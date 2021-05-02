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الأحد، 02-05-2021 11:58 ص

هواوي تسجل زيادة في صافي الأرباح خلال الربع الأول من 2021

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الوكيل الاخباري - كشفت هواوي عن نتائج أعمالها للربع الأول من عام 2021 وقالت أنها جاءت مطابقة للتوقعات، حيث بلغت ايرادات الشركة في الربع الأول 23.17 مليار دولار أمريكي بتراجع قدره 16.5% مقارنة بالسنة السابقة.

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ورغم كافة التحديات التي تواجهها الشركة، شهد صافي أرباحها زيادة 11.1% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي وذلك بفضل جهود تحسين جودة العمليات وكفاءة الإدارة، بالإضافة إلى عائدات براءات الاختراع التي بلغت 600 مليون دولار.

 

وحافظت عمليات الشبكات على نمو ثابت، فيما انخفضت إيرادات مجموعة أعمال "هواوي كونسيومر" لأجهزة المستهلك ويعزى ذلك بشكل جزئي إلى بيع علامة "أونور" التجارية للأجهزة الذكية في نوفمبر 2020.


كما وقال إريك شو، رئيس مجلس الإدارة الدوري لشركة هواوي: "على الرغم من أن هذه السنة ستكون مليئة بالتحديات،إلا أننا نأمل بتحقيق المزيد من التقدم بفضل اعتمادنا على استراتيجية التطوير المستقبلي خلال العام الحالي.

 

ونشكر عملاءنا وشركاءنا على ثقتهم، ونعدهم بمواصلة الحفاظ على ثبات أعمالنا وبذل كل ماهو ممكن لاستدامة أعمالهم ومواصلة تلبية احتياجاتهم من الحلول والمنتجات والابتكارات الجديدة لتحقيق القيمة الكبرى لأعمالهم".


يذكر أن هواوي تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق قيمة أكبر من استثمارات تقنية الجيل الخامس، حيث توفر شبكات الجيل الخامس إلى شركات الاتصالات في جميع أنحاء العالم للمساهمة في تعزيز كفاءة الخدمات التي توفرها وتلبية متطلبات المستهلكين والمؤسسات على حد سواء.

 

وتركز الشركة على تحسين قدراتها في هندسة البرمجيات وتعزيز استثماراتها في قطاع البرمجيات لتحقيق المزيد من الإيرادات من البرامج والخدمات البرمجية.

 

وفي هذا السياق، أضاف إيريك شو قائلاً: "نؤكد التزامنا بتعزيز الابتكار التقني والاستثمار في البحث والتطوير لمواجهة التحديات التي تعيق مواصلة التوريد بسبب القيود والعقوبات المفروضة .

 

وسنواصل تحقيق الإنجازات ضمن العلوم الأساسية ودفع عجلة التطور التقني لكافة القطاعات والصناعات بفضل ابتكارات صناعة تقنية المعلومات والاتصالات".

 




 

 


 

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