصير، ناهيك عن أنك ستجد كل ما يخطر على البال من سلع ومعدات وخدمات على السوق المفتوح، كل ذلك دفع ملايين المستخدمين بعرض وشراء الإعلانات في 19 دولة من دول الشرق الأوسط، وهو أكبر منصة للإعلانات المبوبة في المنطقة ورقم #1 في الأردن.



يمتاز السوق المفتوح أيضاً بسهولة نشر الإعلانات عليه؛ فلا يتطلب الأمر سوى اتباع بعض الخطوات ليصل إعلانك إلى شريحة هائلة من المهتمين في غضون وقت قصير، كما ويوفر السوق المفتوح مجموعة من الخدمات الإعلانية المميزة التي تضمن لك الحصول على مشاهدات مُضاعفة وانتشار أوسع إضافةً إلى إمكانية ببيع أكثر من سلعة في الوقت ذاته.

تشتمل هذه الخدمات على خدمة تيربو ليظهر في أعلى قائمة الإعلانات مع إعادة نشر يومية خلال فترة تمييزه، وظهور إشارة مستعجل ليُباع أسرع، إلى جانب خدمات مثل الإعلانات المميزة والمتاجر والبانر وإعادة النشر وغيرها.



كيفية البيع والشراء على السوق المفتوح

للبدء باستخدام السوق المفتوح والبحث في قسم معدات طبية ومهنية والعديد من الأقسام الأخرى، ما عليك سوى إنشاء حساب على الموقع أو التطبيق الذكي والبدء بتصفّح ما يهمك من سلع في الأقسام الرئيسية والفرعية التي ستظهر لك، ومن ثم التواصل مع المعلن بصورة مباشرة، وذلك من خلال إحدى الطرق المتاحة على الموقع، بما في ذلك خاصيتيّ الدردشة والتعليقات المتوفرة أدنى كافة الإعلانات، أو عبر الاتصال الهاتفي. للاستفسارات والأسئلة، يرجى التواصل مع فريق خدمة العملاء في السوق المفتوح على الرقم 0790180000.



