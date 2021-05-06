الخميس 06-05-2021
الوكيل الاخباري
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الخميس، 06-05-2021 02:24 م

يمكنك الآن مشاهدة كل ما تفضله عبر متجر AppGallery

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الوكيل الاخباري - أحدثت تطبيقات البث عبر الإنترنت ثورة في طريقة عرض محتوى الفيديوهات، وتحوّل ملايين المستخدمين إلى مشاهدة برامجهم التلفزيونية أو أفلامهم المفضلة عبر أجهزتهم المحمولة.

تقدم تطبيقات الفيديو حسب الطلب (VOD) مزايا متنوعة للمستخدمين. على سبيل المثال، لن يضطر المستخدمون إلى تعديل جدولهم الزمني بعد الآن لمشاهدة برنامجهم أو فيلمهم المفضل؛ حيث يمكنهم المشاهدة أثناء التنقل في أي وقت وفي أي مكان! كما يمكن أيضاً للمستخدمين الاختيار من بين مجموعة متنوعة من محتوى الفيديو وتخصيص قائمة مشاهدة خاصة بهم وفقًا لاهتماماتهم أو اهتمامات أطفالهم أو أفراد أسرهم.

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إلى جانب ذلك، عادةً ما تكون خدمات الاشتراك في الفيديو حسب الطلب مجزية من حيث التكلفة وتسمح للمستخدمين بإلغاء الاشتراك بسهولة في أي وقت.


نظرًا لأننا قد شهدنا زيادة في استهلاك الفيديو خلال شهر رمضان، فقد أصدر متجر AppGallery، وهو منصة التوزيع الرسمية من هواوي، وثالث أكبر متجر تطبيقات على مستوى العالم، قائمة لأفضل تطبيقات الفيديو حسب الطلب (VOD) المتوفرة في المنطقة.

 

سواءً كنت ترغب في مشاهدة أعمال أصلية جديدة أو برامج تلفزيونية كلاسيكية أو أفلام رائعة أو برامج للأطفال - نعتقد أنك ستجد خيارك الملائم.


HUAWEI Video

 

يهدف HUAWEI Video إلى توفير تجربة وسائط عالية الجودة ومتنوعة، مع كتالوج فيديو واسع للمشاهدة المباشرة. فهو يقدم مجموعة متنوعة من المسلسلات والأفلام التلفزيونية، والبرامج الوثائقية، وقنوات البث المباشر، ومقاطع الفيديو القصيرة لتستكشفها. 


Jawwy TV

 

Jawwy TV هو تطبيق ترفيهي يقدم مكتبة واسعة من أفضل الأفلام والمسلسلات العربية والغربية والتركية، إلى جانب خيارات الترجمة والدبلجة بلغات متعددة، بالإضافة إلى مجموعة ضخمة من أفضل القنوات التلفزيونية المجانية والمشفرة، وأفلام وثائقية وبرامج أطفال. كل هذا في مكان واحد، وباستخدام تقنية HD .  


Popcorn Time
تطبيق Popcorn Time هو تطبيقمجاني للمشاهدة المباشرة وتنزيل الأفلام والمسلسلات يتضمن مشغل وسائط مدمج.يوفر التطبيق بديلًا مجانيًا لخدمات المشاهدة المباشرة للفيديوهات التي تلزم الاشتراك. يستخدم Popcorn Time التنزيل المتسلسل لمشاهدة مقاطع الفيديو المدرجة في العديد من مواقع التورنت. لا مزيد من المتاعب في التنزيلات! أفضل الأفلام والبرامج التليفزيونية مجانًا.


Shahid

 
Shahid هو واحد من خدمات البث العربي الرائدة عالميًا، مع إمكانية الوصول إلى أكثر من 20000 ساعة من الإنتاجات الأصلية، والعروض الأولى، والأفلام مباشرة بعد صدورها في السينما، والمسلسلات الجديدة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وبوليوود والعالم - كل ذلك في مكان واحد! متوفر بواجهات باللغتين الإنجليزية والعربية.


STARZPLAY


ستارزبلاي -STARZPLAY هي خدمة للفيديو حسب الطلب باشتراك، تبث أفلام هوليوود والأفلام العربية والبرامج التلفزيونية والأفلام الوثائقية وبرامج الأطفال الترفيهية، إلى جانب محتوىSTARZPLAY الأصلي.

 

الخدمة متاحة في 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والباكستان.


VIU


مع تطبيق Viu ، يمكنك مشاهدة وتنزيلبرامجك المفضلة، والأفلام، والمسلسلات التلفزيونية، والموسيقى! يمنحك Viu إمكانية الوصول الفوري إلى جميع الأعمال الدرامية والكوميدية والرعب المفضلة لديك والمزيد! شاهد برامج Viu الأصلية والمسلسلات من كوريا واليابان والصين وتايلاند وأندونيسيا وماليزيا وتركيا والشرق الأوسط والهند.

 

استمتع بمشاهدة أفضل العروض الترفيهية بدقة HD مع ترجمة باللغات الإنجليزية والعربية، وأكثر.

 




 

 


 

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