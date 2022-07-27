     ورشة عمل لمشروع الابتكار في قطاع المياه" WASEC" في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا  

الوكيل الإخباري - عقدت في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الورشة الرابعة لمشروع الابتكار في قطاع المياه "WASEC"، المدعوم من الاتحاد الأوروبي "إيراسموس"، تحت عنوان "النظائر المشعة ودورها في تتبع موارد المياه"، بمشاركة ممثلين عن الوزارات والجامعات والمؤسسات المعنية بقضايا المياه ومعالجتها في الأردن وفلسطين وعموم الدول الأعضاء في المشروع.



وفي كلمة له في مستهل فعاليات الورشة أشاد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي بمشاريع الاتحاد الأوروبي وبمخرجاتها على نظام التعليم العالي على المستويين المحلي والدولي، داعيا إلى استثمار كل الطاقات لدعم وتمتين قطاع المياه في البلدان المشاركة.

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من جانبه أكد منسق المشروع في الجامعة الأستاذ الدكتور وليد سلامة على أهمية هذه المشاريع لا سيما في الدول التي تعاني شحا شديدا بالمياه وقلة في مصادرها، مبينا أن شراكة الجامعة في المشروع جاءت تجسيدا لمعاني التشاركية البحثية الحقيقية بين الجامعة والجمعية العلمية الملكية.



وفي الورشة قدم كلٌّ من الدكتور سائد الخياط من جامعة فلسطين التقنية-خضوري، التي تشرف على المشروع، والدكتور عامر مرعي من جامعة القدس، شروحات تقنية حول استخدام النظائر المستقرة والمشعة لتتبع مصدر المياه.

يذكر أن مشروع "واسق" يهدف إلى تعزيز الأمن المائي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في شرق البحر الأبيض المتوسط في ظل التغيرات المناخية المستجدة.

