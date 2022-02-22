هاتف HUAWEI nova 9: نقطة ربطٍ واحدة لأجهزتك المتعددة

الوكيل الاخباري - تتطوّر التكنولوجيا لتسهّل حياتك، لا لتزيدها صعوبة. وحيث أصبح المستخدم اليوم يحمل هاتفه مع الكثير من الملحقات؛ مثل السماعة الذكية والساعة الذكية، ويحتاج في كثيرٍ من الأحيان لربطه مع الحاسوب الشخصي أو الجهازي اللوحي، طوّرت هواوي هاتف HUAWEI nova 9، ودعّمته بمزايا الجهاز الفائق؛ لتجعل منه حلقة وصلٍ بين أجهزتك كلّها.

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واهتّمت بتزويده ببطارية كبيرة تزيد عمر تشغيله وتناسب وظيفته الفائقة الجديدة، وشحنٍ سريع يجعله جاهزًا للانطلاق خلال دقائق. ويضم الهاتف أيضًا الكثير من مزايا العرض والتصوير ضمن تصميم فائق النحافة، وبألوان تسعدك بصفائها وحيويتها.



صُمّم هاتف HUAWEInova 9 بمزايا الجهاز الفائق (Super Device) التي تمكّنك من استخدام أكثر من جهاز في وقتٍ وواحد.

فبلمسة واحدة على تبويب Device+ من شاشة التحكم، وباستخدام خاصية مشاركة الشاشات (Multi-Screen Collaboration)، ستتمكن من عرض هاتفك على شاشاتٍ أخرى؛ مثل جهاز HUAWEI MatePad اللوحي وحاسوب HUAWEI MateBook المحمول، والاستمتاع بمحتوى هاتفك والتحكّم به ضمن تجربة ذكية سلسة. ومن خلال الضغط على أيقونة HUAWEI FreeBuds، ستتمكن من تحويل الصوت إلى سماعات هواوي بسلاسة تامة.



وإضافةً إلى ذلك، يدعم الهاتف وصولًا لاسلكيًا إلى ملفاتك على جهاز الحاسوب بفضل نظام الملفات الموزعة الجديد (Smart Folder)، والذي يسمح لك بفتح ملفاتك وعرضها دون استخدام أي كابل.



ولأنّ جهازك الفائق يحتاج إلى بطارية فائقة، يضمن لك هاتف HUAWEInova 9 متعةً لا تنقطع بفضل بطاريته الكبيرة بسعة 4,300 ميلليأمبير لتستمتع بخصائص الهاتف الفريدة طوال اليوم، حتّى إن اتّصل بالأجهزة الأخرى، فضلًا عن ميزة تخفيض استهلاك الطاقة التي تزيد البطارية عمرًا وأداءً.



ومع هاتف HUAWEI nova 9، لا تعني البطارية الكبيرة وقتَ شحنٍ طويل. فقد عززت هواوي الهاتف بخاصية الشحن السريع HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط؛ ليشحن أكثر من نصف البطارية خلال 15 دقيقة، والبطارية كاملةً خلال 38 دقيقة.

يعمل هاتف HUAWEInova 9 بنظام EMUI 12 المتقدّم الذي يضمن لك تجربة ذكية سلسة. ويضم الهاتف متجر تطبيقات AppGallery الموثوق، الذي يمكنّك من تنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة، وإدارتها، ومشاركتها، غير أنّه يخضع للتحديث المستمر ليمنحك تجربة آمنة ومتطورة ومتجددة دائمًا.



وكما عهدنا لهواوي، يتميّز هاتفHUAWEInova 9 بتجربة تصوير فوتوغرافي فريدة؛ إذ يحتوي الهاتف على كاميرا أساسية سينمائية بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى معالج RYYB الذي يستوعب الضوء حتى 40%، ومحرك HUAWEI XD Fusion الذي يضمن لك السرعة في معالجة اللقطات، والوضوح في تفاصيلها حتّى في أوقات الليل، كما تدعم الكاميرا تقنية اكتشاف الحركة، التي تعزّز التقاط حركاتك السريعة في اللحظة المناسبة، لتحصل على صورٍ رائعة بمجرد الضغط على زر الالتقاط.

وإلى جانب هذه الكاميرا الأساسية، يحتوي الهاتف على كاميرا زاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل، وهي معزّزة بخوارزمية تصحيح التشوه؛ لتلتقط جمال العالم الفسيح بصورٍ بانورامية عالية الوضوح. وأمّا كاميرا العمق بدقة 2 ميجابكسل، فتمنحك فرصة التقاط الصور بتأثير بوكيه الأكثر واقعية.

في حين تسمح لك كاميرا الماكرو بالتقاط الصور من مسافة تصوير قصيرة لا تتجاوز 4 سم.



وحيث أصبح تصوير مدوّنات الفيديو جزءًا هامًا من يومك، تدعم كاميرا الهاتف الأمامية والخلفية تصوير الفيديو بدقة 4K، فضلًا عن إمكانية التبديل بينهما بسلاسة أثناء التصوير؛ لتتمكن من تسجيل فيديو بلقطات أمامية وخلفية. وبفضل خاصية AIS لتثبيت لقطات الفيديو الذكية، ستتمكن من تسجيل لحظاتك المميزة أثناء التنقل بمقاطع فيديو واضحة وثابتة.

غير أنّ الهاتف يمكّنك من تحرير مقاطع الفيديو، وتعديلها بطريقة متميزة، بإضافة مؤثرات الصوت والصورة، واستخدام الملصقات والرسومات المتحركة باستخدام تطبيق Huawei Petal Clip.

ولأنّ المزايا الفريدة تستحق عرضًا وتصميمًا فريديْن، يدعم HUAWEInova 9 عرضًا دقيقًا وسلسًا للمرئيات بفضل معدل تحديث عالٍ يبلغ 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 300 هرتز، مما يؤدي إلى إعادة إنتاج المحتوى بجودة واقعية.

وانعكاسًا لتجربته الذكية السلسة والمميزة من الداخل، يأتي الهاتف بتصميم أنيق ورفيع، وباللون رقم 9الأزرق النجمي المتلألئ، والذي يعكس ألوانًا متغيرة بتغيّر الإضاءة، واللون الأسود الكلاسيكي الصافي، الذي يُشعرك بحالة مزاجية تشبه نقاءه وحيويته.



يتوفر هاتف HUAWEI nova 9 حاليًا في الأردن باللون رقم 9 واللون الأسود بسعر 369 دينارًا، مع مجموعة من الهدايا المجانية تضم: سماعة HUAWEI Freelace، واشتراكًا مجانيًا لمدة 3 شهور في HUAWEI Music، واشتراكًا مجانيًا لمدة شهر واحد في HUAWEI Mobile Cloud، بالإضافة إلى اشتراك مجاني لمدة شهر واحد في HUAWEI Video، ويمكن اقتناؤه من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط التالي:t.ly/eiYo، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/719Y،أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.

ويأتي الهاتف مع خدمة HUAWEI Care؛ حيث يتمتّع الجهاز بتمديد ضمان سنة أو سنتين وضمان حماية الشاشة من تعرضها من التلف لمدة سنة. وعند تمديد الضمان، سيتم استخدام قطع غيار أصلية مع الإصلاح السريع.