Chery تكشف النقاب عن النموذج الجديد من طراز Tiggo في معرض بكين للسيارات

الوكيل الاخباري - معرض بكين للسيارات يشهد العرض الأول للطراز الرائد من عائلة Tiggo، ليقود بقوة الاتجاه المستقبلي للسفر.

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الطراز الرائد يمثل قمة تطور علامة Tiggo التجارية، ويقود الاتجاه العالمي لسيارات الدفع الرباعي الحضرية.



بدعم من قدرات QPower الشاملة، يستمر Chery في الابتكار بمجالات الطاقة الجديدة والذكاء الاصطناعي، مما يمكن المستخدمين من تبني نمط حياة أكثر ذكاءً في السفر.



مع نضوج سوق السيارات الكهربائية، يتبنى المستهلكون نهجًا أكثر عقلانية في اختيار سياراتهم، مما يرفع معايير الجودة للسيارات الكهربائية الجديدة. وللتوافق مع هذه المعايير المتطورة، تبرز الحاجة لإعادة تعريف متطلبات المستهلك وتقسيم السوق بشكل أكثر دقة.



تستجيب Chery لهذا الاتجاه من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الخيارات لتلبية احتياجات المستهلكين العالمية. ومع تزايد المنافسة في سوق السيارات الكهربائية وارتفاع توقعات المستهلكين، يعد تقديم منتجات استثنائية هو المفتاح للتميز. وهنا يظهر الطراز الرائد من عائلة Tiggo، الذي يعيد تعريف معايير المنتجات الرائدة بتقديم أحدث التقنيات والجودة.



بصفته رائدًا في موجة التطوير المستقبلية، يستفيد هذا الطراز من موارد البحث والتطوير العالمية لشركة Chery، ليقدم رؤية جديدة للتكنولوجيا تمهد لعصر جديد من السفر الفاخر. يعكس ظهور Chery في معرض بكين للسيارات صدارتها للعصر الجديد لصناعة السيارات، من خلال تركيزها على التكنولوجيا المبتكرة، والمنتجات عالية الجودة، والقيم التجارية التي تتجاوز توقعات المستهلكين.



يمثل الطراز الجديد من عائلة Chery Tiggo نقطة محورية لشركة Chery، إذ يعرض الرؤية والاستراتيجية طويلة الأمد للعلامة التجارية، ويجسد فكرة الاستفادة من التكنولوجيا الذكية للسفر المستدام. يسعى الطراز إلى تحسين تجربة القيادة وجذب المستخدمين الأكثر خبرة من خلال الابتكار والجودة العالية.



يرتقي الطراز الجديد بشغف عائلة Tiggo للتميز إلى مستوى جديد في التصميم والتكنولوجيا، ليصبح رمزًا لنمط الحياة الحديث والطموح لواقع جديد ذي قيمة أعلى. يقدم هذا الطراز فرصًا لاختبار الابتكارات واستكشاف الآفاق الجديدة، حيث لا يقتصر على تقديم سيارة للمستخدمين فحسب، بل يوفر أيضًا تجارب استثنائية.

وضعت عائلة Tiggo هدف تجاوز الحدود وتلبية احتياجات المستخدمين في قلب عملياتها، مما أدى إلى منتجات وخدمات ذات جودة عالية. منذ إنشائها، تطورت Chery Tiggo باستمرار لتشارك تجربة حيوية مع المستخدمين العالميين، من خلال الأداء القوي والتصميم المميز، مما يعزز من مكانتها في السوق.



يتميز الطراز الجديد بأحدث تقنيات PHEV من QPower، مما يجمع بين قوة الأداء والفعالية البيئية، والسرعة والذكاء في استهلاك الطاقة. توفر QPower الحل الأمثل لأنواع الطاقة المتعددة، مما يعزز من تجربة السفر ويجلب مفاجآت مستمرة للمستخدمين.



مواكبة الاتجاهات العالمية والتواصل مع المستخدمين هما مفتاح نجاح Chery المستمر. يجمع الطراز الرائد بين رغبات المستهلكين العالمية والتكنولوجيا المتقدمة، ليضع معيارًا جديدًا لطرازات Tiggo ويؤثر على الاتجاه المستقبلي لسيارات الدفع الرباعي الحضرية على مستوى العالم.



تؤكد Chery استعدادها لمواصلة النجاح في مجالات الطاقة الجديدة والتكنولوجيا العالمية، لتمكين المستخدمين من تجربة سفر أذكى وأكثر ترابطًا في كل مكان.

يذكر أن الشركة المركزية للوكالات التجارية هي الوكيل الحصري لسيارات Chery في الأردن، وهي واحدة من الشركات الرائدة في قطاع السيارات في المملكة، وتتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال تسويق المركبات، حيث يتم تصنيفها بين المراكز الثلاثة الأولى في السوق المحلي، وتتمتع بخبرة واسعة وبأداء متميز في تشغيل العلامات التجارية العالمية الرئيسية للسيارات، الأمر الذي يتيح للشركة الاستفادة من خبرة المجموعة القوية في بناء علامة Chery التجارية، لجعلها واحدة من العلامات التجارية الصينية الأكثر شعبية في الأردن.









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