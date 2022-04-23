هل تحاول اكتشاف كل شيء عن هاتف HUAWEI nova 9 SE الجديد؟

الوكيل الاخباري - هل تتذكر رائد عصره وملك الكاميرات HUAWEI nova 9؟ هو هاتف هواوي الذكي من الفئة المتوسطة الذي جاء مع مجموعة من الميزات القوية بما في ذلك تصميم مذهل ولون جديد كليًا - اللون رقم 9. أضافت هواوي هاتفًا آخر إلى عائلة هواتف HUAWEI nova 9 المفعمة بالحيوية.

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ربما تكون قد سمعت عن الهاتف المزود بكاميرا بدقة 108 ميجابكسل مع تقنية الشحن فائق السرعة من هواوي – HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط – وهو هاتف HUAWEI nova 9 SE.

يأتي أحدث هاتف ذكي من الفئة المتوسطة من هواوي بميزات مبتكرة وعناصر تصميم عصرية مع تصوير عالي الوضوح بدقة 108 ميجابكسل وتقنية الشحن فائق السرعة من هواوي – HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط وميزات مذهلة لتدوين مقاطع الفيديو، بالإضافة إلى ميزات واجهة المستخدم EMUI 12 الرائعة التي تجعل استخدام الهاتف الذكي ممتعًا.

إليك الإجابات على جميع أسئلتك حول أفضل هاتف مزود بكاميرا بدقة 108 ميجابكسل وشحن فائق السرعة من هواوي – HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط.



ما مدى جودة إعداد الكاميرا في HUAWEI nova 9 SE؟

يحتوي الهاتف على نظام كاميرا رباعية بدقة 108 ميجابكسل، والذي يتكون من كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، وعدسة بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة بوكيه بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. ومع هذا القدر الأكبر من وحدات البكسل، تتيح لك الكاميرا الرئيسية فائقة الوضوح بدقة 108 ميجابكسل إطلاق العنان لإبداعك. وسواء كنت تُصوّر المناظر الطبيعية، أو الصور الشخصية، أو الهندسة المعمارية، أو غيرها؛ أثناء النهار أو الليل، يلتقط هاتف HUAWEI nova 9 SE ما تراه أمام عينيك بالتفصيل.



ما هي المدة التي أحتاجها لشحن هاتفي للحصول على بطارية كاملة؟

ما فائدة هاتف ذكي مزود بكاميرا قوية ومظهر رائع إذا لم يكن بإمكانه توفير الطاقة الكافية لك طوال اليوم؟ سواء كان ذلك للألعاب أو تسجيل مقاطع الفيديو أو العمل أو تصفح الإنترنت، يُحفَظ وقت شحن هاتف HUAWEI nova 9 SE عند الحد الأدنى بدعم الشحن فائق السرعة من هواوي – HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط، والذي يستغرق 15 دقيقة فقط لشحن بطارية الهاتف حتى 60%، أو 36 دقيقة لشحنه حتى 100%.



ما الذي يلفت الأنظار في تصميم هاتف HUAWEI nova 9 SE؟

إذا كنت تبحث عن هاتف بتصميم وأداء جيدين، فإن HUAWEI nova 9 SE هو بالتأكيد ما تبحث عنه. هذا الهاتف الذكي مزود بشاشة عرض كاملة من هواوي - HUAWEI FullView مقاس 6.78 بوصة تدعم عرض التدرج اللوني P3، وتضمن تجربة مشاهدة مذهلة مع مرئيات سلسة وألوان زاهية وتفاصيل لا تُصدَّق. أمّا التصميم، فيأتي الهاتف بملمسٍ أملس وحواف رفيعة جدًا بقياس 1.05 ملم فقط، وهيكل نحيف جدًا بقياس 7.94 ملم فقط. بالإضافة إلى ذلك، فإن اللون Crystal Blue الجديد مصنوع من زجاج ثلاثي الأبعاد، مما يمنحه تأثيرًا لامعًا وملمسًا واضحًا باستخدام تقنية نسيج النانو ثنائي الطبقات. وفي الخلف، توفر وحدة الكاميرا في nova Star Orbit Ring انكسارًا لامعًا يشبه النجوم ويُبرز التركيب المصقول للهاتف.



