نوادر وانتيكات للبيع على السوق المفتوح

الوكيل الإخباري - من المعروف أنّ هواية جمع النوادر والأنتكيات وكل ما هو قديم ما زالت موجودة بكثرة إلى يومنا هذا، وما أجمل أن تحتوي بيوتنا على هذه القطع، فهي تحمل في طياتها الكثير من القصص التي لم نعاصرها، أي أنها تتميز بطابع أثري وأصيل وتاريخي، مما يعني أنّ قيمتها المادية والمعنوية مرتفعة، وإن كنت من محبي هذه الهواية، لم يعد جمع هذه النوادر صعباً كما في الماضي، إذ أصبح بإمكانك بيعها وشراؤها عبر موقع السوق المفتوح، وتحديداً من قسم نوادر الذي يندرج تحت قسم كتب - رياضة - أخرى.



قسم نوادر على منصة السوق المفتوح هو صفحة إلكترونية يتبادل فيها الأشخاص القطع القديمة والنادرة فيما بينهم، وينتقل التاريخ والتراث من خلالها جيلاً بعد جيل، ويشتمل ذلك العملات القديمة، والأواني النحاسية، والساعات الرملية، والأحجار الكريمة، والصور واللوحات، والطوابع، وقطع من الفضة، وغيرها الكثير، وبعد اختيار ما يعجبك من هذه النوادر، يمكنك التواصل مباشرة مع أصحابها الذين يضعون عروضهم المختلفة ضمن القسم ويدرجون معها التفاصيل والصور التي تشرح ما لديهم.

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لماذا موقع السوق المفتوح



يعتبر السوق المفتوح من أضخم المواقع الإلكترونية المتخصصة في مجال الإعلانات المبوبة، وقد اشتهرت بين الناس لما تتمتع به من مصداقية، كما أنها توفر أعلى معايير الأمان والموثوقية، ناهيك عن ما توفر من واجهة مستخدم سهلة التعامل معها سواء كان ذلك على الموقع الإلكتروني أو على التطبيق الذكي، ويمكن من خلالها تلبية الاحتياجات خلال وقت قصير، إلى جانب التنوع الكبير الذي توفره أمام المستخدم؛ مما يعني خيارات أكثر للانتقاء من بينها ولكافة ما يخطر على البال، كل ذلك دفع ملايين المستخدمين بعرض وشراء الإعلانات في 19 دولة من دول الشرق الأوسط، وهو أكبر منصة للإعلانات المبوبة في المنطقة ورقم #1 في الأردن.



يمتاز السوق المفتوح أيضاً بسهولة نشر الإعلانات عليه؛ فلا يتطلب الأمر سوى اتباع بعض الخطوات ليصل إعلانك إلى شريحة هائلة من المهتمين في غضون وقت قصير، كما ويوفر السوق المفتوح مجموعة من الخدمات الإعلانية المميزة التي تضمن لك الحصول على مشاهدات مُضاعفة وانتشار أوسع إضافةً إلى إمكانية ببيع أكثر من سلعة في الوقت ذاته. تشتمل هذه الخدمات على خدمة تيربو ليظهر في أعلى قائمة الإعلانات مع إعادة نشر يومية خلال فترة تمييزه، وظهور إشارة مستعجل ليُباع أسرع، إلى جانب خدمات مثل الإعلانات المميزة والمتاجر والبانر وإعادة النشر وغيرها.



كيفية البيع والشراء على السوق المفتوح



للبدء باستخدام السوق المفتوح والبحث في قسم نوادر والعديد من الأقسام الفرعية والرئيسية الأخرى، ما عليك سوى إنشاء حساب على الموقع أو التطبيق الذكي والبدء بتصفّح ما يهمك من سلع في الأقسام الرئيسية والفرعية التي ستظهر لك، ومن ثم التواصل مع المعلن بصورة مباشرة، وذلك من خلال إحدى الطرق المتاحة على الموقع، بما في ذلك خاصيتيّ الدردشة والتعليقات المتوفرة أدنى كافة الإعلانات، أو عبر الاتصال الهاتفي، وإن كان لديك أي استفسار أو سؤال، يرجى التواصل مع فريق خدمة العملاء في السوق المفتوح على الرقم 0790180000.