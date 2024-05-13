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الإثنين، 13-05-2024 01:53 م

مناظرات المملكة تنطلق الثلاثاء

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الوكيل الإخباري - تُطلق المملكة يوم الثلاثاء الموافق 14 أيار الحالي، في تمام الساعة التاسعة مساءً، أولى حلقات البرنامج السياسي الحزبي "مناظرات المملكة"؛ وهو برنامج سياسي يجمع نخبا حزبية من تيارات متعددة.اضافة اعلان



ويأتي البرنامج الأسبوعي، الذي يقدمه الزميل محمد الخمايسة، تزامنا مع الحراك الانتخابي وصولا إلى موعد الانتخابات البرلمانية 2024 في العاشر من أيلول المقبل، التي تشكل مرحلة حاسمة وانعطافة مهمة تدخلها الدولة الأردنية وفق قانونين جديدين للأحزاب والانتخاب انبثقا عن رؤية التحديث السياسي.


ويستعرض برنامج "مناظرات المملكة" واقع الأحزاب وبرامجها وأولوياتها، في مواضيع متنوعة تحظى بنقاش مجتمعي واسع وتمس حياة المواطن الأردني بشكل مباشر؛ إذ تضم كل حلقة رؤى وآراء وبرامج أحزاب مختلفة بشأن قضايا اجتماعية وسياسية واقتصادية محل خلاف ونقاش.

يهدف برنامج "مناظرات المملكة" إلى تعريف الناخب بالبرامج الانتخابية للأحزاب عبر الاستماع لوجهات نظر ممثلي هذه الأحزاب، التي تعد الحافز لتشجيع الناخبين على المشاركة في الانتخابات والعامل الرئيس لاختيار من يمثلهم في صناديق الاقتراع.

 




 

 


 

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