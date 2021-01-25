هيونداي تعرض الفن الرقمي الرائد عالميًا

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة هيونداي موتورز اليوم عن إبرامها شراكة مع مؤسسة Rhizome التابعة للمتحف الجديد بنيويورك يقدم بمقتضاها الطرفان الدعم اللازم للمساعي الفنية الرقمية المبتكرة والمعارض، وتستمر حتى عام 2022.

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وسيرتكز التعاون بين الجانبين على الانضمام إلى معرض “World on a Wire" الجماعي الجديد الذي ينطلق لأول مرة في 28 يناير 2021،وفي الوقت ذاته يتم عرض المنتجات الفنية في Hyundai Motorstudio في بكين وعلى موقع المعرض: http://worldonawire.net



ويسعى المعرض لاستكشاف المنتجات الفنية المرتبطة بالتقنيات الرقمية الجديدة مثل الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) والذكاء الاصطناعي (AI)، كمايقدم ما يمكن اعتباره أشكال حياة اصطناعية فنية، ويستكشف إمكانيات وجمالية المحاكاة بالحاسوب "computational simulation".



وحول الشراكة؛ قال وونهونغتشو، رئيس قسم تجربة العملاء في هيونداي موتورز: "تقود رؤية هيونداي المتمثلة في" التقدم من أجل الإنسانية "كل ما نقوم به، وتأتي شراكتنا مع Rhizome لتعكس هذه الرؤية، ونأمل أن تلهم هذه المبادرة الآخرين وأن تعزز الشغف بالفنون الإبداعية، لا سيما خلال هذه الأوقات الصعبة، وندعوكملزيارة هذا المعرض أينما كنتم لمشاهدة الإمكانيات اللامحدودة التي يطرحها لقاء الفن بالتكنولوجيا."



وأنشأت مؤسسة Rhizome في عام 1996 وصارت تابعة للمتحف الجديد الشهير في مدينة نيويورك منذ عام 2003، وتعد مؤسسة فنية رائدة مكرسة للفن الرقمي والثقافة، لعبت دورًا أساسيًا في التعريف بالفن المتعامل مع التقنيات الشبكية وسهلت انتشارالفن الرقمي التجريبي الرائد.



وحول التعاون مع هيونداي قالت ليزا فيليبس، مديرة المتحف الجديد توبي ديفان لويس: "تلتقي في الشراكة الجديدة خبرةRhizome الكبيرة الخاصة باتجاهات الفن الرقمي مع شريك مثالي له باع في التكنولوجيا هو شركة هيونداي موتورز، ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى دعم الفنانين والمبدعين أصحاب الرؤية من خلال توفير مساحات حية عبر الإنترنت وخارجه لعرض مواهبهم المميزة".



وستقام معارض في مواقع Motorstudioالتابعة لهيونداي في جميع أنحاء العالم، لتكون مساحات إبداعية تنقل آراء الشركة المبتكرة للتنقل وأنماط الحياة في المستقبل.

وسيبدأ المعرض على الإنترنت بالتزامن مع إطلاقه في Hyundai Motorstudio في بكين.



Hyundai Motorstudio في بكين (28 يناير 2021 – 5أبريل 2021)

Hyundai Motorstudio في موسكو (21 أبريل 2021– 4 يوليو 2021)

Hyundai Motorstudio في سيول (7 مايو 2021 – 8 أغسطس 2021)



ويأتي هذا التعاون كامتداد لمبادرات هيونداي الفنية والثقافية، المبنية على شراكات طويلة الأمد مع مؤسسات فنية عالمية كبرى، مثل Tate Modern في المملكة المتحدة ومتحف مقاطعة لوس أنجلوس للفنون في الولايات المتحدة.

وتسمح شراكة هيونداي مع Rhizome بالتركيز على دور المؤسسة الثقافية في مناصرة الفن الرقمي والمعارض عبر الإنترنت.



