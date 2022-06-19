هاتف HUAWEI nova Y70: الخيار الأذكى للهواتف الذكية من الفئة الابتدائية في الأردن لعام 2022

الوكيل الإخباري - بغض النظر عن الطريقة التي تنظر بها، فإن سعر الهواتف الذكية من الفئة الرائدة أو المتطورة لا يزال رادعًا لكثير من الأشخاص، لا سيما أولئك الذين لديهم ميزانية محدودة. لحسن الحظ، تحسنت بعض البدائل الرائعة ذات الأسعار المعقولة بشكل ملحوظ خلال الأعوام القليلة الماضية.

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كانت الميزات مثل عمر البطارية وسرعة الشحن والشاشة أحد العوامل الرئيسية التي تميز بين الهواتف من الفئة الرئيسية وبين الهواتف من الفئة المتوسطة، ولكن حتى الهواتف الذكية من الفئة الابتدائية اليوم تأتي بعمر بطارية مذهل وشاشات رائعة.



تشتهر هواوي؛ العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، بتقديمها منتجات مبتكرة عبر جميع فئات الهواتف الذكية، وقد أعلنت مؤخرًا عن إطلاق هاتف HUAWEI nova Y70، وهو إضافة جديدة تُنوّع سلسلة هواتف HUAWEI nova Y، وسيتوفر قريبًا في الأردن.



في نطاق سعري يسهل الوصول إليه، صُمّمت سلسلة هواتف HUAWEI nova Y للسماح لعدد أكبر من المستهلكين بالاستمتاع بتجربة المستخدم العميقة وخدمات ومنتجات هواوي بأسعار معقولة، مما يجعلها مثالية للشباب والطلبة.

يُعدّ هاتف HUAWEI nova Y70 أحدث هاتف من هواوي مع أطول عمر للبطارية، وهو مزود ببطارية ضخمة بقوة 6000 ميللي أمبير مع شاحن HUAWEI SuperCharge بقدرة 22.5 واط، وشاشة عرض كبيرة بحجم 6.75 بوصة، وكاميرا ثلاثية متعددة الاستخدامات بدقة 48 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى سعة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت.





تابع القراءة لمعرفة لماذا نعتقد بأنه أفضل هاتف ذكي من الفئة الابتدائية لعام 2022، متوفر غدًا في الأردن.



بطارية كبيرة مع تقنية HUAWEI SuperCharge



يرث هاتف HUAWEI nova Y70 عمر البطارية طويل الأمد لمنتجات هواوي، وهو مزود ببطارية كبيرة 6000 ميللي أمبير (القيمة النموذجية)، والتي يمكن أن تدوم 3 أيام بشحنة كاملة واحدة، وتوفر 3 ساعات من تشغيل الفيديو المستمر مع شحن لمدة 10 دقائق. يمكن استخدام الهاتف أيضًا كبنك طاقة يوفر مخرج 5V / 1A لدعم الشحن العكسي السلكي للأجهزة مثل الساعات الذكية والهواتف الذكية عند الخروج.

يمكن لجهاز HUAWEI nova Y70 تحديد تشغيل استهلاك الطاقة للتطبيقات المحجوزة لغير المستخدمين والتطبيقات غير الأساسية وإيقافها، لتوفير عمر بطارية رائع في سيناريوهات الاستخدام القاسية. عند تشغيل وضع البطارية المنخفضة عندما تكون البطارية بشحن 5% ، يمكن للهاتف الاستعداد لمدة تصل إلى 12 ساعة قبل إيقاف التشغيل.

يمكن للمستخدمين الاعتماد عليها دون القلق من نفادها في لحظة حرجة.



