الخميس 2026-02-05 06:56 م

75.5 مليون دينار أرباح شركة مصفاة البترول الأردنية لعام 2025

75.5 مليون دينار أرباح شركة مصفاة البترول الأردنية لعام 2025
75.5 مليون دينار أرباح شركة مصفاة البترول الأردنية لعام 2025
 
الخميس، 05-02-2026 05:36 م

الوكيل الإخباري-   اعلنت شركة مصفاة البترول الأردنية إن أرباحها بعد الضريبة ارتفعت خلال عام 2025 إلى نحو 75.5 مليون دينار، مقارنة بحوالي 73.1 مليون دينار في عام 2024.

اضافة اعلان


وأضافت الشركة، في بيان لها، أن صافي الإيرادات التشغيلية بلغ قرابة 174.6 مليون دينار في 2025، مقابل نحو 174.0 مليون دينار في العام 2024.


وأوضحت أن الربح المتوقع قبل الضريبة وصل إلى حوالي 97.3 مليون دينار في 2025، مقارنة بنحو 94.6 مليون دينار في 2024.
 
وأكدت الشركة أن هذه النتائج تعكس قوة مركزها المالي واستقراره خلال عام 2025، في ظل استمرارها بتنفيذ خططها التشغيلية والمالية الهادفة إلى تعزيز الكفاءة وتحسين العائد للمساهمين.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

علما الولايات المتحدة وروسيا

عربي ودولي الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على إعادة إطلاق حوار عسكري رفيع المستوى

العيسوي يعزي عشيرتي الحويان وأبو الريش

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرتي الحويان وأبو الريش

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

عربي ودولي أردوغان: تركيا تبذل قصارى جهدها لمنع اندلاع صراع أميركي إيراني

شعار منظمة الصحة العالمية

فلسطين الصحة العالمية تُصوت لإبقاء الوضع الصحي في فلسطين في حالة طوارئ

ن

أخبار محلية شركة كهرباء إربد تكرّم محافظها السابق رضوان العتوم تقديرا لمسيرته الإدارية والتنموية

انخفاض على أسعار الذهب محلياً

أسواق ومال انخفاض أسعار الذهب عالميا

"جورامكو" توقع اتفاقية شراكة لمدة خمس سنوات مع خطوط طيران كوندور

أخبار الشركات "جورامكو" توقع اتفاقية شراكة لمدة خمس سنوات مع خطوط طيران كوندور لأول مرة في إطار مشاركتها في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لصيانة الطائرات 2026

75.5 مليون دينار أرباح شركة مصفاة البترول الأردنية لعام 2025

أخبار الشركات 75.5 مليون دينار أرباح شركة مصفاة البترول الأردنية لعام 2025



 






الأكثر مشاهدة