الثلاثاء 08-06-2021
الوكيل الاخباري

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BCI Mobile تجمع تبرعات موظفيها في الأردن وفلسطين والعراق لدعم غزة

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الثلاثاء، 08-06-2021 07:11 م

BCI Mobile تجمع تبرعات موظفيها في الأردن وفلسطين والعراق لدعم غزة

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الوكيل الاخباري - أقامت شركة BCI Mobile في الأول من حزيران الجاري يوماً مفتوحاً لجمع تبرعات موظفيها في كل من الأردن وفلسطين والعراق، ليتم شراء مواد غذائية ومستلزمات طبية وذلك للوقوف الى جانب الأهل في غزة في ظل الظروف الراهنة تحت شعار " غزة .... خيرك سابق".
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 وقال الرئيس التنفيذي لشركة BCI Mobile فادي برانسي، إن جمع تبرعات الموظفين في الأردن ستتم بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، فيما سيتم جمع التبرعات من فلسطين والعراق بالتعاون مع جمعية إغاثة أطفال فلسطين و تُعنى بتقديم خدمات طبية وإنسانية مجانية للأطفال المصابين والمرضى الفلسطينيين والتي غير متوفرة لهم محلياً.

وأعلن برانسي أن BCI Mobile ستقوم بمضاعفة المبلغ الذي سيتم جمعه من قبل جميع موظفيها بعد انتهاء اليوم المفتوح، مشدداً على أن إطلاق هذه الحملة من قبل الشركة يأتي تعزيزاً ودعماً لصمود الأهل في غزة وتوفير المواد الغذائية والمستلزمات الطبية للمساهمة في شفاء المرضى والمصابين، إلى جانب دعم  الأهل في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية د. حسين الشبلي: "تستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات لصالح الضفة الغربية وقطاع غزة من كافة الشركات والمؤسسات من القطاع العام والخاص، ونشيد بهذه المبادرة من شركة BCI Mobile وموظفيها ونأمل استمرار هذه المبادرات المماثلة ونحن مستمرين بتسيير قوافل المساعدات وحسب الاحتياجات الواردة من فلسطين".

ومن الجدير بالذكر بأن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية هي الجهة الوحيدة المخولة لادخال وايصال المساعدات الانسانية الى فلسطين ومن خلال التنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

 




 

 


 

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