يبرز هذا الهاتف الذكي بين الأجهزة الأخرى بالسعر نفسه بدعم 22.5 واط من HUAWEI SuperCharge. يمكن للمستخدمين الاستفادة من الوقت الذي ينهون فيه عملهم لشحن HUAWEI nova Y70 لمدة 10 دقائق والاستمتاع بـ 3 ساعات من تشغيل الفيديو. أخيرًا، يعمل الهاتف على تحسين سلامة الشحن من خلال نظام حماية شحن متكامل مكون من 13 طبقة.



شاشة واسعة ورائعة



يتميز هاتف HUAWEI nova Y70 بشاشة عرض كاملة من هواوي مقاس 6.75 بوصة.

فسواءً للصور أو مقاطع الفيديو أو الألعاب، يمكن للهاتف عرض المزيد من المحتوى بحجم أكبر. تدعم شاشة الهاتف الذكي أيضًا تقنية اللمس المتعدد بـ 10 نقاط الرائدة في الصناعة لتوفير استجابة سريعة، حتى عندما يقوم المستخدم بإيماءات متعددة الأصابع لتقديم تجربة ألعاب غامرة خاصة لألعاب الرماية.

يمكن استخدام الهواتف الذكية عبر سيناريوهات مختلفة.

على سبيل المثال، قد تتصفح موقع الويب تحت الأضواء الخافتة أو تقرأ الكتب الإلكترونية لساعات طويلة.

في هذه الحالة، ولتقليل العبء على أعين المستخدمين، صُمّم هاتف HUAWEI nova Y70 بميزات التعتيم الذكي، والشاشة المضيئة، ووضع الكتاب الإلكتروني، بالإضافة إلى ميزة تحسين جودة الفيديو لتحسين تجربة المشاهدة للمستخدم. علاوة على ذلك، يمكنك التقاط لقطات شاشة بسهولة باستخدام إيماءات المفصل.



كاميرا ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل بالذكاء الاصطناعي

تم تجهيز هاتف HUAWEI nova Y70 بكاميرا ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي، وكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية عريضة 120 درجة بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا بعمق 2 ميجابكسل. بفضل فتحة f / 1.8 للكاميرا الرئيسية عالية الدقة بدقة 48 ميجابكسل، فإنها تجلب مزيدًا من الضوء عند التصوير. بالاقتران مع خوارزميات هواوي المحسّنة، يعمل الهاتف على تحسين جودة الصور الملتقطة بشكل كبير، مما يضمن جودة مثالية لكل لقطة حتى في مواجهة الضوء، ويقلل من الضوضاء، مع نطاق ديناميكي أكبر، ويحسن جودة الصور بغض النظر عن إعادة التقاط الصور الشخصية والمناظر الطبيعية.



راحة البال مع مساحة التخزين الداخلية الكبيرة



يأتي هاتف HUAWEI nova Y70 بسعة تخزين قياسية تبلغ 128 جيجابايت ليتمكن المستخدمون من تخزين كل المحتوى الذي يريدونه بسهولة. ولتلبية احتياجات أولئك الذين يحتاجون إلى مساحة تخزين إضافية، يدعم الهاتف سعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت عند استخدام بطاقات MicroSD، مما يسمح للمستخدمين بتخزين كل شيء في هواتفهم بحرية.



متجر AppGallery: موثوق ومبتكر وسهل الاستخدام وآمن

يتوفر متجر AppGallery الموثوق والمبتكر وسهل الاستخدام والآمن على هاتف HUAWEI nova Y70؛ حيث يمكن للمستخدمين التنقل بسهولة واستكشاف مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة وإيجادها وتنزيلها.



باختصار، إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي جديد من الفئة الابتدائية يتجاوز حقًا جميع الحدود التي وضعتها الهواتف الذكية الأخرى في قطاع السوق نفسه وبنطاق السعر ذاته، فإن هاتف HUAWEI nova Y70 الجديد هو هاتفك.

أحدث هاتف من الفئة الابتدائية من هواوي مع أطول عمر للبطارية هو بسهولة اختيارنا الأفضل للهواتف الذكية من الفئة الابتدائية لعام 2022 في الأردن.