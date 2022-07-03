"همّتنا" و "اياف" توقعان مذكرة تفاهم

الوكيل الإخباري - وقعت مبادرة همتنا والاكاديمية الدولية للصحة المجتمعية (اياف) بتاريخ 30 حزيران 2022 مذكرة تفاهم اطارية للتعاون في مجالات عدة ذات الاهتمام المشترك، و يهدف هذا التعاون الى تحسين ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بجودة ونوعية عاليتين و ضمن المعايير الدولية للخدمات المقدمة في المراكز الصحية ومستشفيات القطاع العام، وذلك من خلال وضع اليات عمل وخطط تدريبية تعمل على بناء القدرات لدى الكوادر الصحية المختلفة وصقل مهاراتهم في اماكن عملهم اضافة الى تزويدهم باحدث المعلومات التطبيقية في مجال الرعاية الصحية الاولية والصحة العامة.

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وتشمل الاتفاقية التي وقعها الدكتور مهند النسور رئيس مجلس ادارة الاكاديمية الدولية للصحة المجتمعية ( اياف ) والدكتورة فاديا سمارة رئيسة مبادرة همتنا جميع المراكز الصحية التي تقوم مبادرة همتنا باعادة تأهيلها ضمن اتفاقيتها مع وزارة الصحة بدءاً من مركز صحي الأميرة بسمة الشامل والذي تعمل همتنا حاليا على اعادة تأهيله وتطويره.



ومن جانبها ستقوم مبادرة همتنا مع الشركاء المعنيين بالتنسيق مع وزارة الصحة لوضع خطة تنفيذية مشتركة مبنية على تقييم للوضع في مركز صحي الاميرة بسمة الشامل بهدف استدامة المشروع وتطوير عمل المركز وذلك بعد ان يتم تجهيز وتحديث البنية التحتية اللازمة فيه، وتبين الخطة ايضا الاعداد والكفاءات المطلوبة من الكوادر للمركز الصحي لديمومة العمل فيه بفاعلية و كفاءة عالية.

حيث سيتم بعد ذلك تحديد الاحتياجات التدريبية والفئات المستهدفة في التدريب، ليكون المركز انموذجا رياديا لتقديم الرعاية الصحية.

وسيتم نقل هذه التجربة الفريدة والناجحة ليتم تطبيقها وتعميمها على مراكز صحية اخرى مختارة في محافظات مختلفة من انحاء المملكة والتي تهدف في المجمل الى دعم الرعاية الصحية الاولية ودعم النظام الصحي في المحصلة وتمكينه من تامين الخدمات الصحية للمواطنيين وبما يحفظ حقوقهم وكرامتهم,

وفي الجانب الاخر يحفظ للكوادر الصحية حقها في التطور والنمو الوظيفي والرضى في مكان العمل ويزيد عندهم الدافعية على العمل والعطاء، وقد جاء توقيع هذه المذكرة مع الاكاديمية الدولية للصحة المجتمعية (اياف) ايمانا من مبادرة همتنا بما تمتلكه الاكاديمية من قدرات تدريبية ومن تنوع في برامجها ودوراتها التدريبية التي تغطي كافة المجالات والمواضيع الاساسية والمتقدمة في الرعاية الصحية الاولية والصحة العامة وامتلاكها ايضا لمنصتها الالكترونية التي تعتبر فضاء متميزا للتعيلم والتدريب، مع تركيز الاكاديمية على المجال التطبيقي المهني في اكساب المهارات والمعرفة للمتدربين.

وستقوم الاكاديمية بتجهيز المادة التدريبية والمشاركة في تنفيذ التدريب جنبا الى جنب مع الشركاء المعنيين، وستعمل مبادرة همتنا و بالتنسيق مع الشركاء المعنيين على وضع معايير الاداء للكوادر الصحية والتقييم للتدريب المنجز ووضع معايير الاستمرارية والمتابعة والتقييم، وسيتم انجاز البرنامج التدريبي والانتهاء من تنفيذه قبل افتتاح المركز الصحي الشامل في الاول من تشرين اول 2022 .