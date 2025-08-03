يوم لاستعراض تقنية طراز كيا PV5: تكنولوجيا من أجل تنقل بلا حدود

الوكيل الإخباري- نظّمت شركة كيا اليوم فعالية لاستعراض تقنية طرازها PV5 في استوديو IVEX بمدينة غوانغميونغ، كشفت خلاله عن قصة تطوير السيارة، والمفهوم الأساسي لها، والتقنيات المستقبلية التي تقف وراء أول طراز ضمن منصة المركبات المصممة حسب الطلب (PBV)، وهو كيا PV5.

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تماشيًا مع استراتيجيتها العالمية لتقديم حلول تنقل مستدامة للجميع، ترسي كيا معيارًا جديدًا في سوق المركبات PBV سريع النمو من خلال طراز PV5، الذي ينتقل الآن مرحلة إلى الإنتاج الضخم معتمدة على هندسة منصة من الجيل التالي وتطوير المنتجات التي تضع احتياجات العملاء في قمة أولوياتها.



وأُقيم الحدث تحت شعار "تكنولوجيا تتكيف... وتنقل يتوسع"، حيث استعرضت كيا استراتيجيتها لتقديم حلول تنقل مرنة وتلائم المستقبل، وتتجاوز حدود المركبات التجارية التقليدية، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في الابتكار المستدام الذي يقوده العملاء.



وقال سيوكها جو، نائب الرئيس ورئيس المجموعة 3 لمشاريع السيارات متعددة الاستخدامات في قسم البحث والتطوير: "كيا PV5 أكثر من مجرد سيارة – بل هي نقطة انطلاق لمنظومة تنقل ثورية ومرنة وجديدة بالكامل، صُممت بناءً على رغبات فعلية من العملاء منذ اليوم الأول". وأضاف: " تُظهر منصتنا PBV ونظام التحويل المصاحب لها أن سيارات كيا من هذا النوع يمكنها التكيف مع أي احتياج تقريبًا، مما يعيد تعريف كيفية تنقل الأفراد والشركات".



تطوير بقيادة العملاء لتحقيق أقصى قدر من سهولة الاستخدام

طوّرت "كيا" طراز PV5 من خلال عملية حصرية لمركبات PBV، دمجت فيها آراء العملاء بشكل فعال منذ البداية. وتجاوزت الشركة أساليب البحث التقليدية، لتتعاون مباشرةً مع عملاء أعمال عالميين في تصميم كل من مكونات السيارة والبرمجيات الخاصة بها.



وفي إطار هذه المبادرة، نظّمت كيا يوم لشركاء مركبات PBV خلال عامي 2022 و2023، حيث جمعت أكثر من 120 عميلًا من كوريا وأوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط واليابان. وقدّم هؤلاء الشركاء آراءً عملية قائمة على احتياجات العمل الفعلية في مجالات التنقل، والخدمات اللوجستية، والتوصيل، والمرافق.



وقد ساهمت هذه الاقتراحات بشك ل مباشر في تشكيل الميزات الرئيسية في السيارة، بما في ذلك إزالة المقعد الراكب الأمامي لتوسيع مساحة الأمتعة، واستخدام مواد مقاومة للبقع، وتوفير خيار "الممر الداخلي" في الإصدارات ذات السقف المرتفع، الذي يتيح للركّاب الانتقال بين المقصورة ومنطقة الأمتعة دون الحاجة إلى الخروج من السيارة.

كما تعاونت "كيا" عن كثب مع مستخدمين من ذوي الإعاقة الحركية لتطوير نسخة PV5 WAV (المركبة المخصصة لاستخدام الكراسي المتحركة)، والتي تتميز بمسار دخول جانبي مائل بلطف، ونُظم تأمين عالمية، وأرضية منخفضة وواسعة، مما يلبي احتياجات الوصول التي غالبًا ما تُغفل في هذه الفئة.

وقد ارتكزت هذه الجهود على ثلاث ركائز أساسية في استراتيجية تطوير المركبات المصممة حسب الطلب لدى كيا وهي تقليل التكلفة الإجمالية الملكية، وتقديم تطوير خاص بالمركبات المصممة حسب الطلب، وبناء منظومة قابلة للتطويل والتي تشمل الأجهزة والبرمجيات على حد سواء.



