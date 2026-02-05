75.5 مليون دينار أرباح شركة مصفاة البترول الأردنية لعام 2025

وأضافت الشركة، في بيان لها، أن صافي الإيرادات التشغيلية بلغ قرابة 174.6 مليون دينار في 2025، مقابل نحو 174.0 مليون دينار في العام 2024.
وأوضحت أن الربح المتوقع قبل الضريبة وصل إلى حوالي 97.3 مليون دينار في 2025، مقارنة بنحو 94.6 مليون دينار في 2024.
وأكدت الشركة أن هذه النتائج تعكس قوة مركزها المالي واستقراره خلال عام 2025، في ظل استمرارها بتنفيذ خططها التشغيلية والمالية الهادفة إلى تعزيز الكفاءة وتحسين العائد للمساهمين.
