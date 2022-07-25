( يستمر حتى يوم الخميس القادم ) مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن تطلق حملة صيانة Go Green لسيارات الهايبرد والكهربائية

الوكيل الإخباري -

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أعلنت مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن، عن إطلاق حملة صيانة Go Green لسيارات الهايبرد و الكهربائية، وذلك في موقع معارض مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن، الكائن في شارع المدينة الطبية بالقرب من مؤسسة المواصفات والمقاييس، والذي بدأ يوم 23 ويستمر لغاية يوم 28 من شهر تموز يوليو الجاري.يسرنا استقبال الزبائن من السبت الى الأربعاء من الساعة 9:00 صباحاً حتى 4:00 مساءً.وتشمل عملية الفحص المجاني الخاصة بالسيارات الكهربائية والهايبرد من هيونداي، فحص 16 نقطة مجاناً خصوصا النظام الكهربائي، والعديد من مكونات السيارة مثل نظام التعليق والكبح وسوائل التبريد والزيوت وتوصيلاتها والمحرك الكهربائي والإطارات وصلاحيتها، ويتم الفحص بشكل مباشر وبدون حجز مسبقوهو متاح لكافة مالكي سيارات هيونداي بغض النظر عن مصدرها.وبهذه المناسبة، قال السيد زيد العبداللات، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن: " يسرنا ان نقدم لزبائننا الكرام هذه الحملة الخاصة بالصيانة الوقائية لسيارات الهايبرد والكهربائيةمن هيونداي، ونحن نفخر بكوننا نقدم أكبر تشكيلة في السوق الاردنية من السيارات المتطورة والمزودة بالتقنيات الكهربائية والتي تتمتع بالكفالة المصنعيةوالتوفر الكامل لكافة خدمات ما بعد البيع من خلال الوكيل. ندعو كافة مالكي سيارات هيونداي الهايبرد والكهربائية لانتهاز الفرصة والاستفادة منه للقيام بفحص مركباتهم وابقائها في أحسن حالة فنية حفاظا على راحتهم وسلامتهم والتي هي نصب أعيننا ومحل إهتمامنا الدائم".