تقنية المنصة المعيارية لأداء قابل للتكيّف

يرتكز طراز PV5 على تقنية E-GMP وهي أول منصة ضمن مفهوم المركبات المصممة حسب الطلب التابع لمجموعة هيونداي موتور. وأثبتت السيارات الكهربائية التي اعتمدت على تلك المنصة كفاءتها حيث تتميز E-GMP بتقنيات هندسية متكاملة تقوم على توحيد الأنظمة المعقدة — بما في ذلك البطاريات، والمحركات، وأنظمة التعليق، وهيكل القاعدة السفلية للسيارة لتسهيل عمليات التطوير. ومن خلال توحيد المكونات الأساسية، يمكن تصميم أنواع مختلفة من المركبات، مما يقلل بشكل كبير من الوقت اللازم لتطوير كل طراز جديد.



ولتحقيق أقصى استفادة من المساحة الداخلية، تم ترتيب المكوّنات الأساسية لنظام الدفع الكهربائي بالسيارة داخل ما يُعرف بغرفة PE، كما تم تقديم مقعد السائق إلى الأمام أكثر مما هو معتاد في المركبات المصممة حسب الطلب التقليدية. واعتمدت كيا تصميمًا مبتكرًا لنظام التعليق يتيح أرضية منخفضة للسيارة، كما تم تعزيز مستويات الأمان من خلال بنية هيكلية متعددة الطبقات مدعّمة بفولاذ فائق الصلابة، لتوفير حماية متكاملة للركاب والأمتعة والأجزاء الأساسية للسيارة.



تعزيز سلامة البطارية وتخفيض تكاليف التشغيل

تم تعزيز سلامة البطارية من خلال هيكل أمامي مقوّى، ورفع الخلوص الأرضي لتوفير حماية أفضل في مختلف ظروف القيادة، بالإضافة إلى توفير مناطق عازلة أوسع بين البطارية وهيكل السيارة لامتصاص الصدمات وتقليل مخاطر التلف.



كما راعت كيا سهولة الصيانة عند تصميم منصة E-GMP، مما يخفض التكاليف التشغيلية لمالكي الأساطيل. وتوفر كيا كذلك منظومة برمجيات مخصصة للمركبات المصممة حسب الطلب، تشمل نظام إدارة الأسطول ونظام المعلومات والترفيه القائم على نظام التشغيل أندرويد أوتوموتيف Android Automotive، ما يتيح للمستخدمين مراقبة سياراتهم وتحديثها والتحكم بها لحظيًا.



ولتحقيق خفض فعّال في إجمالي تكلفة الملكية طوال دورة حياة السيارة، قامت كيا بتوسيع نطاق تشارك الأجزاء وتكييف أنظمة البطارية والمحرك بما يلائم سيناريوهات استخدام متعددة، الأمر الذي يعزز القدرة التنافسية من حيث التكلفة.



تتوفر PV5 بثلاثة خيارات للبطارية: بطارية LFP بسعة 43.3 كيلوواط/ساعة، أو بطاريتان من نوع NCM إحدهما بسعة 51.5 كيلوواط/ساعة والأخرى بسعة 71.2 كيلوواط/ساعة، وجميعها تقترن بمحرك كهربائي بقدرة 120 كيلوواط ينتج عنه عزم دوران يبلغ 250 نيوتن لكل متر.



نظام الهيكل المرن: تصميم قائم على وحدات بناء نموذجية تحقق التنوع

تقدم كيا لأول مرة في سيارة PV5 نظام "الهيكل المرن"، وهو نهج جديدًا كليًا في التصميم والإنتاج مستوحى من مبدأ التجميع القائم على "القطع المتراصة"، حيث تصنع هذه التقنية المخصصة للمركبات المصممة حسب الطلب، المكونات الرئيسية مثل هياكل جسم السيارة، والأبواب، وأغطية الصندوق الخلفي، والألواح الداخلية والخارجية — إلى وحدات معيارية، ما يسمح بتصميم وإنتاج تشكيلات متعددة من المركبات بمرونة وكفاءة عالية.



