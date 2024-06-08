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السبت، 08-06-2024 03:25 م

منافسة مثيرة في جولة "المركزية تويوتا" ضمن منافسات بطولة التحدي للجواد العربي

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الوكيل الإخباري- اختتمت أمس في ساعة متأخرة جولة "المركزية تويوتا" ضمن منافسات بطولة التحدي لفرسان شهر حزيران لموسم 2024، والتي تتكون من 12 جولة،بإشراف اتحاد الفروسية الملكي والتي أقيمت على الميدان الخارجي لنادي الجواد العربي، وفقا لقانون الاتحاد الدولي للفروسية.

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وأدار البطولة صالح فاخوري مديرا، وحكام دوليين الحكم الدولي معن الحديد وصهيب أبو حماد وريم النابلسي ومصمم المسلك سوزان شريم، وطبيب البطولة الدكتور ابراهيم الهراس.

وتناوب على تتويج الفرسان عضو مجلس إدارة اتحاد الفروسية صائب الحسن والكابتن هاني بشارات و كبار الحضور وجاءت النتائج كما يلي :

-فئة الهاندي كاب من 110 سم -140 سم، الأول: تيمور أولسيريم، الثاني:محمد ابو سمرة ، الثالث: عمر حسون ،الرابع :محمد حرارة ،الخامس: رامي شاهين،السادس: عمرو الزيني .

-فئة الهاندي كاب من 60-100 سم، الأول: مديحة السحيم ، الثاني:كريم الخطيب ، الثالث: رعد صلاح:الرابع :جنى الخطيب،الخامس: أبو بكر الكوت،السادس: ماهر حرباوي .

-فئة 130-135 سم -140-145 سم الاول:رامي شاهين على الجواد (جامايكا)بزمن 73:35 ث (فئة 130سم)، الثاني: رامي شاهين على الجواد (إلينا)وبزمن 75:89 ث(فئة 130 سم)، الثالث: رامي شاهين على الجواد (إلينا)وبزمن 77:78 ث (فئة 140سم)،الرابع :عبد الله الحوراني على الجواد (كيو باشا 111)بزمن 66:25 ث وأربعة اخطاء،الخامس:فهد الحسن ،

-فئة110-115 سم، محمد أبو سمرة على الجواد (جونيور) وبزمن 63:69 ث، الثاني:عمر حسون علي الجواد (كاتونجي) وبزمن 65:35 ث . الثالث: محمد حرارة على الجواد (كاندس) وبزمن ،65:58 ث،الرابع : تيمور أولسيريم على الجواد (اوتم) وبزمن 69:54،الخامس :همام عليان ،السادس :فهد الحسن.

-فئة90سم،الاول: ماهر حرباوي،الثاني:يوسف قدورة،الثالث:محمد ناصر،الرابع :سلمىكورشلو،الخامس:فرح الخطيب ،السادس :نور جرادات .

-فئة80سم،الاول: مديحة السحيم ،الثاني:أبو بكر الكوت ،الثالث:أمية العبدالله ،الرابع :زين ابو قورة،الخامس:فرح هناهنده،السادس: حمزة ابو دلهوم .

-فئة60سم،الاول:جنى الخطيب، الثاني:جاسم السهيل ،الثالث:ماهر حرباوي ،الرابع :سيرين التاجي ،الخامس:ليرا خازييفا ،السادس: يوسف قصراوي ،السابع :فريال صبرة

 



 




 

 


 

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