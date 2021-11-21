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350 ألف دينار جوائز نهاية العام مع تجاري توفيري

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الأحد، 21-11-2021 11:22 ص

350 ألف دينار جوائز نهاية العام مع تجاري توفيري

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الوكيل الإخباري- أعلن البنك التجاري الأردني مؤخراً عـن إطلاق حملة جوائز نهاية العامالكبرىمع حسابات تجاري توفيريبعنوان "الفرص الحلوة ما بتتكرر"والتي سيجري السحب عليها بتاريخ 31/12/2021حيث يبلغ مجموع هذه الجوائز350,000 دينار أردنيوستكون موزعة على أربعة رابحين؛ 100 ألف دينار لثلاثة رابحين و50 ألف دينار لرابح واحد.اضافة اعلان


ويأتي إطلاق البنك لهذه الحملة تشجيعاً لعملائه وحثّهم على الإدخار وذلك من خلال تقديم حساب ادخاري لهم بمزايا عديدة تشملسحوبات على جوائز نقدية مجزية طيلة العام تتنوع ما بين يومية وأسبوعية وشهرية وربع سنوية ومنتصف سنوية وجوائز نهاية العام الكبرى، حيث بامكان العملاء التأهل للدخول في السحب على جميع هذه الجوائز برصيد افتتاحي 100 دينار فقط للحساب، اضافة الى ميزة التأمين المجاني على حياة العميل بسقف يصل لغاية 25,000 دينار.

 




 

 


 

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