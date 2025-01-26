ناشخو يستعد لخوض السباق الأخير من بطولة "دبي أو بليت"

الوكيل الإخباري- يستعد المتسابق فيصل ناشخو لخوض السباق الأخير من بطولة "دبي أو بليت"، الدولي للكارتينغ التي تعد واحدة من أبرز سباقات الكارتينج في الشرق الأوسط، وتقام مرة واحدة سنوياً بمشاركة نخبة من السائقين العالميين من مختلف أنحاء العالم، وتعتبر فرصة مميزة للمتسابقين العرب لخوض تجربة تنافسية فريدة والتعلم من الخبرات الدولية.

اضافة اعلان



وسينطلق ناشخو في الجولة قبل الأخيرة من المركز 11 بعد أن نجح في تأمين مقعده ضمن الجولات النهائية من بين 52 متسابقاً. ويأتي هذا السباق لناشخو بعد مشاركته في الجولة الرابعة من بطولة الإمارات للكارتنج في فئة الكبار التي تضم 44 متسابقاً. حيث تقدم من المركز الرابع والعشرين إلى المركز التاسع في الترتيب العام، رغم تعرض سيارته لحادث أجبره على التوقف عن السباق. وأتت مشاركته في تلك الجولة تحت رعاية شركة "AIX" للاستثمارات المالية المالكة لفريق في فئة الفورمولا 2، وإشراف الميكانيكي المختص مالك العميان من الأردن على تجهيز السيارة وضبطها ميكانيكياً.



يشارك ناشخو في بطولة "دبي أو بليت"، الدولي للكارتينغ مع فريق MNM تحت إشراف الخبير الميكانيكي اللبناني ناجي كنعان، الذي يتولى مهمة تجهيز سيارته وضبط جميع النواحي الميكانيكية لضمان أداء مثالي.



من جهته، أكد ناورز ناشخو، والد المتسابق فيصل، على أهمية هذه المشاركات الدولية قائلا: "إن المشاركة في بطولات عالمية مثل "دبي أو بليت" وبطولة الإمارات للكارتنج تعد فرصة استثنائية لفيصل لخوض منافسة قوية مع أبرز السائقين العالميين واكتساب الخبرات التي تسهم في تطوير مهاراته، خاصة في ظل المنافسة القوية بين المتسابقين التي تعتبر عاملاً محفزاً للتقدم".



وأضاف ناورز أن العمل الجاد والتدريب المستمر والمشاركة في البطولات العالمية هي عوامل أساسية لتحقيق النجاح وبلوغ الأحلام، معرباً عن فخره بتقدم فيصل وإصراره على تحقيق إنجازات لافتة في عالم سباقات الكارتنج.