نظرة عن قرب على ميزات كاميرا هاتف HUAWEI nova 9 SE الجديد المتوفّر اليوم للطلب المسبق في الأردن

الوكيل الاخباري - رحبنا مؤخرًا بالعضو الجديد في عائلة هواتف HUAWEI nova 9 - هاتف HUAWEI nova 9 SE، وهو متوفّر اليوم للطلب المسبق في الأردن. واستمرارًا لتقليد هاتف HUAWEI nova 9 السابق، يضع هذا الهاتف الجديد معايير عالية للهواتف الذكية من الفئة المتوسطة.

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فهو يتميز بقدرات هائلة للكاميرا بسعر تنافسي، إلى جانب ميزاته القوية مثل تقنية الشحن فائق السرعة من هواوي بقدرة 66 واط، وتصميمه الأنيق. يوفر لك نظام الكاميرا الرباعي بدقة 108 ميجابكسل المدعوم بالذكاء الاصطناعي مزايا الأجهزة والبرامج المبتكرة. ولنلقي نظرة عن قرب على كاميرا هذا الهاتف الرائد.



التقط أدق التفاصيل مع التصوير عالي الوضوح بدقة 108 ميجابكسل

يضع نظام الكاميرا الرباعي الجديد كليًا بدقة 108 ميجابكسل المزود بالذكاء الاصطناعي في هاتف HUAWEI nova 9 SE معيارًا جديدًا للهواتف الذكية من الفئة المتوسطة. فهو يساعد في الاحتفاظ بالتفاصيل وإنتاج صور عالية الوضوح.

ويتيح المستشعر الأكبر وتقنية التصوير المتطورة المدمجة في الهاتف الذكي التقاط صورٍ شديدة الوضوح في وضع الدقة العالية. ونتيجة لذلك، لا تفقد الصور وضوحها حتى عند التكبير ثلاث مرات. ومع زيادة وحدات البكسل لعدد أكبر من أي وقت مضى، تتيح الكاميرا الرئيسية فائقة الوضوح بدقة 108 ميجابكسل (فتحة f / 1.9) للمستخدمين قدرة لا محدودة على الإبداع.

وإلى جانب الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل، يحتوي الهاتف أيضًا على عدسة بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة بوكيه بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. فسواء كنت تقوم بالتصوير في ضوء النهار الساطع أو الليل، فإنّ الهاتف يلتقط ما تراه أمام عينيك بوضوح.



ميزة Super Night Shot تجعل الهاتف الذكي مثاليًا ليلاً أو نهارًا

يمكن لهاتف HUAWEI nova 9 SE الاستجابة بشكل أفضل لبيئات التصوير منخفضة الإضاءة والتقاط الصور بالكثير من التفاصيل. فبفضل تقنية الحد من الضوضاء متعددة الإطارات المتقدمة، يمكن لهذا الهاتف التقاط الصور في محيطات الإضاءة المنخفضة، وزيادة السطوع مع تقليل الضوضاء، وتحسين النطاق الديناميكي.



صور سيلفي جميلة حتى في الإضاءة المنخفضة

لا بدّ أنّ الجميع يرغبون بالحصول على صور سيلفي مذهلة حتى حين لا تكون الإضاءة مثالية تمامًا. ولحسن الحظ، تدعم ميزة Super Night Shot في هاتف HUAWEI nova 9 SE صور السيلفي أيضًا؛ إذ يمكن للهاتف من خلالها التعرف بدقة على الوجوه البشرية، وتحسين الخلفية، مع التخلص من الضوضاء. وحتى في بيئات الإضاءة المنخفضة، بإمكانك الحصول على صور سيلفي مشرقة مع هذا الهاتف.



لقطات عالية الدقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

يدعم هاتف HUAWEI nova 9 SE تقنية التعرف على المصراع مدعمةً بالذكاء الاصطناعي، مما يتيح الضبط الذكي للغالق. فسواء كنت تلتقط صورًا للأشخاص، أو المناظر الطبيعية، أو المشاهد الديناميكية، أو المشاهد الرياضية، أو أكثر من عشرة سيناريوهات شائعة أخرى، يمكن لهذا الهاتف أن يلتقطها جميعًا بدقة، مما يسمح لك بالاحتفاظ بالذكريات المهمة.



حان الوقت للتعبير عن نفسك

تم تصميم هاتف HUAWEI nova 9 SE الذكي لجميع منشئي المحتوى الناشئين. يأتي الهاتف مزودًا بعدد كبير من تجارب التدوين الإبداعية التي تتيح لك تحرير مقاطع الفيديو ومشاركتها بسهولة. يُعد التسجيل الأمامي/ الخلفي المستمر أحد هذه المزايا، والذي يتيح لك التصوير بسلاسة من زوايا مختلفة وحفظ لقطاتك في ملف واحد. أمّا مع تسجيل مقاطع فيديو مزدوجة العرض - Dual-View Video، فيمكنك استخدام كل من الكاميرات الأمامية والخلفية لتسجيل منظورين في وقت واحد وفيديو واحد، أو التقاط صورة مكبرة وبزاوية واسعة للغاية في آنٍ واحد. يمكن أن توفر لك هاتان الميزتان وحدهما الكثير من الوقت. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في إضفاء المزيد من الإثارة، يمكنك استخدام تطبيق Petal Clip المثبت مسبقًا لتحرير مقاطع الفيديو بسهولة بتأثيرات احترافية.



فسواء كنت في رحلة أو تسجل التفاصيل البسيطة في حياتك اليومية، يمكن تحسين تجربة مدونة الفيديو الخاصة بك إلى حد كبير باستخدام هاتف HUAWEI nova 9 SE. لذا، إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي هذا العام، فلديك الكثير من الأسباب التي تجعلك تفكر في الحصول على هذا الهاتف.



يتوفر أحدث هاتف من هواوي للطلب المسبق في الأردن ابتداءً من اليوم ولغاية 24 نيسان الجاري بسعر 221 دينارًا، مع مجموعة من الهدايا المجانية تضم سوار HUAWEI Band 4، وحزمة HUAWEI Petal One التي تشمل اشتراك لمدة 3 شهور في HUAWEI Video، واشتراك لمدة شهر واحد في HUAWEI Mobile Cloud، بالإضافة إلى حقيبة HUAWEI MateBook، وحامل الشاحن اللاسلكي HUAWEI SuperCharge (40 واط). ويأتي الجهاز أيضًا مع خدمة HUAWEI Care؛ حيث يتمتع بتمديد ضمان عام أو عامين وضمان حماية الشاشة من تعرضها للتلف لمدة عام.

وعند تمديد الضمان، سيتم استخدام قطع غيار أصلية 100% مع توفير خدمة الإصلاح السريع.

يمكن طلب هذا الهاتف الرائع مسبقًا من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط التالي: t.ly/snqa، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/mjHh.