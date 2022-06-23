هل تحاولون اكتشاف مزايا هاتف HUAWEI nova Y70 الجديد جميعها؟ نجيب هنا عن أسئلتكم حول أحدث هاتف هواوي من الفئة الابتدائية بأطول عمر بطارية المتوفّر حاليًا في الأردن

الوكيل الإخباري - حقق هاتف HUAWEI nova Y70 إنجازًا مذهلًا يتفوّق على العديد من الهواتف ذات الفئة المتوسطة في السوق؛ فهو يجمع بين تعدّد المزايا القوية في جهاز واحد والسعر المتميز في آنٍ معًا.

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ويأتي الهاتف الجديد ببطارية مذهلة بقدرة 6000 ميللي أمبير وشاشة كبيرة مقاس 6.75 بوصة وثلاث كاميرات رائعة والمزيد من الخصائص المتطورة. وإليكم كل ما تحتاجون لمعرفته حول هذا الهاتف الذكي الجديد والفريد والذي يمكنكم شراؤه اليوم في الأردن.



كم يدوم استخدام الهاتف بعد شحن البطارية بالكامل لمرة واحدة؟



يأتي هاتف HUAWEI nova Y70 ببطارية ضخمة بقدرة 6000 ميللي أمبير، والتي تُعدّ قوية حتى بالنسبة للهواتف الذكية الجديدة التي أطلقت خلال عام 2022. تمكن هذه البطارية الكبيرة الهاتف من العمل لمدة 3 أيام بعد شحنه بالكامل مرة واحدة.

ويدعم الهاتف أيضًا تقنية الشحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge بقوة 22.5 واط لمساعدتكم في شحن البطارية خلال فترة قصيرة جدًا.

وسيكون من النادر جدًا العثور على هذا المزيج المذهل بسعر مماثل.



هل الشاشة مناسبة للاستمتاع بالألعاب ومشاهدة الأفلام؟



يتميز هاتف HUAWEI nova Y70 بشاشة عرض كاملة وكبيرة مقاس 6.75 بوصة من هواوي، مما يجعلها خيارًا رائعًا لمشاهدة مقاطع الفيديو المفضلة لديكم. وتساعدكم نسبة الشاشة إلى الجسم العالية التي تبلغ 90.26% أيضًافي التركيز على المحتوى دون أن يشوش الإطار على المحتوى المعروض على الشاشة.

ويستخدم الهاتف شاشة مسطحة كلاسيكية بها ثقب واحد في المنتصف ليوفرالتصميم البسيط والأنيق في الوقت ذاته.

أما بالنسبة لعشاق الألعاب الإلكترونية، فتدعم شاشة هاتف HUAWEI nova Y70 أيضًا تقنية اللمس المتعدد في 10 نقاط لتوفير وقت استجابة سريع حتى عند استخدام إيماءات الأصابع المتعددة. ولتقليل نسبة إجهاد العينين، يتميز الهاتف بتقنية التعتيم الذكي وشاشة مضيئة ووضع قراءة الكتاب الإلكتروني، فضلًا عن ميزة تحسين جودة الفيديو لتوفير تجربة مشاهدة أكثر تميزًا.



ما مدى جودة الكاميرات في هاتف HUAWEI nova Y70؟



إن كنتم تبحثون عن هاتف ذكي يمتلك كاميرات رائعة لاستكشاف إمكاناتكم وإبداعكم، فإن الكاميرا الثلاثية المدعمة بالذكاء الاصطناعي في هاتف

HUAWEI nova Y70 هي كل ما تحتاجونه.

يتميز الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا بزاوية120 درجة فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل. وتتيح فتحة البعد البؤري البالغ f/1.8 في الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل دخول المزيد من الضوء عند التصوير مما يُنتِج الصور الدقيقة والواضحة.

وبفضل خوارزميات هواوي المحسّنة على تحسين جودة الصور الملتقطة بشكل كبير، يضمن الهاتف جودة مثالية لكل صورة حتى عند التقاط الصور في الضوء الساطع.

تساعدكم الكاميرا ذات الزاوية فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل في هاتف HUAWEI nova Y70 على احتواء المزيد من المحتوى بسهولة ضمن إطار واحد. وتعمل كاميرا العمق بدقة 2 ميجابكسل مع خوارزمية بوكيه المبتكرة على طمس الخلفية، مما يُبرزالموضوع الرئيسي في صوركم.

وتدعم الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل تأثير البوكيه لطمس الخلفية عند التقاط صور السيلفي. وتستطيع خوارزمية التجميل المدعمة بالذكاء الاصطناعي من هواوي أن تلتقط صور السيلفي بتفاصيل واضحة مع تأثير التجميل الطبيعي وأن تتخلص من مشكلات شائعة بذكاء مثل ضعف دقة الصورة والتشويه الرقمي للحفاظ على التفاصيل في صور السيلفي لديكم.



ما مدى الاستفادة من مساحة التخزين 128 جيجابايت في سيناريوهات الاستخدام الواقعية؟



ستكون سعة التخزين في هاتف HUAWEI nova Y70 التي تبلغ 128 جيجابايت كافية للغالبية العظمى من الأشخاص؛ إذ ستمكنكم بسهولة من تخزين ما يصل إلى 170 حلقة من المسلسلات المفضلة لديكم و20 ألف أغنية عالية الجودة وأكثر من 60 فيلمًا عالي الدقة على الهاتف.

كما يلبي الهاتف حاجة المستخدمين إلى مساحة تخزين إضافية؛ فيدعم سعة التخزين الإضافية التي تصل إلى 512 جيجابايت عند استخدام بطاقات MicroSD، مما يتيح لهم تخزين كل ما يريدونه في هاتفهم. وهو مجهز أيضًا بتقنية ضغط الملفات الفائقة EROFTS لتنزيل الأغاني ومقاطع الفيديو والألعاب المفضلة لديكم بسهولة.



يتوفر متجر تطبيقات AppGallery الموثوق والمبتكر وسهل الاستخدام والآمن على هاتف HUAWEI nova Y70 ؛ حيث يستطيع المستخدمون باستخدامه التنقل بسهولة بين مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة واستكشافها وإيجادها وتنزيلها.



يتوفر هذا الهاتف الذكي في الأردن حاليًا بسعر 139 دينارًا بثلاثة ألوان رائعة هي:

Midnight Black، وCrystal Blue، وPearl White، مع هدية مجانية عبارة عن سماعة الأذن HUAWEI USB Type-C. ويمكن اقتناؤه من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط التالي: t.ly/snqa، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/mjHh، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.

ويأتي الجهاز أيضًا مع خدمة HUAWEI Care؛ حيث يتمتع بتمديد ضمان عام وضمان حماية الشاشة من تعرضها للتلف لمدة عام. وسيتم استخدام قطع غيار أصلية 100% مع توفير خدمة الإصلاح السريع.