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الأربعاء، 07-09-2022 12:02 م

وزير الاقتصاد الرقمي والريادة يشيد بدور منصة «زبوني» في تعزيز التجارة الإلكترونية بالأردن

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الوكيل الإخباري - أشاد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة معالي السيد أحمد الهناندة خلال استقباله في مكتبه أحمد فخر الدين، مدير عام  «زبوني» – الأردن، بدور المنصّة في تعزيز التجارة الإلكترونية في المملكة، وتم خلال اللقاء الحديث عن البنية التحتية الرقمية في الأردن، والفرص والتحديات التي تواجه قطاع التجارة الإلكترونية.
وتعتبر «زبوني» رائدة في توفير الحلول الرقمية عبر التجارة الحوارية للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
وخلال اللقاء، أكد الوزير الهناندة أهمية التجارة الإلكترونية والمنصات والتطبيقات التي تعمل في القطاع، ومنها "زبوني" الأردن، لتعزيز هذا النوع من التجارة، الذي يتماشى ويسرّع من الخطوات نحو التحوّل الرقمي في المملكة.

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من جهته، استعرض فخر الدين مسيرة تطبيق زبوني في الأردن، منذ دخولها السوق المحلي، والنمو المتسارع في إيراداتها المحلية، ودورها في تطوير قطاعات أعمال مختلفة من خلال تيسير الوصول مباشرة إلى الخدمات التي يقومون بتقديمها عبر التجارة الحوارية. 
وقال فخر الدين إن الزيارة تأتي من باب التواصل مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، المعنية بتهيئة البيئة المناسبة لعمل الشركات في قطاع التكنولوجيا، واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، للاستثمار في الأردن، وتوفير فرص العمل للأردنيين.


وبين أن منصة زبوني - الأردن ومن خلال التجارة الحوارية وضعت أسساً جديدة  في  التجارة الإلكترونية "، ومنحت عملاءها من الشركات الفرصة لزيادة مبيعاتها بشكل كبير وزيادة التحويل أيضاً، حيث يتم تخصيص وتحسين جزء من المحادثات التي تجريها هذه الشركات على مدار  رحلة العميل لتحقيق أفضل النتائج.


وأشار فخر الدين إلى الدور الكبير لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بدعم روّاد الأعمال، والذي تستفيد منه منصة زبوني، بما يزيد القيمة المضافة للمنصة وأدواتها الرقمية، وبالتالي تحقيق التنمية في الاقتصاد الوطني.


ويصل عدد الشركات والمتاجر المسجلة لدى زبوني – الأردن، والمستفيدة من خدماتها إلى 1100 شركة/متجر موزعة بين عمّان وإربد والزرقاء والعقبة، تتنوع نشاطاتها لتشمل التعليم والتدريب، والأطعمة والمشروبات، والخدمات المهنية، والرياضة واللياقة البدنية، والتجارة الإلكترونية، إضافة إلى البيع بالتجزئة.
وتسعى منصة زبوني إلى توسيع قاعدة زبائنها في الأردن من خلال توفير الحلول المبتكرة التي تساهم في تطوير و دعم الشركات للتفاعل مع زبائنها و تحقيق المزيد من المبيعات و الإيرادات.

 




 

 


 

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