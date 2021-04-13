BCI الوكيل الرسمي لمنتجات Xiaomi في الأردن

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة BCI اليوم عن الشراكة الرسمية مع عملاق الاتصالات العالمي Xiaomi "شاومي" بحيث تصبح بموجبها الشركة وكيلاً رسميا " لمنتجات Xiaomi في الأردن في خطوة تظهر سعي BCI الدؤوب لتوسيع نطاق المنتجات والأجهزة الذكية التي توفرها إرضاءً لشغف العملاء وتزويدهم بكل جديد ومميز.

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وتتويجاً لهذه الجهود أعلنت BCI عن إطلاقها الهاتف الذكي Mi 11 Lite وهو باكورة المنتجات التي تقدمها للسوق المحلية من إنتاج Xiaomi، لتتوسع وصولاً إلى تشكيلة وافرة من الهواتف و الأجهزة الذكية.



وتسخّر شركة BCI خبرتها على مدارأكثرمن 10 سنوات من العمل الناجح في السوق المحلية في توفير منتجات عالية القيمة لعملائها تكفل لهم أفضل المزايا وسلاسة الاستخدام وراحة البال.



وقال الرئيس التنفيذي لشركةMobile BCI فادي برانسي: "نفخر بكون BCI أصبحت وكيلاً رسمياً لمنتجات Xiaomi الرائدة في قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا، لنوفر لعملائنا كل جديد من المنتجات التي تنال ثقتهم كما عودتهم BCI على الدوام، انطلاقا من جهاز Mi 11 Lite لنتوسع قريبا في أجهزة متعددة و الأجهزة الذكية".



وأكد برانسي على أن هذه الخطوة تأتي في ظل خطة BCI الطموحة لتعزيز موقعها في السوق المحلية والأسواق الإقليمية، والبناء على النجاحات السابقة في توفير شبكة واسعة من الفروع تقدم خدمات رفيعة والتميّز في خدمات ما بعد البيع ومواكبة كل حديث ومتطور، والاعتماد على أفضل العلامات التجارية المبتكرة.



ويأتي اعتماد Xiaomi لشركة BCI نظراً للسمعة المرموقة والموثوقية التي حققتها على مستوى واسع حيث باتت BCI الأردن الشريك الأنسب لكبريات الشركات في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا إذ تعدّ Xiaomi ثالث أكبر شركة منتجة للهواتف الذكية، والأسرع نمواً حول العالم، وواحدة من أفضل 100 علامة تجارية في مجال الابتكار.



ويعد جهاز Mi 11 Lite من Xiaomi أحد أحدث أجهزة الاتصال الذكية إذ تم إطلاقه في نهاية شهر آذار/مارس على المستوى العالمي, ويعتبر إطلاقه اليوم في السوق المحلية نقلة نوعية نظراً للمزايا الرفيعة التي يوفرها بتقنيات عصرية سلسة وتصميم رفيع المستوى يتناسب مع احتياجات الفئة السعرية المتوسطة.



ويواكب هاتف Mi 11 Lite أسلوب الحياة وتطلعات الناس ويثري تجربتهم، حيث يتوفر من خلال نقاط البيع المعتمدة بالاضافة الى المتجر الالكتروني و تطبيق الوكيل الرسمي BCI بسعر مميّز مع كفالة لمدة 18 شهراً فضلاً عن كفالة استبدال الجهاز لمدة 6 أشهر.



ومع مواصفات رفيعة تشمل التصميم الفائق الدقة، الوزن الخفيف، معالج قوي Qualcomm Snapdragon 732G، والكاميرا الثلاثية بدقة 64 ميجابكسل والأمامية بدقة 16 ميجابكسل يوفر Mi 11 Lite أيضاً تجربة تصوير غير مسبوقة، وبطارية بخاصية الشحن السريع بقوة 33 واط توفر راحة البال، وشاشة كبيرة بمقاس 6.55 إنش مع "حواف" هي الأقل مقارنة بكافة الأجهزة الذكية، وتشكيلة ألوان تراعي مختلف الأذواق.