ما هي الميزات الإبداعية لتدوين مقاطع الفيديو التي تأتي مع هاتف HUAWEI nova 9 SE؟

هناك الكثير! يُتيح لك التسجيل الأمامي/ الخلفي المتواصل في هاتف HUAWEI nova 9 SE التبديل بسلاسة بين الكاميرات الأمامية والخلفية، لتسجّل مقاطع الفيديو من وجهات نظر مختلفة. وتعمل هذه الميزة الرائعة على دمج المقطعين معًا تلقائيًا لإنشاء مقطع فيديو واحد يُظهر منظورين في آنٍ واحد! يوجد أيضًا وضع الفيديو مزدوج العرض. ومع هذه الميزة، لن تحصل فقط على تصوير نفسك بالكاميرا الأمامية، ولكن أيضًا ما يحدث أمامك بالكاميرا الخلفية. علاوة على ذلك، يمكنك استخدام الكاميرا الخلفية لالتقاط منظر قريب ولقطة بزاوية عريضة في وقت واحد.

يتيح لك هاتف HUAWEI nova 9 SE أيضًا البحث عن الصور ومقاطع الفيديو، والذي يغطي 280 علامة ممكّنة بالذكاء الاصطناعي وأكثر من 100 تعريف للحركة. وللبحث عن الصور أو اللقطات المراد تعديلها، ما عليك سوى إدخال الكلمة الرئيسية التي تصف المحتوى في المعرض ليتولّى الهاتف عملية البحث وإنشاء قائمة بالمحتوى الذي يتطابق مع وصفك – أليس ذلك رائعًا؟ علاوة على ذلك، إذا كنت تعمل في إنتاج الفيديو، فيمكنك الاستفادة من ميزة تجميع الفيديو بنقرة واحدة لدمج مقاطع متعددة معًا بسهولة وإنشاء مقطع فيديو جاهز لنشره على منصات التواصل الاجتماعي.

وأخيرًا، ولتحرير مدونات الفيديو، يمكنك استخدام تطبيق Petal Clip المثبت مسبقًا على الهاتف، والذي يوفّر لك مجموعة متنوعة من قوالب التحرير وموضوعات الفيديو المختلفة والموسيقى (من HUAWEI Music) لتعديل اللقطات التي التقطتها ومشاركتها على منصات التواصل الاجتماعي المفضلة لديك.



ما هي الميزات الرائعة الأخرى الموجودة؟

مع واجهة المستخدم EMUI 12، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة سلسة حتى بعد استخدام الجهاز لفترة طويلة. تتيح علامة التبويب Device+ في لوحة التحكم للمستخدمين سهولة التحكم أو إعداد التعاون متعدد الأجهزة مع الأجهزة الأخرى. بفضل ميزة One Hop Connection عبر اتصالات المجال القريب (NFC)، يمكن لهاتف HUAWEI nova 9 SE الاقتران بأجهزة هواوي الأخرى مباشرةً، وإنشاء التعاون عبر الأجهزة بنقرة بسيطة. وعند إقران الهاتف مع ساعة ذكية من هواوي أو مكبر صوت، تكون التجربة بديهية وسهلة. ومع نظام الملفات الموزعة، يتيح الهاتف للمستخدمين الوصول إلى الملفات من جهاز الحاسوب. علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين إرسال الملفات بين الهاتف الذكي وأجهزة هواوي الأخرى عبر خاصية Huawei Share.



من أين يمكنني تنزيل تطبيقاتي وألعابي المفضلة؟

يعمل هاتف HUAWEI nova 9 SE على واجهة المستخدم EMUI 12، التي توفر تجربة ذكية وسهلة وسلسة للمستخدمين. يتوفر تطبيق AppGallery الموثوق والمبتكر وسهل الاستخدام والآمن على هاتف HUAWEI nova 9 SE، حيث يمكنك التنقل بسهولة واستكشاف مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة وإيجادها وتنزيلها.



يتوفر أحدث هاتف من هواوي حاليًا للطلب المسبق في الأردن لغاية 24 نيسان الجاري بسعر 221 دينارًا، مع مجموعة من الهدايا المجانية تضم سوار HUAWEI Band 4، وحزمة HUAWEI Petal One التي تشمل اشتراك لمدة 3 شهور في HUAWEI Video، واشتراك لمدة شهر واحد في HUAWEI Mobile Cloud، بالإضافة إلى حقيبة HUAWEI MateBook، وحامل الشاحن اللاسلكي HUAWEI SuperCharge (40 واط). ويأتي الجهاز أيضًا مع خدمة HUAWEI Care؛ حيث يتمتع بتمديد ضمان عام أو عامين وضمان حماية الشاشة من تعرضها للتلف لمدة عام.

وعند تمديد الضمان، سيتم استخدام قطع غيار أصلية 100% مع توفير خدمة الإصلاح السريع. يمكن طلب هذا الهاتف الرائع مسبقًا من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط التالي: t.ly/snqa، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/mjHh.

