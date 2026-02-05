75.5 مليون دينار أرباح شركة مصفاة البترول الأردنية لعام 2025

الوكيل الإخباري- اعلنت شركة مصفاة البترول الأردنية إن أرباحها بعد الضريبة ارتفعت خلال عام 2025 إلى نحو 75.5 مليون دينار، مقارنة بحوالي 73.1 مليون دينار في عام 2024.

وأضافت الشركة، في بيان لها، أن صافي الإيرادات التشغيلية بلغ قرابة 174.6 مليون دينار في 2025، مقابل نحو 174.0 مليون دينار في العام 2024.