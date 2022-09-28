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الأربعاء، 28-09-2022 11:13 ص

وفد وكالة الأبحاث الألمانية يزور الجمعية العلمية الملكية وجامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا

sumaya288


الوكيل الإخباري - زار وفد من وكالة الأبحاث الألمانية DFG الجمعية العلمية الملكية وجامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا لبحث أوجه التعاون العلمي والبحثي في قطاع المياه تحت مظلة مبادرة DFG Water Nexus Research ، ضم الوفد 22 باحثا وأستاذا جامعيا وممثلين عن وكالة التبادل الأكاديمي الألماني DAAD، سعيا لربط الباحثين في الجامعات التطبيقية الألمانية بنظرائهم من الجامعات الأردنية والمؤسسات البحثية التطبيقية وتشكيل مجموعات بحثية تهتم بتغطية الأولويات الوطنية للدول التي تستهدفها المبادرة ومن ضمنها الأردن.

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وفي مستهل اللقاء استعرضت القائم بأعمال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء مسيرة الجامعة وبرامجها وأنشطتها وتصنيفاتها العالمية  وشركاتها مع المؤسسات التعليمية والبحثية الدولية، والمشاريع المنفذة مع الجامعات الألمانية في العقدين الماضيين مؤكدة على أهمية تشكيل فرق بحثية مشتركة لمواجهة تحديات المياه.


كما قدم نائب رئيس الجمعية العلمية الملكية المدير التنفيذي لقطاع الحلول المستدامة المهندس رأفت عاصي عرضاً عن الجمعية، ومراكزها البحثية، وأبحاثها في قطاع المياه والبيئة والطاقة، معدداً مشاركات باحثي الجمعية ودورهم في هذا المجال.
وفي جلسة نقاشية موسعة أدارها الأستاذ الدكتور كروستوف كولز أستاذ إدارة المياه الدولية في جامعة لوبيك الألمانية ومدير وحدة العلاقات الدولية في الجامعة الدكتور راضي الحمادين بحث المشاركون مشاكل قطاع المياه في الأردن، وأبعاده الجيوسياسية والاجتماعية، وأهم المشاريع البحثية والحلول التكنولوجية المرتبطة بتحديات قطاع المياه في المنطقة.


وعلى هامش الزيارة، قام الوفد بزيارة مختبرات المياه في الجمعية العلمية الملكية والاطلاع على تجاربهم البحثية المتعلقة بقطاع المياه.
ويذكر بأن وكالة الأبحاث الألمانية DFG هي الأكبر من بين وكالات دعم الأبحاث في ألمانيا .

 




 

 


 

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