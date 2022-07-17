6 أسباب لاقتناء سماعة HUAWEI FreeLace Lite الجديدة

الوكيل الإخباري - لطالما أبهرتنا هواوي بمنتجاتها المبتكرة التي تلبي مختلف احتياجات محبيها وتقنياتها الإبداعية التي تفتح أمامهم أفاقًا واسعة من التميّز والتفرّد. وفي هذه المرة أيضًا، لم تفشل هواوي بإدهاشنا باستكمال سلسلة السماعات حول العنق HUAWEI FreeLace الشهيرة بالإضافة الأحدث

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HUAWEI FreeLace Lite المتوفّرة حاليًا في الأردن بتصميمها الأنيق وألوانها النابضة بالحياة، وبطارتها المتينة التي ترافقك طوال اليوم، وأدائها القوي، وجودة الصوت الواضح الذي تقدمه لنا، إلى جانب دعمها لمعايير IP55 لمقاومة الماء والغبار.

وإليك أبرز الأسباب التي تدفعك لاقتناء هذه السماعة الرائعة على الفور:



تصميم مريح وأنيق

عند تصميمها لسماعة HUAWEIFreeLace Lite، أخذت هواوي بعين الاعتبار مدة ارتدائها لفترات طويلة. لذا، حرصت على أن تكون خفيفة الوزن وتمتاز بالانسيابية لتلائم شكل الأذن؛ إذلا يتجاوز وزنها 25 جم، وتأتي مع مثبتات الأذن الناعمة واللطيفة على الجلد، لتُجنّبك انزلاقها أثناء التنقل أو ممارسة التمارين الرياضية، لتحصل على تجربة ارتداء مريحة للغاية مهما طال الوقت. ولتكتمل أناقتك، تأتي السماعة بلونيْن نابضيْن بالحياة هما: Graphite Black وSpruce Green، لتختار من بينهما ما يناسب إطلالتك.



مزامنة رائعة للصوت والفيديو

تمنحك سماعة HUAWEIFreeLace Lite تجربة لعب ومشاهدة غامرة وسلسة؛ إذ توفر زمن انتقال مخفّض حتى 110 ميللي ثانية، كما تُبقي عناصر التحكّم في حالة انسجامٍ وتوافق بتحسينها الكامل للصوت والمزامنة العالية لأدق تفاصيل الصوت في الألعاب ومقاطع الفيديو، لتستمع لأقصى درجة أثناء لعبتك المشوّقة أو مشاهدة برنامجك المفضل.



تجربة استماع ومحادثة ذكية

مع خاصية إلغاء الضجيج أثناء المكالمات المدعمّة بالذكاء الاصطناعي، لن تضطر إلى البحث عن مكان هادئ لتجري اتصالاتك؛ إذ تعمل هذه الميزة الموجودة في سماعة HUAWEI FreeLace Lite على التفريق بين الأصوات والضوضاء المحيطة بفضل خوارزمية الشبكة العصبية للتعلّم العميق. وبفضل المحرك الديناميكي الكبير مقاس 13 ملم والأنبوب المعدني المستقل اللذيْن يساهمان في إنتاج جهير منخفض وتقليل تردّد الصوت، ستحصل على جودة صوت عالية تعزّز تجربتك.



4 ساعات من المتعة بـ 5 دقائق شحن

لا داعي للقلق بشأن نفاد بطارية سماعتك واضطرارك لشحنها باستمرار، فقد زوّدت هواوي سماعة HUAWEIFreeLace Lite ببطارية كبيرة بسعة 120 ميللي أمبير توفر لك تشغيلًا حتى 18 ساعة للشحنة الكاملة والتي لا تستغرق سوى 70 دقيقة تقريبًا.

وفي حال نفدت البطارية، فشحنة قصيرة لا تتجاوز خمس دقائق، ستمنحك 4 ساعات من المتعة لترافقك هذه السماعة الرائعة أينما ذهبت.



مساعد صوتي بكبسة زر

مع سماعة HUAWEIFreeLace Lite، يمكنك تنبيه المساعد الصوتي على هاتفك بالضغط مطولًا إمّا على زر خفض الصوت أو زر رفعه، مما يمكّنك من تفعيل العديد من وظائف الهاتف عن بُعد. توفّر السماعة أيضًا إمكانية الضغط لمرة واحدة لتحديد قائمة تشغيل، أو ضبط المنبه، أو بدء نظام التنقل، أو إجراء مكالمة، أو تنفيذ أي عمليات ترغب بها.

سهولة في الاقتران وتثبيت ذكي

تقترن سماعة HUAWEIFreeLace Lite مع الأجهزة القريبة مثل الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية، وتعرض لك تلقائيًا نافذة منبثقة لتُخبرك بإمكانية اتصال السماعة، مع توفر تقنية البلوتوث 5.2.وتتميز أحدث سماعة من هواوي بأطراف مغناطيسية ذكية للتثبيت تعمل على تسهيل التحكم في الاتصال. وعند تركيبها، سيتوقف التشغيل مؤقتًا بصورة تلقائية لتوفير الطاقة. وعند فصلها، يُستعاد الاتصال على الفور من أجل راحتك.



تتوفر هذه السماعة الرائعة في الأردن حاليًا بسعر 39 دينارًا، ويمكن اقتناؤها من خلال متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/snqa، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.