تتوحد المقصورة الأمامية وبنية الصف الأول من المقاعد في جميع طرازات PV5، بينما يمكن تبديل وحدات الجزء الخلفي والزجاج الجانبي وارتفاع السقف بمرونة فائقة كما لو كانت قطع من البازل. ومن خلال هذه المقاربة، تستطيع كيا إنتاج ما يصل إلى 16 طرازًا مختلفًا من PV5 باستخدام عدد محدود من الوحدات المعيارية.



في المرحلة الأولى، تطرح كيا سبعة طرازات أساسية، تشمل طرازات ركاب (الطويلة)، وطرازات الشحن القياسية، والشحن الطويل، والشحن بسقف مرتفع. على سبيل المثال، تم تطوير نسخة "الشحن الطويل" انطلاقًا من نموذج الشحن القياسي، وذلك عبر نقل وحدة الامتداد الخلفي إلى مؤخرة الهيكل، ثم إضافة وحدة هيكل طويلة، والمميز أن هذا الهيكل الطويل نفسه يمكن تحويله بسهولة إلى نسخة ركاب، فقط من خلال استبدال الزجاج الجانبي الخلفي وغطاء الصندوق الخلفي، وهو ما يُظهر مرونة النظام وقابلية التبديل بين النماذج المختلفة بكفاءة عالية.



ولتعزيز مرونة الهيكل ومتانته وسهولة إصلاحه، طورت كيا أيضًا أجزاء خلفية خارجية بتقنية مركّبة من البلاستيك مزدوج الطبقات، مؤلفة من ثلاث قطع قابلة للتخصيص من حيث الحجم والشكل والتشطيب، بما يتناسب مع احتياجات الأسواق المختلفة. ويتيح هذا التصميم استبدال الأجزاء التالفة بشكل سهل واقتصادي دون الحاجة إلى فك كامل الجزء الخلفي من السيارة.



ولتحسين متانة الهيكل وتقليل مستويات الضجيج والاهتزاز والخشونة، تم تعزيز الجزء الخلفي من السيارة بهيكل خارجي على شكل حلقة. أما النسخ ذات الهيكل الطويل، فتم تزويدها بهيكل خارجي مزدوج الحلقات ممتد لتعزيز الصلابة في الجزء الخلفي والامتدادت البارزة.



حتى التصميم الخارجي جرى تصميمه بعناية لتحقيق الكفاءة. حيث تم استخدام نوعان من الألواح الفولاذية المشكّلة بالضغط، بما يتوافق مع تصميم باب الانزلاق الجانبي في الصف الثاني ونمط الزجاج الجانبي الخلفي. وتُستخدم هذه الألواح المشتركة في عدة طرازات، مما يبسّط عمليات الإنتاج، مع الحفاظ على التميّز في التصميم.



مساحة مرنة، ووحدات قابلة للتبديل بسلاسة

بفضل تكامل منصة E-GMPمع نظام الهيكل المرن، توفر PV5 مساحة داخلية واستخدامًا عمليًا هو الأفضل ضمن فئتها. ورغم أن طولها الإجمالي (4,495 مم للنسخة القياسية، و4,695 مم للنسخة الطويلة) يضعها ضمن فئة السيارات المدمجة (C-segment)، فإن قاعدة عجلاتها البالغة 2,995 مم وتصميمها منخفض الأرضية يسمحان بالاستفادة القصوى من المساحة الداخلية وسعة التحميل بما يفوق مثيلاتها في هذه الفئة.



وتوفّر نسخ الركاب ما يصل إلى 3.6 متر مكعب من مساحة الشحن عند طي مقاعد الصف الثاني، مما يمنحها عملية شبيهة بسيارات الفان المتوسطة الحجم رغم حجمها المدمج. وعلى الرغم من طول قاعدة عجلاتها، تحتفظ PV5 بقدرة دوران صغيرة تبلغ 5.5 متر فقط، لتسهيل المناورة داخل المدن الضيقة.



تشمل مجموعة PV5 خيارات متنوعة في توزيع المقاعد مثل 2-3-0 أو 2-2-3 أو 1-2-3 إلى جانب نسخ الشحن التي تتمتع بقياسات وأطوال وارتفاع سقف مميزة. ويبلغ ارتفاع العتبة عند الباب الجانبي المنزلق 399 ملم، وعند باب التحميل الخلفي 419 ملم، ما يجعل الدخول إلى الصف الثاني سهلاً لجميع الركاب، بمن فيهم الأطفال وكبار السن.



