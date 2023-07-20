وزارة البيئة وشركة زين توقّعان مذكرة تفاهم

الوكيل الإخباري - وقّعت شركة زين الأردن اليوم الخميس مذكرة تفاهم مع وزارة البيئة، بهدف تحديد أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مجال البيئة والمحافظة عليها، وتنسيق العمل فيما بين الطرفين ووضع خطة وأهداف وتبادل الخبرات والتجارب، بما يخدم الهدف المشترك بينهما والمتمثل "بالمحافظة على البيئة وعناصرها المختلفة واستدامتها لحياة أفضل".

وتم توقيع مذكرة التفاهم في مقر شركة زين، وقّعها كل من وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، والرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، بحضور مجموعة من كبار موظفي الجهتين.

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وأكد الردايدة أن وزارة البيئة تسعى إلى مزيد من التعاون والتنسيق المشترك مع مؤسسات القطاع الخاص، استكمالاً للجهود المبذولة في حماية البيئة من خلال تعزيز الإطار المؤسسي والتشريعي وإنفاذ القانون ، وبما يحقق الوصول الى مخرجات تخدم القطاع البيئي وتعزز دوره كأحد مرتكزات رؤية التحديث الاقتصادي.

وتحدث الردايدة ..عن أهمية التعاون في مجال حماية البيئة مع شركة زين الأردن من خلال هذه الاتفاقية ، استكمالاً لمشروعات متعددة لزيادة الحماية والوعي البيئي للوصول إلى بيئة نظيفة لتحقيق التنمية المستدامة ، وتنمية القطاع البيئي وتطوير برامج الاقتصاد الأخضر، وحماية الموارد الطبيعية من الاستنزاف لما يتمتع به الأردن من ثروة طبيعية وثقافية وتراثية ومناطق هامة بيئياً.



وأشار الوزير الردايدة... إلى أن المذكرة تهدف إلى رفع الوعي العام بأهمية الحفاظ على البيئة والنظافة في الأماكن العامة والسياحية والغابات والمتنزهات في المملكة، من خلال التوعية لليافعين والكبار وموظفي القطاعين العام والخاص، وحملات النظافة والزراعة وغيرها من البرامج التي تسهم في تغيير سلوك الرمي العشوائي للنفايات.



ولفت الردايدة .. إلى أن الاتفاقية تسعى إلى العمل بمنهجية تشاركية، تهدف إلى تبني حلول مستدامة تساهم في معالجة مشكلة الرمي العشوائي للنفايات وحرائق الغابات التي أصبحت تشكّل تحدياً كبيراً لنظامنا البيئي وعناصره المختلفة، وما ينتج عنها من أضرار للبيئة وللإنسان، وإحلال السلوكيات البيئية السليمة للمحافظة على البيئة والنظافة وتحقيق تنمية بيئية مستدامة تنعكس على المجتمعات في محافظات المملكة كافة.

وجاءت هذه الخطوة من جانب شركة زين لتعزيز تعاونها وشراكتها الممتدة مع القطاع العام في مختلف المجالات ولخدمة العديد من القطاعات، عبر مشاريع تنموية ومستدامة تعود بالنفع والفائدة على المجتمع وتترك بصمة إيجابية، إضافة إلى حرص الشركة على مواصلة إطلاق المبادرات والبرامج التي تسعى من خلالها إلى حماية البيئة وتنوّع الحياة على الأرض، وذلك إيماناً منها بأهمية تكاتف الجهود لمواجهة التحديات البيئية التي تواجه كوكب الأرض لضمان مستقبل أفضل ومستدام للأجيال الحالية والقادمة.



وأكدت زين على التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها في جميع برامجها ومبادراتها، لا سيما الهدف السادس (المياه النظيفة والنظافة الصحية)، والهدف الحادي عشر (مدن ومجتمعات محلية مستدامة)، والهدف الثاني عشر (الاستهلاك والإنتاج المسؤولان)، والهدف الثالث عشر (العمل المناخي)، والهدف الرابع عشر (الحياة تحت الماء)، والهدف الخامس عشر (الحياة في البر)، والهدف السابع عشر (عقد شراكات لتحقيق الأهداف).



وتولي شركة زين منذ تأسيسها اهتماماً كبيراً بقضايا البيئة والمناخ، إذ طبّقت وعلى مدار أعوام سابقة- أفضل ممارسات الاستدامة البيئية في أعمالها، وابتكرت حلولاً صديقة للبيئة وأكثر ترشيداً في استهلاك البلاستيك والطاقة والمياه، كما طبقت حزمة من الأنظمة والتدابير والبرامج البيئية داخل الشركة، إلى جانب حملات التوعية البيئية التي تطلقها باستمرار عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام، بهدف نشر التوعية في المجتمع حول مفهوم الحفاظ على البيئة، وحث الأشخاص على البدء من أنفسهم لإنقاذ كوكب الأرض، ولتحقق هدفها في خفض الانبعاثات الكربونية بحلول العام 2050.