أما نسخ "الشحن الطويل"، فتوفّر سعة تحميل تصل إلى 4.4 متر مكعب، بينما ترتفع إلى 5.1 متر مكعب في نسخة "السقف المرتفع". وتتميز الأخيرة أيضًا بإمكانية الحركة داخل المقصورة من خلال باب داخلي منزلق يفصل المقصورة عن مساحة الشحن، بالإضافة إلى مقعد للراكب يمكن طيه، ما يسمح بالانتقال بين المقصورة ومنطقة التحميل دون الحاجة لمغادرة السيارة.



تدعم ملحقات كيا الأصلية سهولة الاستخدام، مع خيارات مثل سطح تسوية الأمتعة المخصص للتخييم، ومجموعة تسوية أرضية الحمولة التي تسهّل نقل الأغراض الكبيرة أو المنصات. وتشمل الحلول الذكية للتخزين منافذ USB في الدرج العلوي، و ورفوفًا في الأرضية والأبواب، ومساحات تخزين مركزية قابلة للإنزلاق، وجيوب تخزين كبيرة في الأبواب.



وتضم سيارة PV5 أيضًا نظام معلومات وترفيه مخصص للسيارات المخصصة حسب الطلب مبني على بنظام التشغيل أندرويد أوتوموتيف Android Automotive، ويدعم مجموعة من الميزات المخصصة للأعمال، من بينها متجر تطبيقاتPleos الذي يتيح تحميل تطبيقات خارجية، والتحكم في وظائف جسم السيارة لنسخ الطرازات المعدلة. يقترن هذا النظام أيضا بمنصةAddGear مفتوحة المصدر، والتي تمكّن المستخدمين من تثبيت ملحقات مثل حوامل الهواتف، وأجهزة الدفع، أو أدوات العمل الأخرى داخل المقصورة، إلى جانب نقاط تثبيت على السقف ومنافذ L-Track، لتوفير منظومة رقمية مرنة قابلة للتوسيع ومصممة خصيصًا لعملاء الأعمال.



وتشمل المزايا الإضافية الجيل الثاني من نظام كيا لمنع التشغيل الخاطئ للبدّالات (الدواسات)، ونظام القفل التلقائي للأبواب عند الابتعاد عن السيارة، لتعزيز الراحة والسلامة.

مصممة لتسهيل التعديل

منذ بدايتها، صُممت PV5 لتكون سهلة التعديل بحسب الحاجة. وسيتم إطلاق مركز تعديل مركبات PBV الجديد بالتزامن مع بدء الإنتاج، لتوفير نسخ معدلة بجودة مصانع كيا نفسها، ووفقًا لنفس معايير المتانة والسلامة.

وتُجهَّز سيارات الأساس (Donor Models) مسبقًا من المصنع، بإزالة المكونات غير الضرورية مثل المقاعد والتجهيزات الداخلية، وتُزوّد بنقاط طاقة، ووحدات تحكم خاصة بـPBV، ونظام معلومات وترفيه متوافق، ما يسهل على شركاء التعديل دمج أنظمتهم بسهولة.



كما تتيح منصة كيا الإلكترونية للتعديل (Conversion Portal System) للشركاء العالميين وصولًا آمنًا إلى البيانات الفنية، والكتيبات، وخدمة دعم تقني مباشر، ما يضمن تنفيذ تعديلات عالية الجودة وموثقة على مستوى العالم.



ومن خلال هذا النظام المتكامل للتعديل، والمكونات القابلة للتوسيع، تمكّن كيا عملاءها من تصميم حلول تنقل مخصصة، تتماشى مع احتياجاتهم اليومية وأنماط حياتهم.



بدء الإنتاج... والمزيد قادم

يبدأ الإنتاج الضخم لطرازات PV5 الخاصة بالركاب ونقل البضائع (النسخة الطويلة) هذا الشهر، مع خطط لإطلاق نسخ إضافية تباعًا. كما تعتزم كيا توسيع عائلة PBV بإطلاق طراز PV7 في عام 2027، يليه طراز PV9 في 2029، لتلبية احتياجات أوسع في مجال الأعمال والحياة اليومية.